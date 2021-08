Résumé des principales informations économiques du lundi 23 20 août

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

BANQUES: Après 15 ans de partenariat, Migros va reprendre le rôle d'émetteur pour sa carte de crédit Cumulus, jusqu'à présent gérée par Cembra Money Bank, en prévision de la fin du contrat entre les deux entreprises en juin 2022. L'action du spécialiste du crédit à la consommation, du leasing et de l'émission de cartes était lourdement pénalisée en Bourse par cette annonce surprise. La carte de crédit Cumulus-Mastercard du géant suisse de la grande distribution, diffusée à plus de 850'000 exemplaires, sera émise par la Banque Migros à partir de juillet 2022. A cette occasion, la coopérative veut proposer à ses clients une nouvelle carte de crédit, a précisé Migros dans un communiqué. Les détails sur cette nouvelle offre doivent être divulgués prochainement.

CHIMIE: Clariant a signé un accord pour acquérir les 70% des parts restantes dans le brésilien Beraca, un fabricant d'ingrédients naturels pour cosmétiques, des mains de la famille fondatrice Sabará. Clariant avait racheté 30% de l'entreprise, située dans la région de l'Amazone, en novembre 2015, rappelle le communiqué paru lundi. A l'époque, l'accord comprenait la possibilité d'une participation majoritaire de la part du groupe de Muttenz. Comprenant 90 employés, Beraca a généré 15 millions de dollars de ventes (13,7 millions de francs suisses) en 2020.

CONJONCTURE: Le tourisme tessinois a connu une évolution contrastée entre avril et juin. Alors que les hôteliers ont réalisé des affaires florissantes, la plupart des restaurateurs ont vu leurs recettes s'effriter, une situation appelée à perdurer encore au troisième trimestre. Les dernières données du secteur touristique tessinois publiées par le bureau cantonal de la statistique révèlent un véritable fossé de la réalité que vivent les entreprises selon qu'elles sont actives dans l'hôtellerie, qui a pu continuer d'opérer au plus fort de la crise sanitaire, et la restauration, semi-confinée et tributaire de la météo jusqu'à fin mai.

BANQUE CENTRALE: Le président de la Banque nationale suisse (BNS) Thomas Jordan se porte bien après une "intervention médicale préventive", a annoncé l'institut d'émission. Le responsable "a dû subir ce week-end une intervention médicale qui s'est révélée nécessaire après un examen préventif". "L'intervention s'est déroulée avec succès et Thomas Jordan se porte bien. Après une période de convalescence recommandée par les médecins, il pourra se consacrer à nouveau entièrement à ses fonctions à la BNS", a précisé la banque centrale helvétique dans un bref communiqué.

ALIMENTATION: Le groupe Nestlé procède à une vaste modernisation de son centre de recherche et de développement (R&D) à Singapour, qui souffle cette année sa 40e bougie. Ce dernier abritera entre autres des laboratoires de dernière génération, des cuisines expérimentales, des espaces de tests et d'évaluation sensorielle, ainsi que le pôle de recherche fondamentale du groupe. Le montant d'investissement n'a pas été précisé.

INDUSTRIE PHARMA: Le sous-traitant de l'industrie pharmaceutique Lonza a annoncé son intention de doter son usine chinoise de Guangzhou (Canton, sud) d'une nouvelle ligne de production destinée au remplissage et à la finition. L'investissement, dont les contours financiers n'ont pas été révélés, devrait permettre à la multinationale rhénane d'étendre "de manière significative" les capacités de production du site, qui a débuté ses opérations au deuxième trimestre de cette année, précise le communiqué.

CONJONCTURE: L'activité du secteur privé dans la zone euro a vu sa croissance ralentir légèrement en août, sur fond de difficultés d'approvisionnement, mais est restée robuste, portée par les services et proche de son plus haut niveau en 15 ans, selon l'indice PMI composite du cabinet Markit. D'après la première estimation basée sur des sondages d'entreprises, cet indice a progressé ce mois-ci à 59,5, contre un niveau de 60,2 en juillet.

IMMOBILIER: Le géant allemand de l'immobilier Vonovia a lancé son offre publique d'achat (OPA) pour racheter son concurrent Deutsche Wohnen, valorisé à plus de 19 milliards d'euros (environ 20,4 milliards de francs suisses), "dernière" OPA après deux échecs à former le premier groupe européen du logement. Vonovia propose 53 euros par action, un euro de plus que lors de la précédente opération, qui a échoué fin juillet faute d'avoir convaincu assez d'actionnaires. Le groupe a fixé au 20 septembre la date limite de cette offre.

CONSEILS D'ADMINISTRATION: Les femmes dans les conseils d'administration des grandes entreprises au Royaume-Uni touchent une rémunération 73% inférieure à celle de leurs collègues hommes, un écart bien plus élevé que dans le reste du marché du travail, révèle une étude. Une administratrice d'un groupe de l'indice vedette FTSE-100 de la Bourse de Londres gagne en moyenne 237'000 livres par an (297'173,1 francs suisses), selon le cabinet de conseil New Street Consulting Group.

IMMOBILIER: Evergrande, l'un des conglomérats privés les plus endettés de Chine, a été malmené à la Bourse de Hong Kong, cédant plus de 12%, au moment où la santé financière du groupe préoccupe. Géant chinois de l'immobilier, Evergrande a multiplié ces dernières années les acquisitions et a profité de la frénésie dans le secteur, mais il est aujourd'hui perclus de dettes.

BANQUES: Stephen Hester, ex-patron de la banque britannique Natwest (anciennement RBS), va devenir le président du conseil d'administration d'Easyjet, d'après un communiqué. M. Hester va intégrer le CA de la compagnie aérienne à partir du 1er septembre, puis succèdera à John Barton en tant que président à partir du 1er décembre, a précisé Easyjet dans son communiqué.

DEVISES ÉLETRONIQUES: Le bitcoin est repassé au-dessus de la barre de 50'000 dollars (45'819 francs suisses) l'unité pour la première fois en trois mois, les investisseurs se tournant à nouveau vers la cryptomonnaie dont la valeur avait baissé. L'unité a grimpé d'environ 2% pour atteindre 50'249,15 USD, soit son plus haut niveau depuis mi-mai.

