Résumé des principales informations économiques du lundi 23 juillet 2018

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

BANQUES: Julius Bär a enregistré une légère progression des avoirs sous gestion sur les six premiers mois de l'année et a vu son bénéfice s'améliorer de manière significative. La volatilité des marchés profite au gestionnaire de fortune zurichois, dont les clients ont des besoins de conseils accrus, a souligné le nouveau patron Bernhard Hodler. Du côté des analystes, la déception est au rendez-vous sur le plan de l'afflux d'argent nouveau et des avoirs sous gestion, qui ont valu quelques déconvenues au titre.

PHARMA: Le laboratoire Roche a obtenu un marquage CE pour sa nouvelle pompe à insuline, dont il va lancer la commercialisation dans plusieurs pays européens. Le groupe pharmaceutique bâlois mène parallèlement une étude clinique sur ce produit, a-t-il annoncé lundi. Roche va lancer dans les prochaines semaines une phase pilote de distribution du système de micropompe Accu Chek Solo en Autriche, en Pologne, en Suisse et au Royaume-Uni.

TOURISME: Accorhotels et Katara Hospitality, gestionnaire d'hôtels haut de gamme appartenant au fonds souverain du Qatar, ont annoncé lundi la création d'un fonds d'investissement d'une capacité de plus d'un milliard de dollars pour développer des hôtels en Afrique subsaharienne. Le fonds disposera de 500 millions de dollars de capitaux propres, apportés à hauteur de 350 millions par Katara Hospitality et de 150 millions par l'hôtelier français au cours des cinq à sept prochaines années.

IMMOBILIER: Les reventes de logements aux Etats-Unis ont baissé en juin tombant à leur plus bas niveau depuis janvier, a annoncé lundi l'Association nationale des agents immobiliers américains (NAR), qui note la hausse des prix immobiliers. Leur nombre s'est établi à 5,38 millions en rythme annualisé et en données corrigées des variations saisonnières, soit une diminution de 0,6% par rapport à mai qui a été révisé en baisse à 5,41 millions contre 5,43 millions initialement annoncés.

PHARMA: Le pouvoir chinois a exprimé sa colère face à un scandale lié à un vaccin qui ébranle le secteur pharmaceutique local et fragilise ses ambitions mondiales. Dans un communiqué publié dimanche soir par le gouvernement, le Premier ministre, Li Keqiang, a accusé le laboratoire Changsheng Biotechnology d'avoir franchi une ligne rouge sur le plan moral. Il a exigé des sanctions exemplaires contre les entreprises et les personnes impliquées dans ce scandale portant sur des falsifications de documents relatifs à la production d'un vaccin contre la rage.

HYDROCARBURES: Le groupe de services pétroliers américain Halliburton s'est dit optimiste lundi, invoquant une "solide" croissance du marché de l'énergie en Amérique du nord et un redressement à l'horizon dans les autres régions. Cet optimisme fait suite à une performance trimestrielle conforme aux attentes: le bénéfice net est ressorti à 511 millions de dollars au deuxième trimestre, contre 28 millions à la même période un an plus tôt.

AUTOMOBILES: Fiat Chrysler Automobile (FCA), Ferrari et CNH Industrial, qui ont dû remplacer en urgence samedi leur patron emblématique Sergio Marchionne gravement malade, ont ouvert en baisse lundi à la Bourse de Milan. Les trois groupes contrôlés par la famille Agnelli ont tous ouvert en baisse de plus de 4% avant de se reprendre légèrement. A 09h35, FCA perdait 2,89% à 15,942 euros, Ferrari 4,09% à 114,9 euros, CNH Industrial 2,95% à 8,562 euros, tandis qu'Exor, la holding de la famille Agnelli, cédait 2,65% à 55,1 euros.

JOUETS: Hasbro est sorti des fortes turbulences provoquées par la faillite de Toys 'R' Us l'an dernier et a publié lundi un bénéfice et un chiffre d'affaires nettement supérieurs aux attentes de Wall Street au titre du deuxième trimestre, ce qui fait grimper le titre de près de 7% en avant-Bourse. Comme les autres fabricants américains de jouets, Hasbro a été durement touché par l'effondrement plus rapide que prévu du distributeur Toys 'R' Us. Il avait dit en avril que le pire serait passé d'ici la fin du premier semestre de cette année.

SPATIAL: L'Europe spatiale s'apprête à lancer mercredi quatre nouveaux satellites Galileo, qui permettront à ce système de navigation d'avoir une couverture mondiale et d'affiner encore sa précision, un an et demi après le lancement de ses premiers services. Une fusée Ariane 5 doit être tirée depuis Kourou, en Guyane française, pour mettre en orbite les satellites 23 à 26 de cette constellation qui vise notamment à rendre l'Europe autonome par rapport au GPS américain.

TRANSPORT: La compagnie aérienne à bas coûts Ryanair a publié lundi un bénéfice net en repli de 22% au premier trimestre, en raison d'un carburant plus onéreux et des hausses de salaires accordées à ses pilotes. Le bénéfice net s'est établi à 309,2 millions d'euros (359,5 millions de francs suisses) entre avril et juin 2018, période qui correspond au premier trimestre de son exercice décalé, a annoncé dans un communiqué le groupe irlandais.

INFORMATIQUE: Atos a annoncé dimanche le rachat de l'américain Syntel, notamment spécialisé dans le traitement de données, pour 3,4 milliards de dollars (à peu près autant en francs suisses), une acquisition transformante lui permettant de changer de taille en Amérique du Nord. Sept mois après son échec à racheter le spécialiste de la sécurité numérique Gemalto qui lui a préféré Thales , la SSII présidée par Thierry Breton signe ainsi sa plus grosse acquisition depuis celle du pôle informatique de Xerox mi-2015 pour 840 millions d'euros.

awp