Résumé des principales informations économiques du lundi 23 mars 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

CORONAVIRUS: Les économistes de l'institut de recherche BAK Economics et d'UBS anticipent une lourde récession cette année en raison des restrictions imposées pour lutter contre le coronavirus. Si la pandémie est maîtrisée rapidement, l'économie suisse devrait néanmoins fortement rebondir en 2021. L'institut bâlois s'attend à une récession au niveau mondial, essentiellement provoquée par l'effondrement des dépenses privées. En Suisse, cela devrait se traduire par une baisse des exportations de services, en raison d'une chute de la demande dans le tourisme et l'événementiel - notamment les rendez-vous sportifs.

CORONAVIRUS: Les consommateurs suisses n'ont aucune raison de se ruer sur le papier toilette et de faire des achats en masse, expliquent de concert les porte-parole des deux géants de la consommation pour les biens de première nécessité dans notre pays, Migros et Coop. Les interruptions de la chaîne d'approvisionnement dues à l'introduction des contrôles aux frontières ne posent aucun problème, explique Coop, qui ajoute qu'il peut garantir l'approvisionnement de base.

GRANDE DISTRIBUTION: La société coopérative Migros Ticino a décidé de limiter l'accès à ses magasins, suite au renforcement des mesures décidées samedi par le gouvernement cantonal. Les personnes âgées de 65 ans et plus ne pourront plus accéder aux points de vente. L'entrée ne sera plus autorisée qu'aux personnes seules, invitées à se désinfecter les mains. L'accès au public sera limité entre 10 et 90 clients simultanés, selon la taille du magasin. Des mesures dont l'application sera supervisée par du personnel de sécurité.

PHARMA: Le grossiste en médicaments et exploitant de pharmacies Zur Rose a soumis une demande à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et au Conseil fédéral. En période de coronavirus, la société souhaite obtenir une dérogation pour l'autorisation temporaire de la vente en ligne de médicaments sans ordonnance contre la grippe et le rhume. Actuellement, les médicaments en vente libre ne peuvent être envoyés par courrier qu'en cas de demande spécifique d'un médecin. Zur Rose explique vouloir offrir ce service aux personnes en quarantaine tout en voulant soulager les pharmacies physiques et leur personnel et éviter la propagation du virus en limitant les déplacements des personnes.

IMMOBILIER: La banque Bonhôte, active dans l'immobilier via un fonds dédié, a annoncé lundi la suspension des loyers d'avril pour ses locataires commerciaux indépendants qui se retrouvent confrontés aux mesures de fermetures décrétées par les autorités en raison de la pandémie de coronavirus. "Les régies ont également reçu comme consigne de n'effectuer aucune mise en demeure pour non-paiement des loyers commerciaux (...) et ceci jusqu'à nouvel avis", a précisé l'établissement neuchâtelois dans un communiqué.

CRISE SANITAIRE: Les entreprises ne doivent pas considérer le télétravail comme une simple délocalisation. Rester cloîtré à la maison peut générer de l'anxiété auprès de l'employé, une dimension émotionnelle dont il faut tenir compte, affirment les spécialistes d'International SOS. "Si on veut vraiment s'inscrire dans la durée, il faut absolument aider les collaborateurs à instaurer des règles de fonctionnement dans leur propre foyer pour qu'il y ait un vrai temps de travail et un vrai temps personnel", explique à AWP Philippe Guibert, directeur médical chez International SOS.

CONJONCTURE: Les transactions effectuées par des entités étrangères vers la Suisse se sont intensifiées l'année dernière. La balance des paiements s'est inscrite à 86 milliards de francs suisses, une progression de plus de 50% par rapport à 2018, selon les indications fournies par la Banque nationale suisse (BNS). La hausse est principalement imputable aux revenus du travail et des capitaux, dont les recettes ont dépassé de 14 milliards les dépenses extraordinaires supportées par les sociétés financières au titre des investissements directs.

CORONAVIRUS: L'économie mondiale va souffrir "pour des années" et il est "irréaliste de penser" qu'elle va rebondir rapidement, avertit le secrétaire général de l'OCDE, Angel Gurria, dans un entretien à la BBC. D'après lui, les dernières prévisions de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), qui prévoyaient début mars qu'une épidémie prolongée et sévère de coronavirus ramènerait la croissance mondiale à seulement 1,4% cette année, semblent déjà dépassées et trop optimistes.

POLITIQUE MONÉTAIRE: La Banque centrale américaine a annoncé toute une série de mesures permettant à un large éventail d'entreprises d'accéder à de l'argent frais pour survivre aux "graves bouleversements" économiques provoqués par le nouveau coronavirus. La Fed a rappelé qu'elle ferait tout pour aider les marchés à continuer à fonctionner et lancé un nouveau programme de 300 milliards de dollars (quasiment autant en francs suisses) d'aides pour "soutenir le flux de crédit aux employeurs, aux consommateurs et aux entreprises".

TRANSPORT AÉRIEN: La compagnie aérienne Singapore Airline (groupe SIA) a annoncé avoir dû immobiliser 96% de sa flotte suite à la crise du coronavirus qui représente pour le groupe "le plus grand défi de son existence". Le transporteur aérien va immobiliser "138 appareils Singapore Airlines et SilkAir sur 147" jusqu'à fin avril, explique-t-elle dans un communiqué.

CONSTRUCTION: Le groupe industriel Saint-Gobain, géant des matériaux de construction, va revoir ses objectifs 2020 et réduire fortement ses investissements face à la crise du coronavirus. "Compte tenu de la pandémie, la +guidance+ 2020 du groupe s'en trouve remise en cause sans qu'il soit possible aujourd'hui d'en évaluer l'impact", a prévenu Saint-Gobain dans un communiqué.

awp