Résumé des principales informations économiques du lundi 25 juillet 2022

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

TRANSPORTS ET LOGISTIQUE: Kühne+Nagel s'est montré solide au 2e trimestre, malgré un environnement de marché exigeant. Etoffant ses revenus nets, le groupe schwyzois de transports et de logistique a vu son bénéfice net s'envoler sur un an de 79% à 796 millions de francs suisses. Le résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (Ebit) a pour sa part bondi de 78% à 1,07 milliard de francs suisses et l'Ebitda de 62% à 1,27 milliard, a indiqué l'entreprise établie à Schindellegi. Quant au chiffre d'affaires net, il s'établi à 10,47 milliards.

ALIMENTATION: Le transformateur de produits laitiers Emmi a annoncé la vente de sa participation de 25% dans le spécialiste italien du fromage Ambrosi au groupe français Lactalis. Aucun détail financier n'a été divulgué. Cette transaction s'inscrit dans le cadre de la transformation continue du portefeuille du groupe lucernois. Elle permet une focalisation stratégique sur des segments en croissance, ainsi qu'un renforcement des participations majoritaires qui en découle, explique l'entreprise dans un communiqué.

MACHINES D'EMBALLAGE: La société JBF Finance, propriété de la famille Bobst, lance une offre publique d'achat sur toutes les actions de Bobst Group en mains du public. Par cette opération, c'est la cinquième génération des descendants du fondateur du fabricant de machines d'emballages qui prend les commandes et s'assure les coudées franches pour les prochaines années. L'acquéreur propose 78 francs suisses en numéraire par action, ce qui représente une prime de 22% par rapport au cours moyen des quatre dernières semaines.

BANQUES: Julius Bär a enregistré un bénéfice en recul d'un quart après six mois, affecté par les turbulences sur les marchés. Le gestionnaire de fortune zurichois a aussi subi d'importantes sorties nettes d'argent. Le produit d'exploitation s'est contracté de 6,4% à 1,86 milliard de francs suisses, selon le rapport semestriel.

COMMERCE DE DÉTAIL: Les promotions estivales rencontrent un certain succès dans les points de vente physiques en Suisse. Le commerce en ligne a montré quelques signes d'essoufflement après deux années particulièrement fructueuses. Les prévisions pour l'ensemble de l'année sont rendues difficiles par de nombreuses incertitudes. "Les soldes ont jusqu'à présent fortement démarré. Les clients souhaitent acheter des vêtements avant leurs vacances d'été", confirme Pascal Weber, co-directeur de l'enseigne de mode Chicorée. "Très satisfait" de l'exercice en cours, il souligne que le chiffre d'affaires est "nettement au-dessus de celui d'avant la pandémie".

TRANSPORT AÉRIEN: Ryanair a renoué avec les bénéfices pour son premier trimestre décalé grâce à l'envolée du trafic. La compagnie aérienne irlandaise à bas coûts a dégagé un résultat positif de 170 millions d'euros après impôts, contre une perte nette de 273 millions un an plus tôt. Le trafic a été multiplié par plus de cinq sur un an, à 45,5 millions de passagers transportés. Mais le résultat reste encore nettement inférieur aux 243 millions d'euros de bénéfice nets publiés par la compagnie pour son premier trimestre 2019/2020, soit avant la pandémie, à cause notamment de prix des billets plus faibles.

AÉRONAUTIQUE: Condor a commandé 41 avions de la famille A320 à Airbus. La compagnie allemande veut poursuivre la modernisation de sa flotte par des avions consommant moins de carburant et émettant donc moins de CO2, ont annoncé les deux sociétés. La commande porte sur 13 A320 et 28 A321, version de l'appareil capable d'emporter plus de passagers. Comprenant des avions achetés directement à l'avionneur et d'autres pris en location, elle s'élève à environ 5 milliards d'euros (à peine moins en francs suisses), selon le dernier catalogue publié par Airbus et qui ne reflète pas la réalité des transactions.

TÉLÉCOMMUNICATIONS: Le groupe britannique de téléphonie Vodafone a publié un chiffre d'affaires en légère hausse pour son premier trimestre décalé, avec une baisse de ses revenus en Allemagne, son plus gros marché, compensée par une hausse au Royaume-Uni tirée notamment par l'inflation. Le chiffre d'affaires a ainsi progressé de 1,6% par rapport à la même période l'an dernier, à 11,3 milliards d'euros (11,1 milliards de francs suisses), mais accuse une baisse de 0,5% en Allemagne, reflétant une perte de clients internet haut débit et télévision après l'entrée en vigueur fin 2021 de nouvelles règles plus favorables aux consommateurs.

awp