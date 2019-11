Résumé des principales informations économiques du lundi 25 novembre 2019

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

PHARMA: Le géant pharmaceutique bâlois Novartis a annoncé qu'il voulait racheter le groupe pharmaceutique américain The Medicines Company pour quelque 9,7 milliards de dollars (presque autant en francs suisses) afin de renforcer son portefeuille de traitements cardiaques. L'offre de rachat à 85 dollars par action The Medicines Company représente une prime de près de 24% par rapport au cours de clôture vendredi, à 68,55 dollars.

CHIMIE: Le chimiste de la construction Sika acquiert Adeplast, une société roumaine spécialisée dans le mortier et les isolations thermiques. L'acquisition permettra de se renforcer en Roumanie et d'étendre ses capacités de production. Au sein de ses quatre sites de production, Adeplast fabrique toute une palette de mortiers ainsi que des solutions pour isoler les bâtiments à base de polystyrène expansé. Outre le marché roumain, les capacités de production sont également suffisante pour fournir d'autres pays limitrophes, précise Sika dans son communiqué.

BILLETTERIE: La plateforme de commerce en ligne eBay a annoncé qu'elle allait céder le site de revente de billets sportifs et d'événements et spectacles StubHub au concurrent Viagogo, basé à Genève, pour 4,05 milliards de dollars en espèces (presque autant en francs suisses). Selon eBay, l'opération doit être finalisée à la fin du premier trimestre 2020 sous réserve de "l'approbation des régulateurs et des conditions habituelles de clôture."

ASSURANCES: Swiss Re a confirmé devant ses investisseurs réunis à Londres, sa stratégie à moyen terme. Le réassureur a fait part des transformations en cours, notamment pour améliorer la rentabilité, sans dévoiler de nouveaux objectifs financiers. Un relèvement du dividende est envisagé. L'objectif de la division Corporate Solutions (CorSo) - assurance directe des entreprises - est de se concentrer sur le retour à la rentabilité. Les prochaines étapes de sa transformation passeront notamment par une croissance sélective et une expansion par des initiatives axées sur la technologie.

PHARMA: Roche a obtenu auprès de l'Agence des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) américaine un examen prioritaire pour son traitement expérimental de l'amyotrophie spinale (SMA), le ridispalm. L'acceptation officielle de l'évaluation du dossier de candidature déposé par la filiale étasunienne Genentech et la qualification prioritaire doivent déboucher sur une décision officielle d'ici fin mai 2020. Le dossier de candidature comprend les résultats des études cliniques pivot Firefish et Sunfish sur une large population de patients, âgés d'un mois à deux ans et souffrant des formes 1, 2 ou 3 de la maladie.

SERVICES FINANCIERS: Partners Group a entamé des discussions afin de céder au nom de ses clients sa participation de 50% dans Covage, installateur et exploitant français de fibre optique, à un consortium mené par le groupe de télécoms Altice, incluant Allianz Capital Partners, AXA Investment Managers - Real Assets et le gestionnaire d'actifs OMERS Infrastructure. La part est valorisée à un milliard d'euros (1,09 milliard de francs suisses). La vente de cette participation dans Covage sera le dernier désinvestissement de Partners Group suite à la cession d'Axia NetMedia Corporation, vendu à BCE Inc (Bell Canada) en 2018.

BIENS DE CONSOMMATION: Le numéro un mondial du luxe LVMH a annoncé le rachat du joaillier américain Tiffany pour un montant de 16,2 milliards de dollars (à peu près autant en francs suisses), soit la plus importante acquisition dans l'histoire du groupe du milliardaire Bernard Arnault. Les deux groupes indiquent "avoir conclu un accord définitif en vue de l'acquisition de Tiffany par LVMH à un prix de 135 dollars par action en numéraire. L'opération valorise Tiffany à environ "16,2 milliards de dollars".

TRANSPORT: L'autorité des transports londonienne (TfL) a refusé de renouveler la licence d'exercer d'Uber dans la capitale britannique, pointant du doigt un nombre très élevé de chauffeurs non autorisés mais inscrits sur la plateforme de réservation, au risque de mettre en danger les utilisateurs. La plateforme a aussitôt annoncé qu'elle ferait appel de cette décision, ajoutant qu'elle continuerait de fonctionner jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue.

AUTOMOBILES: Les ventes mondiales de voitures particulières devraient baisser d'environ 4% sur l'ensemble de l'année 2019, à 77,5 millions d'unités, selon l'agence de notation Fitch qui ne prévoit pas de rebond pour 2020. "Il semble qu'il y ait peu de raison d'anticiper un rebond des ventes mondiales d'automobiles en 2020, même si les ventes en Chine pourraient se redresser marginalement d'environ 1%", a estimé l'économiste en chef de Fitch, Brian Coulton.

ASSURANCES: Le groupe de télécoms et médias Altice Europe a annoncé lundi que sa filiale SFR FttH (fibre jusqu'au domicile) est entrée en négociations exclusives avec le fonds d'investissement Cube Infrastructure afin de racheter l'opérateur d'infrastructures Covage pour un milliard d'euros (près de 1,1 milliard de francs suisses). Cette opération, qui devrait être finalisée au premier semestre 2020, doit permettre à SFR FttH "d'étendre significativement sa présence" et d'équiper en fibre au moins 2,4 millions de foyers supplémentaires.

COURTAGE EN LIGNE: Charles Schwab, un des pionniers du courtage en ligne, a annoncé le rachat de son rival TD Ameritrade pour quelque 26 milliards de dollars (presque autant en francs suisses), dans un secteur en proie à une rude concurrence pour attirer de nouveaux clients. Cette opération, qui va se faire uniquement en actions, doit encore recevoir le feu vert des régulateurs. Comme elle va créer un géant de la gestion d'actifs, avec environ 5000 milliards de dollars sous son contrôle, elle pourrait particulièrement attirer l'attention des autorités de la concurrence.

awp