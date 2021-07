Résumé des principales informations économiques du lundi 26 juillet 2021

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

ELECTROTECHNIQUE: Le groupe d'ingénierie ABB a conclu un accord définitif pour la cession à l'américain RBC Bearings de sa division Mechanical Power Transmission (Dodge) pour 2,9 milliards de dollars en liquide. L'opération doit être clôturée d'ici la fin de l'année et fait progresser la société dans la réorientation de ses activités. ABB table sur un bénéfice comptable avant impôts de 2,2 milliards de dollars et s'attend à devoir payer des taxes pour 400 millions.

BANQUES: Face à la pression des taux négatifs, Banque Migros opère un nouveau tour de vis dans la rémunération des comptes d'épargne. Pour les clients possédant un pécule conséquent, l'argent déposé ne fera plus de petits dès le 1er août. Profitant jusqu'ici d'un timide taux d'intérêt de 0,01%, tous les comptes d'épargne affichant des dépôts de 100'000 francs suisses ou plus ne seront plus du tout rémunérés après le mois de juillet.

BANQUES: Credit Suisse devrait encore souffrir au deuxième trimestre l'impact de ses déconfitures successives avec le fonds spéculatif Archegos et la société d'affacturage Greensill. Le groupe bancaire zurichois publie jeudi ses résultats financiers pour la période d'avril à fin juin. L'établissement des bords de la Limmat avait enregistré au premier trimestre une perte avant impôts de 757 millions de francs suisses, après un résultat positif de 1,2 milliard un an plus tôt. Pour le second partiel, les analystes s'attendent à ce que la banque aux deux voiles renoue avec les bénéfices.

BANQUES: Bank of China a officiellement lancé ses activités à Genève. Le géant chinois y déploie ses opérations depuis le 9 juillet, suite à son inscription au registre du commerce le 15 juin. L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) avait donné son feu vert à fin mars.

SERVICES FINANCIERS: Le cours du bitcoin bondissait lundi, atteignant des niveaux plus vus depuis un mois alors que les géants de la tech semblent à nouveau s'intéresser à la volatile cryptomonnaie. Vers 11H10, le bitcoin gagnait 11% à 38'289 dollars, alors que le patron de Tesla Elon Musk a affirmé que le groupe pourrait à nouveau accepter la cryptomonnaie comme moyen de paiement, tandis que des informations de presse affirment qu'Amazon envisage aussi d'utiliser les technologies du secteur.

CONJONCTURE: Le moral des entrepreneurs allemand a connu en juillet sa première baisse depuis janvier sous l'effet de la pénurie de matières premières, dont les puces, et de craintes sur une nouvelle hausse des infections qui pèsent sur les perspectives des prochains mois. L'indicateur, basé sur un sondage réalisé auprès de 9000 entreprises, et qui donne un avant-goût de l'activité économique, ressort à 100,8 points, contre 101,7 en juin, décevant les analystes qui tablaient sur une hausse à 102,5 selon Bloomberg et 102,0 selon Factset.

TRANSPORT AÉRIEN: La compagnie aérienne irlandaise Ryanair a vu sa perte s'aggraver lors de son premier trimestre décalé à 273 millions d'euros (295,44 millions de francs suisses) à cause de tarifs encore bas et de coûts élevés dus aux restrictions et incertitudes sur les voyages. Le transporteur note que sa perte nette a augmenté de 47% sur un an lors des trois mois achevés fin juin, malgré un chiffre d'affaires presque triplé à 371 millions d'euros (401,5 millions de francs suisses).

CONCURRENCE: L'autorité américaine de la concurrence (FTC) a demandé à un tribunal fédéral un nouveau délai pour déposer une requête supplémentaire au dossier antitrust ouvert contre Facebook, qui a été rejeté par un juge il y a un mois. Ces poursuites pour pratiques anticoncurrentielles pourraient coûter à Facebook son acquisition d'Instagram et de WhatsApp.

