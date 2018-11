Résumé des principales informations économiques du lundi 26 novembre 2018

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

MARCHÉ DU TRAVAIL: Le nombre de places de travail a poursuivi sa hausse au troisième trimestre en Suisse. L'emploi a progressé de 1,6% au regard de la période correspondante de l'an dernier et de 0,1% en l'espace de trois mois. Les postes vacants ont bondi de 23% sur un an, soit de 13'500. Au troisième trimestre, la Suisse comptait 5,07 millions d'emplois dans les secteurs secondaire et tertiaire, soit 80'000 de plus qu'un an auparavant, selon l'Office fédéral de la statistique (OFS). En équivalents temps plein, l'emploi a augmenté de 1,8% durant la période considérée à 3,953 millions de postes.

SANTÉ: Les dépenses en médicaments remboursés dans le cadre de l'assurance de base ont bondi de 500 millions de francs suisses à 7,5 milliards de francs suisses l'année dernière pour plus de 113 millions de médicaments vendus, a indiqué Helsana. En moyenne, les Suisses achètent huit substances actives par an. La part des personnes achetant des médicaments était la plus élevée dans le canton de Genève et la moins élevée dans ceux de Thurgovie, d'Appenzell Rhodes-Intérieures et d'Appenzell Rhodes-Extérieures. Les coûts les plus élevés par médicament concernaient l'immunosuppresseur Remicade de Merck, notamment utilisé pour traiter l'arthrite psoriasique et la maladie de Crohn, avec 128 millions de francs suisses.

TOURISME: La parahôtellerie suisse se porte plutôt bien, selon un récent sondage. Le nombre de clients et les chiffres d'affaires sont en augmentation aussi bien pour la saison d'été qui vient de s'achever que pour les pré-réservations de l'hiver, une tendance en ligne avec le regain d'optimisme de la branche touristique helvétique dans son ensemble. La clientèle en provenance d'Allemagne est de retour, annonce l'organisation faîtière Parahôtellerie Suisse.

CONSTRUCTION: Les entreprises tessinoises actives dans le secteur de la construction ont connu un troisième trimestre plutôt positif. Malgré cela, une bonne partie d'entre elles sont pessimistes à court comme à moyen terme, anticipant une contraction des commandes et des niveaux d'emploi. La marche des affaires entre juillet et septembre dans l'ensemble de la branche est jugée "bonne" par de nombreuses entreprises. Le mouvement de stabilisation amorcé il y a plusieurs trimestres s'est confirmé lors du troisième partiel.

CONSOMMATION: Les réseaux sociaux exercent une pression à la consommation qui peut occasionner des dépassements de budget et, donc, des difficultés de paiement, prévient la société d'encaissement Intrum Justitia. De nombreux Suisses ne respectent pas les délais pour régler leurs factures et une partie d'entre eux épuise régulièrement la limite de leur carte de crédit. Il arrive régulièrement que les personnes concernées empruntent de l'argent à leur famille ou amis pour payer. Pour un tiers des Suisses, la "surconsommation" (par rapport aux ressources disponibles) s'expliquerait par la pression des réseaux sociaux, qui touche à la fois les parents et les enfants, selon l'analyse du volet suisse présenté par Intrum dans le cadre du rapport annuel européen 2018 sur les dépenses de consommation, réalisé auprès de 24'400 personnes.

BOULANGERIE INDUSTRIELLE: Aryzta a continué de voir ses revenus se tasser au premier trimestre de l'exercice décalé 2018/19. Sur la période sous revue, achevée fin octobre, le boulanger industriel zurichois a dégagé un chiffre d'affaires de 862,3 millions d'euros, en baisse de 5,2% sur un an. A la surprise générale, les revenus ont en revanche légèrement progressé hors effets de changes et désinvestissement. Dans un communiqué, Aryzta explique le repli des ventes du fait des cessions, en particulier celles de Cloverhill et La Rousse Foods, lesquelles ont contribué à une contraction des revenus de 5,3%, ainsi que des effets de change (-0,2%). Après s'être redressée suite à plusieurs trimestres de baisse à 0,5% au quatrième partiel de l'exercice précédent, la croissance organique s'est pour sa part fixée à 0,3% entre août et octobre.

PÉRIPHÉRIQUES INFORMATIQUES: Le fabricant de périphériques informatiques Logitech a confirmé que des négociations ont eu lieu avec le concepteur américain d'écouteurs Plantronics en vue d'un rachat de ce dernier, mais qu'elles se sont terminées dans un cul-de-sac. Le groupe valdo-californien précise n'avoir aucune intention de commenter plus cette information. Reuters avait révélé en fin de semaine dernière que Logitech offrait plus de 2,2 milliards de dollars (presque autant en francs suisses) pour Plantronics, évoquant une source au fait du dossier. La valorisation boursière de la cible de reprise était alors évaluée à quelque 2 milliards.

COMMERCE DE DÉTAIL: L'exploitant des kiosques Valora confirme ses objectifs pour l'année en cours. "Nous maintenons nos objectifs d'un résultat opérationnel de 90 millions de francs suisses, à plus ou moins 3 millions, pour l'année en cours", a annoncé le directeur général Michael Mueller dans une interview dimanche soir au portail cash.ch. Les objectifs à long terme sont également maintenus. Le patron a manifesté peu d'inquiétudes par rapport à l'évolution du cours de l'action, en-deçà de la performance moyenne, pendant l'année. "Nous sommes très satisfaits et sommes confiants pour l'avenir". La politique de dividende devrait rester "stable et prévisible".

MATÉRIEL FERROVIAIRE: Le constructeur de matériel roulant Stadler va équiper pour la première fois les nouvelles rames de type Flirt du transporteur BLS d'un dispositif d'arrêt automatique des trains ECTS. Baptisé "Guardia", ce dernier a été développé en collaboration avec la coentreprise Angelstar. Pour la nouvelle division Stadler Signalling, la mise en service de ce nouveau système représente un important jalon, indique le groupe thurgovien dans un communiqué.

CONJONCTURE: Un ralentissement progressif de la croissance en zone euro est normal et en partie lié à des facteurs temporaires, a déclaré le président de la Banque centrale européenne (BCE), Mario Draghi, en soulignant que son évaluation de l'inflation n'avait pas changé bien que la croissance soit plus faible que prévu. "Il y a de bonnes raisons d'être confiants dans le fait que l'inflation sous-jacente augmentera progressivement au cours de la période à venir", a-t-il dit lors d'une intervention devant le Parlement européen. "Les derniers développements confirment les précédentes évaluations du Conseil des gouverneurs sur les perspectives d'inflation à moyen terme."

POLITIQUE MONÉTAIRE: La Banque centrale européenne doit maintenir le mois prochain son scénario de retrait progressif des mesures de soutien à l'économie, en dépit du ralentissement de la croissance et des risques en Italie, estime Sabine Lautenschläger, membre du directoire de l'institution. "Le temps est venu de normaliser progressivement la politique monétaire", a déclaré la dirigeante dans un entretien à l'AFP.

HYDROCARBURES: L'Arabie saoudite a porté sa production de pétrole à un niveau record en novembre, alors que le président américain Donald Trump exerce une pression croissante pour que L'Opep ne réduise pas son offre. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) doit se réunir la semaine prochaine pour tenter d'interrompre la baisse des prix du pétrole, quelques jours après le sommet du G20 en Argentine cette semaine où se retrouveront le président russe Vladimir Poutine, le prince héritier d'Arabie saoudite Mohamed ben Salman, et Donald Trump.

LUXE: Le groupe de luxe Kering, qui avait noué en 2012 un partenariat avec le distributeur Yoox Net-à-Porter pour développer les sites d'e-commerce de ses maisons, a annoncé qu'il allait "internaliser" cette activité début 2020. Il y a sept ans, Kering - qui se nommait encore à l'époque PPR - avait créé une co-entreprise avec l'Italien Yoox, un des leaders du luxe en ligne, pour accélérer les ventes en ligne de plusieurs de ses marques.

AUTOMOBILE: Carlos Ghosn a été déchu di de son titre de président du conseil d'administration de Mitsubishi Motors, quelques jours après sa révocation de Nissan pour des malversations financières présumées. A l'issue d'une réunion extraordinaire d'à peine plus d'une heure, le troisième groupe de l'alliance automobile Renault-Nissan a jugé "difficile" de maintenir en poste le puissant capitaine d'industrie de 64 ans, une semaine exactement après son arrestation surprise à Tokyo.

CONSTRUCTION: Le fabricant de matériaux de construction Saint-Gobain accélère ses cessions d'actifs, en préparant notamment la vente d'activités en Allemagne, parallèlement à la mise en place annoncée lundi d'une nouvelle organisation du groupe. Le groupe a entamé la vente de ses activités de distribution bâtiment en Allemagne qui représentaient 1,9 milliard d'euros (2,2 milliards de francs suisses) de chiffre d'affaires en 2017.

BANQUES: Crédit Agricole ne prépare pas l'acquisition de Commerzbank, la deuxième banque allemande qui fait régulièrement l'objet de spéculations de rachat, a déclaré Philippe Brassac, directeur général de l'établissement bancaire français, dans un entretien publié lundi par le journal Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Nous ne visons pas Commerzbank. Notre organisation est suffisamment forte et complète pour croître de manière organique et, avant tout, avec des partenaires", ajoute-t-il.

AÉROSPATIALE: Le conseil d'administration d'ArianeGroup a nommé un dirigeant d'Airbus, André-Hubert Roussel, pour succéder à Alain Charmeau en qualité de président exécutif à partir du 1er janvier 2019, a annoncé le groupe dans un communiqué. Les actionnaires Airbus et Safran avaient proposé la nomination de M. Roussel.

awp