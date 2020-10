Résumé des principales informations économiques du lundi 26 octobre 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par awp:

MARCHÉ DU TRAVAIL: Le marché du travail ne devrait pas connaître de crise suite à la deuxième vague de Covid-19 qui sévit actuellement en Suisse. Le taux de chômage a atteint des niveaux qualifiés de normaux dans d'autres pays, a expliqué la directrice d'Adecco Suisse Monica Dell'Anna dans une interview à AWP. "Nous n'allons pas entrer dans une situation (...) de crise sociale", a expliqué la nouvelle patronne helvétique du géant de l'intérim, en poste depuis le 1er juin.

LUXE: Malgré la crise pandémique et l'intensification de la numérisation qu'elle a provoquée, les acheteurs de montres suisses continueront de préférer les boutiques physiques aux sites internet, leur expérience en magasin restant "un élément essentiel" à l'achat, selon le cabinet Deloitte. Plus de 70% des cadres de l'horlogerie helvétique interrogés par le géant du conseil dans le cadre d'une étude sur le secteur affirment que les canaux "hors ligne" domineront à l'avenir.

TOURISME: Après avoir enregistré une fréquentation record depuis l'été, la branche touristique au Tessin connaît une fin de saison automnale en demi-teinte suite à la décision allemande de placer la Suisse au nombre des pays à risque en raison de l'explosion de cas de nouvelles contaminations au Covid-19. "Nous aurons à la fin du mois d'octobre un recul marqué dans la région de Locarno", zone de villégiature particulièrement prisée des touristes d'outre-Rhin, alors que plusieurs Länder allemands sont encore en vacances, a affirmé au micro de la RSI Max Perucchi, président de la section locale d'Hotelleriesuisse.

BANQUES CENTRALES: La Banque nationale suisse (BNS) devrait avoir fortement bénéficié de la reprise des marchés au troisième trimestre. La hausse du cours de l'or a également participé à cette embellie, selon les économistes d'UBS. La banque aux trois clés estime que le troisième partiel de cette année tumultueuse a été plutôt calme pour la BNS. L'institut d'émission a profité de l'accalmie estivale pour se remettre des effets du confinement.

HYDROCARBURES: Migrol a nommé Andreas Flütsch comme nouveau directeur général à partir de mai 2021. Il remplacera Daniel Hofer qui, après 18 ans de services à la même fonction, entend se consacrer davantage aux activités prises en charge ces dernières années en tant que président de l'association professionnelle Avenergy Suisse et de la Fondation pour la protection du climat et la compensation de CO2 Klik. M. Flütsch est décrit comme étant un spécialiste reconnu du secteur des huiles minérales et de l'énergie, explique la filiale du géant orange Migros.

ASSURANCES: Patric Deflorin prend de nouvelles fonctions à la Mobilière. Le responsable des Assurances passera à la tête de la Gestion du marché début 2021, succédant à Michèle Rodoni, qui - comme cela a été annoncé précédemment - deviendra au même moment la directrice générale de la compagnie d'assurances bernoise. M. Deflorin est membre du conseil d'administration de la Mobilière depuis 2015 et a auparavant dirigé les affaires avec les personnes privées. Jusqu'à ce que son successeur à la tête de la division des Assurances soit désigné, M. Deflorin continuera de la diriger.

DEVISES: La livre turque a atteint un plus bas historique face au dollar et à l'euro, dans un contexte de fortes tensions entre la Turquie et ses alliés occidentaux. La livre turque s'échangeait à 8,04 TRY contre un dollar vers 07H30 GMT, essuyant une perte supérieure à 1% depuis le début de la journée. Depuis le 1er janvier, la devise turque a perdu près de 35% de sa valeur face au billet vert.

LOCATION DE VOITURES: Europcar a réussi à limiter ses pertes au 3e trimestre malgré la chute du tourisme provoquée par la crise sanitaire, qui a amputé son chiffre d'affaires de moitié. Sa perte nette s'est limitée à 9,7 millions d'euros (10,4 millions de francs suisses), contre 286 millions d'euros au premier semestre. L'excédent brut d'exploitation a lui été positif à 54 millions d'euros.

ENERGIE: Plusieurs géants pétroliers comme BP, Royal Dutch Shell et Total ont annoncé un partenariat pour mettre en place des infrastructures de transport et de stockage de CO2 en mer du Nord britannique, afin de réduire la pollution du secteur industriel. Cette initiative, menée par BP, est portée également par le norvégien Equinor, l'italien Eni et le gestionnaire du réseau électrique britannique National Grid.

HYDROCARBURES: Le chinois Ant, propriétaire du géant du paiement en ligne Alipay, prévoit de lever la somme record de plus de 34 milliards de dollars (30,84 milliards de francs suisses) lors d'une double introduction en Bourse à Hong Kong et Shanghai. Le record mondial pour une introduction en Bourse est pour l'instant de 29,4 milliards de dollars (26,7 milliards de francs suisses), raflés par le géant saoudien du pétrole Aramco à la Bourse de Ryad en 2019.

MÉDICAL: Le géant allemand de la chimie-pharmacie Bayer a annoncé le rachat du spécialiste américaine de la thérapie génique Asklepios Biopharmaceutical à un prix qui pourrait atteindre au final 4 milliards de dollars (3,6 milliards de francs suisses). Bayer "effectuera un paiement initial de 2 milliards de dollars" et "des paiements d'étape potentiels, basés sur le succès (de l'entreprise) qui pourront atteindre 2 milliards de dollars" supplémentaires, a précisé le groupe.

INFORMATIQUE: Le japonais Canon a légèrement révisé à la hausse ses objectifs pour 2020, ayant dégagé un petit bénéfice net au troisième trimestre après une perte inédite au second, mais l'impact du Covid-19 sur son activité devrait toutefois rester profond. Canon s'attend désormais à un bénéfice net de 52 milliards de yens (449,6 millions de francs suisses) sur l'année, légèrement supérieur à ses précédentes prévisions il y a trois mois de 43 milliards de yens, mais néanmoins en baisse de 58,4% sur un an.

TRANSPORT AÉRIEN: Jusqu'à 30'000 emplois sont menacés au sein du premier groupe aérien européen Lufthansa, en raison de la chute du trafic aérien causée par la pandémie de Covid-19, a prévenu sa direction. "Nous sommes déterminés à conserver au moins 100'000 des 130'000 postes du groupe", déclare le PDG de Lufthansa, Carsten Spohr, dans une lettre à ses salariés dont l'AFP a obtenu une copie.

BIENS DE CONSOMMATION: Le fabricant américain de jouets Hasbro a publié des résultats mitigés pour le troisième trimestre, entre les solides ventes des jeux de sociétés et les difficultés de sa maison de production de dessins animés eOne, perturbée par la pandémie. Le titre du vendeur des jeux Monopoly et Jenga, de la pâte à modeler Play-Doh et des figurines Transformers et Mon petit poney, reculait de plus de 7% à l'ouverture de Wall Street.

awp