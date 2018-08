Résumé des principales informations économiques du lundi 27 août 2018

Zurich (awp/ats/awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

TÉLÉCOMS: Andreas Schönenberger ne dirigera plus Salt. L'opérateur vaudois a annoncé le départ du directeur général au 1er septembre et son remplacement par Pascal Grieder, recruté à l'externe. L'actuel patron ne quittera pas l'entreprise pour autant et continuera à siéger au conseil d'administration. Agé de 41 ans, M. Grieder occupait jusqu'à présent le poste d'associé gérant chez Digital McKinsey Switzerland.

ENERGIE: Le groupe énergétique Alpiq a subi une perte nette de 50 millions de francs suisses au premier semestre, dix fois supérieure à celle de la même période de 2017. Le chiffre d'affaires des activités poursuivies s'est révélé stable à 2,6 milliards, a annoncé l'énergéticien en difficulté, qui produit un tiers de l'énergie hydraulique en Suisse. Le résultat opérationnel (Ebitda) avant effets exceptionnels a chuté à 93 millions de francs suisses, contre 135 millions il y a douze mois. Pour l'ensemble de l'année, Alpiq s'attend toujours à un résultat opérationnel inférieur à celui de 2017.

COMMERCE DE DÉTAIL: Globus va s'emparer du maroquinier zurichois Navyboot au 1er janvier 2019. Le propriétaire Philippe Gaydoul a cédé les droits de marque ainsi qu'une partie des boutiques et trois "outlets" en Suisse à la filiale de Migros. L'ensemble du personnel des surfaces de vente sera repris. Contacté par AWP, Globus n'a pas souhaité préciser le montant de la transaction.

CHIMIE: Le groupe Ems-Chemie a fortement augmenté son bénéfice net au premier semestre de 13% à 260 millions de francs suisses, a indiqué l'entreprise dans ses résultats définitifs. Le chiffre d'affaires net consolidé a progressé de 12,5% à 1,2 milliard de francs suisses. La conjoncture globale a comme prévu évolué favorablement, en particulier en Europe, mais on note aussi de premiers signes de saturation.

PHARMA: Novartis prévoit d'étoffer ses capacités de production en Suisse dans les thérapies cellulaires et géniques, parmi lesquelles figure en bonne place le traitement Kymriah contre le lymphome. Ce premier représentant de la famille des médicaments à base de cellules T reprogrammées génétiquement (CAR-T) vient d'obtenir une double homologation de la Commission européenne pour une distribution sur le Vieux continent. L'Agence sanitaire américaine (FDA) avait déjà accordé son feu vert au Kymriah en août de l'année dernière. En Suisse, Swissmedic étudie toujours le dossier déposé par Novartis.

EMPLOI: Le nombre de demandeurs d'emploi n'exerçant aucune activité est reparti en nette hausse en juillet en France métropolitaine après son léger repli du mois de juin, effaçant quasiment le recul enregistré depuis le début de l'année. Le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi en catégorie A (sans aucune activité) a progressé de 0,6% le mois dernier pour s'établir à 3.462.000, soit 19.300 inscrits supplémentaires par rapport à fin juin.

ITALIE: Le ministre italien de l'Economie Giovanni Tria, en déplacement en Chine, a assuré que le but de sa visite n'était pas de trouver de nouveaux acheteurs pour la dette publique italienne, démentant ainsi de récentes spéculations dans la presse. "L'objectif de la mission est de renforcer la coopération économique entre nos deux pays", a-t-il déclaré dans une interview au journal chinois Guangming, traduite en italien sur le site internet de Radio Chine Internationale.

DEVISES: La livre turque perdait lundi près de 3% de sa valeur face au dollar, à la réouverture des marchés après une semaine de fermeture à l'occasion de l'Aïd el-Adha, alors que les craintes sur les fragilités de l'économie turque persistaient. Vers 12H45 GMT, la livre turque perdait environ 3% face au dollar par rapport à la veille au soir, évoluant autour de 6,18 livres pour un dollar. Plus tôt, elle a même frôlé le seuil de 6,30 livres turques pour un dollar.

HYDROCARBURES: Les actionnaires du négociant en matières premières Noble Group ont voté un accord de restructuration de sa dette de 3,5 milliards de dollars, nouvel effort de l'entreprise en très grandes difficultés financières pour rester à flots. Empêtrée dans une crise qui dure depuis plus de trois ans, l'entreprise a vu sa dette exploser après la chute des cours des matières premières, la dégradation de sa note mais également des accusations d'irrégularités comptables.

TRANSPORT AÉRIEN: L'intersyndicale d'Air France a réaffirmé sa revendication d'une hausse de 5,1% des salaires, à l'origine de 15 jours de grève cette année et d'un référendum interne qui a conduit en mai à la démission du PDG d'Air France-KLM, Jean-Marc Janaillac. Après l'annonce de la nomination de Benjamin Smith à la direction générale du groupe franco-néerlandais le 16 août, plusieurs syndicats avaient menacé de recourir à nouveau à la grève à la rentrée.

