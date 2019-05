Résumé des principales informations économiques du lundi 27 mai 2019

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

MARCHÉ DU TRAVAIL: Le premier trimestre s'est révélé favorable au niveau de l'emploi en Suisse, qui a augmenté dans tous les secteurs. Cette hausse s'accompagne d'une véritable envolée des places vacantes, liée à un changement législatif. Les perspectives sont toutefois moins favorables. Le nombre de postes occupés en Suisse s'est fixé à 5,07 millions entre janvier et mars, ce qui représente une croissance de 1,3% sur un an, selon les indications fournies par l'Office fédéral de la statistique (OFS). Cela représente une poussée de quelque 66'000 postes. Exprimée en équivalents plein temps, la hausse atteint 1,5% (+16'000 postes).

TOURISME: Après une saison hivernale soutenue, grâce à des conditions météorologiques favorables, les acteurs du tourisme en Suisse peuvent rester optimistes à moyen terme, selon les prévisions du Centre de recherches conjoncturelles KOF. Ils devraient pouvoir compter sur une demande intérieure stable, une progression du nombre de visiteurs en provenance de destinations lointaines et un rétablissement de la fréquentation de résidents en zone euro.

FINANCEMENT PARTICIPATIF: Le financement participatif - ou crowdfunding - suscite un fort engouement en Suisse. Après la forte évolution de ces dernières années, la poussée s'est confirmée en 2018. L'année dernière, des projets ont été financés sur internet à hauteur de 516,6 millions de francs suisses, soit 38% de plus qu'en 2017. La plupart des afflux ne vont pas à des projets culturels ou sportifs, mais servent à l'octroi de crédits à de petites et moyennes entreprises (PME) ainsi qu'au financement de jeunes pousses, indique le "Crowdfunding Monitor" publié par la Haute école de Lucerne.

ASSURANCES: Le conseil d'administration de l'assureur-maladie Sanitas a officialisé la titularisation d'Andreas Schönenberger au poste de directeur général (CEO) du groupe, fonction occupée par ce dernier à titre intérimaire depuis le 1er février, suite au départ fin janvier d'Otto Bitterli. Le nouveau titulaire présente les qualités idéales pour mener à bien la stratégie de numérisation adoptée par l'assureur-maladie zurichois, selon un communiqué. Il sera remplacé au conseil d'administration par Michel Sudbrack. Spécialiste des assurances, ce dernier a officié jusqu'en 2017 comme vice-président de l'organe de surveillance du concurrent Assura.

BANQUES: La Banque cantonale de St-Gall (SGKB) a levé un montant brut de 176,5 millions de francs suisses à l'issue d'une augmentation de capital. Les nouvelles actions émises seront placées à 420 francs suisses l'unité sur le marché et négociées à partir de mercredi. Au terme de l'opération, la part du capital-actions flottant passe à 49% et le Canton de St-Gall reste l'actionnaire majoritaire avec une participation de 51%.

COMMERCE EN GROS: DKSH renforce sa présence dans le Benelux avec le rachat du distributeur de spécialités chimiques néerlandais Dols International. Dans la foulée, le groupe zurichois étoffe sa direction générale en y nommant le secrétaire de son conseil d'administration. Dans un communiqué, DKSH précise reprendre l'intégralité du capital-actions de Dols, mais n'évoque ni les contours financiers, ni le calendrier de la transaction. Le facilitateur de distribution reprend l'ensemble des collaborateurs et la direction, qui seront intégrées dans la division Performance Materials.

MATÉRIEL FERROVIAIRE: Le constructeur de matériel roulant Stadler Rail a décroché un contrat auprès de l'opérateur ferroviaire norvégien Vy (ex-NSB) pour la maintenance d'une centaine de rames de sa gamme Flirt. Ce dernier devrait rapporter au groupe thurgovien l'équivalent de près de 100 millions de francs suisses. Il s'agit du plus important contrat de maintenance de l'histoire de l'entreprise, se félicite cette dernière dans un communiqué. Les premiers travaux, qui seront effectués par Stadler sur les Flirt commandés en 2008 et livrés les années suivantes, sont agendés au premier trimestre 2020. Ils seront effectués dans des ateliers loués à cet effet.

PHARMA: Novartis a obtenu de l'Agence sanitaire américaine (FDA) une autorisation de commercialisation pour la thérapie génique Zolgensma (onasemnogene abeparvovec-xioi) contre l'amyotrophie spinale chez les enfants de moins de deux ans, y compris ceux ne présentant pas encore de symptômes au moment du diagnostic. Ce traitement curatif - développé par le laboratoire chicagolais Avexis racheté il y a un an pour près de 9 milliards de dollars - sera disponible au tarif de 2,215 millions de dollars (à peine moins en francs suisses).

ASSURANCES: L'assureur Swiss Life a augmenté ses résultats dans l'activité de prévoyance professionnelle pour la clientèle entreprises. Autant les primes que les nouveaux contrats ont accéléré l'année dernière, a indiqué le groupe zurichois. Les recettes de primes totale ont augmenté de 2,2% à 7,8 milliards de francs suisses, tandis que le nombre de contrats a progressé de 2,1% à 44'259. Les primes périodiques dans l'assurance collective se sont quant à elles quasiment maintenues à 3,3 milliards.

AUTOMOBILE: Fiat Chrysler (FCA) envisage de fusionner avec Renault pour donner naissance à un mastodonte pesant plus de 30 milliards d'euros en Bourse. L'offre du constructeur italo-américain, saluée par les marchés et l'Etat français, pourrait chambouler l'industrie automobile mondiale et le rapport de forces entre le français et son allié japonais Nissan. Le rapprochement FCA-Renault donnerait naissance au troisième "fabricant d'équipement d'origine" (FEO) mondial, avec des ventes annuelles de 8,7 millions de véhicules. Le groupe fusionné disposerait d'une "forte présence dans des régions et segments clés", a estimé Fiat Chrysler dans un communiqué.

AUTOMOBILE: Le projet de mariage entre Renault et Fiat Chrysler s'inscrit dans une course à la taille dictée par la révolution électrique. Un changement de paradigme pour l'industrie automobile qui impose aux constructeurs des investissements colossaux. "Ce qui change fondamentalement la donne aujourd'hui, c'est l'évolution de la réglementation, notamment en Europe, avec la quasi-obligation de faire beaucoup de voitures électriques", a expliqué à l'AFP Flavien Neuvy, directeur de l'Observatoire Cetelem de l'automobile. Dès l'an prochain, les constructeurs devront afficher sur leur flotte de voitures neuves vendues en Europe des émissions moyennes de CO2 inférieures à 95 grammes par kilomètre.

PLACE BOURSIÈRE: L'opérateur américain Nasdaq a annoncé le retrait de son offre de près de 700 millions d'euros (787 millions de francs suisses) sur la Bourse d'Oslo, laissant ainsi la voie libre à son concurrent européen Euronext. "Cette décision a été prise parce que, dans les conditions actuelles, la condition d'acceptation minimale pour la réalisation de l'offre ne peut être remplie", a indiqué la filiale nordique du Nasdaq dans un communiqué.

TRANSPORT: Dix ONG et syndicats, dont Sherpa, assignent en justice l'entreprise Bolloré pour obtenir l'application de mesures améliorant les conditions de vie des travailleurs et riverains de plantations d'huile de palme au Cameroun, gérées par une société dont le groupe est actionnaire, ont-elles annoncé. Sherpa, ainsi que neuf autres associations et syndicats français, camerounais, belge et suisse, saisissent le Tribunal de grande instance (TGI) de Nanterre pour demander la mise en oeuvre d'un "plan d'action" conclu en 2013, selon un communiqué.

