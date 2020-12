Résumé des principales informations économiques du lundi 28 décembre 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par awp:

HORLOGERIE: La pandémie de coronavirus a accentué le repli des exportations des montres suisses les plus abordables comme celles de Swatch, notamment en raison de la concurrence des smartwatches et des garde-temps fabriqués par les marques de mode. Pour le seul mois de novembre, les volumes totaux exportés ont continué à baisser (-16,1%) , tout comme les mois précédents, surtout à cause de l'évolution négative des montres les moins chères. Sur les 11 premiers mois, la Suisse a enregistré une dégringolade de 23,5% des exportations dans ce secteur.

CHIMIE: Sabic veut imposer une durée de mandats maximale de 12 ans pour l'ensemble des administrateurs de Clariant. Cette requête vise directement le président Hariolf Kottmann, qui siège au conseil d'administration depuis 2008 et qui entretient des relations difficiles avec le principal actionnaire du groupe bâlois. Le géant saoudien de la chimie a déposé deux requêtes en prévision de l'assemblée générale du 7 avril, indique Clariant. Saudi Basic Industries (Sabic) souhaite qu'une limitation des mandats des administrateurs soit soumise aux actionnaires, tout comme le versement d'un dividende spécial de 2 francs suisses par action.

FINANCES: La pandémie pèse sur les perspectives financières des Suisses. Près d'un adulte sur cinq pense que sa situation financière se dégradera en 2021, selon une étude de Comparis. L'an passé ils étaient 13% à se montrer pessimistes pour l'année suivante. Ce chiffre n'a jamais été aussi élevé au cours des quatre dernières années, souligne le service de comparaison en ligne dans un communiqué.

COMMERCE DE DÉTAIL: Les achats par carte de crédit dans le commerce de détail ont progressé de 8% sur un an durant la période de Noël, d'après les derniers chiffres de l'émetteur de cartes de crédit Swisscard. Les recettes encaissées par les boutiques physiques ont patiné, tandis que celles du commerce en ligne se sont envolées. Pandémie oblige, les ventes numériques en Suisse ont explosé de 33% en comparaison annuelle entre le 1er décembre et Noël, a indiqué Swisscard, détenu par Credit Suisse et American Express. Le commerce traditionnel, lui, est en berne, n'augmentant que de 1% par rapport à 2019.

MONTRES DE LUXE: Audemars Piguet, la marque de montres de luxe, a jusqu'à présent mieux résisté à la crise pandémique que d'autres entreprises du secteur. Son directeur général, François-Henry Bennahmias, compte embaucher 250 personnes en 2021 et signale, dans une interview sur le site internet du journal NZZ, qu'au niveau du chiffre d'affaires octobre a été le meilleur mois de l'histoire du groupe. La société vaudoise, qui estime être bien positionnée pour l'année à venir, veut recruter la moitié de ses nouveaux collaborateurs pour les employer dans ses boutiques. Il n'est pas prévu d'ouvrir de nouvelles surfaces de vente, mais plutôt d'exploiter des boutiques en franchise sous forme de coentreprises, où Audemars Piguet se chargera lui-même de rechercher le personnel.

CLIMAT: Les dix catastrophes météo les plus coûteuses de 2020 ont presque atteint les 150 milliards de dollars (133,6 milliards de francs suisses) de dommages assurés, un chiffre plus important qu'en 2019 qui reflète l'impact grandissant du réchauffement climatique, selon une ONG britannique. Ces dix catastrophes ont fait également 3.500 morts et ont déplacé plus de 13,5 millions de personnes, selon le rapport annuel de Christian Aid.

INTERNET ET LOGICIELS: Les régulateurs chinois ont ordonné au géant Ant Group de modifier drastiquement son modèle économique pour se recentrer sur son activité d'origine de paiement en ligne. Une nouvelle intervention à placer dans le contexte d'une pression accrue de Pékin sur l'empire du multimilliardaire Jack Ma, fondateur d'Alibaba et symbole de la réussite technologique du pays. La banque centrale chinoise a convoqué pendant le week-end les dirigeants d'Ant Group, numéro un mondial du paiement en ligne, et exigé que la société "rectifie rigoureusement" ses activités dans le secteur des prêts, de la gestion de patrimoine et des assurances, selon un communiqué. Selon l'agence de presse Chine nouvelle, Ant Group, filiale du géant du commerce en ligne Alibaba, se voit désormais "interdire strictement toute concurrence déloyale" et est appelé à réformer ses activités financières "illégales".

COVID-19: Les livraisons de vaccins contre le Covid-19 à huit pays européens, dont l'Espagne, subiront un léger retard en raison d'un problème logistique à l'usine Pfizer en Belgique, a annoncé le ministère espagnol de la Santé au lendemain du lancement de la campagne de vaccination dans l'UE. "Pfizer Espagne indique qu'il a été informé cette nuit par son usine de Puurs (Belgique) du retard des envois à huit pays européens, dont l'Espagne, en raison d'un problème dans le processus de chargement et d'envoi", affirme le ministère dans un communiqué, sans préciser quels sont les sept autres pays affectés.

BANQUES: La deuxième banque allemande Commerzbank, en pleine restructuration, a annoncé qu'elle allait provisionner 610 millions d'euros (655,8 millions de francs suisses) supplémentaires au quatrième trimestre. La provision s'inscrit dans le cadre du plan prévoyant de porter à 2900 les suppressions d'effectifs sur l'année, avant d'autres à venir. Cette somme, fixée au terme d'un accord social avec le comité d'entreprise du groupe, va financer le départ de 2300 salariés à temps plein, annonce la banque dans un communiqué. La coupe porte à un total de 2900 le nombre de postes dont la suppression a été négociée au cours de l'année 2020.

