Résumé des principales informations économiques du lundi 28 mars

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

BANQUES: Credit Suisse a décidé de ne plus faire de nouvelles affaires en Russie comme conséquence de la guerre en Ukraine. Sollicitée par AWP, une porte-parole du numéro deux helvétique a confirmé une information révélée par Bloomberg se basant sur une circulaire interne de l'établissement aux deux voiles.

HORLOGERIE: L'action du groupe Swatch s'attirait les faveurs des investisseurs à la Bourse suisse après le lancement réussi de la Moonswatch, une montre issue de la collaboration entre les marques Swatch et Omega. Des milliers de fans ont fait la queue samedi devant les boutiques Swatch aux quatre coins du monde pour pouvoir s'emparer de l'un de ces modèles disponibles dans différentes couleurs.

MATIÈRES PREMIÈRES: Le directeur général de Glencore, Gary Nagle, sera proposé à la prochaine assemblée générale pour intégrer le conseil d'administration du géant des matières premières. M. Nagle a pris les commandes de Glencore début juillet 2021, succédant au patron de longue date Ivan Glasenberg. L'emblématique dirigeant sud-africain avait également quitté son siège à l'organe de surveillance.

TOURISME: La société de remontées mécaniques et développeur de destination touristique Andermatt-Sedrun Sport change de propriétaire. Le groupe américain Vail Resorts a acheté une participation majoritaire dans la filiale d'Andermatt Swiss Alps (ASA), aux mains de l'homme d'affaires égyptien Samih Sawiris. Basé dans l'Etat du Colorado, Vail Resort a déboursé 149 millions de francs suisses pour racheter une part de 55% dans Andermatt-Sedrun Sport, précise la maison-mère uranaise ASA.

BANQUES: Le gouvernement britannique a annoncé avoir cédé le contrôle de la banque NatWest, nationalisée après la crise financière de 2008 et dont il détenait encore plus de la moitié du capital, en réduisant sa participation de 50,6% à 48,1%. "Pour la première fois depuis la crise financière", NatWest "n'est plus détenue majoritairement par l'Etat, après la vente d'une part du capital de 1,2 milliard de livres" (1,5 milliard de francs suisses), a annoncé le ministère des Finances dans un communiqué, précisant que les actions ont été rachetées directement par la banque.

BOISSONS ALCOOLISÉES: Le brasseur danois Carlsberg a annoncé sa décision de quitter la Russie avec la mise en vente de ses importantes activités dans le pays, qui comptent 8400 employés, à la suite de l'invasion de l'Ukraine. "Nous avons pris la décision difficile et immédiate de viser une vente complète de nos activités en Russie, ce que nous pensons être la chose à faire dans le contexte actuel. Une fois finalisée, nous n'aurons plus de présence en Russie", explique le groupe dans un communiqué.

MÉDIAS: M6 et le groupe de médias nord-américain Vice ont annoncé la conclusion d'un accord de partenariat, Vice devant apporter une centaine d'heures de contenus à 6play, la plateforme de streaming gratuit du groupe français. Selon cet accord, dont le montant n'a pas été divulgué, Vice apportera "plus de 100 heures de contenus" et pourra ainsi "profiter d'une visibilité exceptionnelle auprès des utilisateurs de 6play, plateforme AVOD" (vidéo à la demande financée par la publicité) prisée des 15-34 ans, ont précisé les partenaires dans un communiqué commun.

ASSURANCES: Le numéro un de l'assurance en Italie, Generali, a annoncé avoir limogé avec effet immédiat Luciano Cirina, responsable de l'Autriche et de l'Europe de l'Est, en lice pour le poste de PDG, défiant ainsi Philippe Donnet, candidat à un troisième mandat. M. Cirina avait déjà été suspendu il y a cinq jours de son poste.

TÉLÉCOMS: Le groupe Telecom Italia (TIM) a annoncé avoir reçu une proposition non contraignante de la part du fonds d'investissement américain CVC Capital Partners pour l'acquisition d'une "part minoritaire" dans sa branche de services. Parallèlement, les discussions se poursuivent sur l'offre de 10,8 milliards d'euros (11,06 milliards de francs suisses) soumise en novembre par le fonds pour la totalité du capital de Telecom Italia, a indiqué TIM dans un communiqué.

TÉLÉPHONIE: Le géant chinois des télécoms Huawei a annoncé un bénéfice record pour 2021, en hausse de 76% sur un an, malgré les sanctions américaines à son encontre. Sur l'ensemble de 2021, Huawei a dégagé un bénéfice net de 113,7 milliards de yuans (16,7 milliards de francs suisses), contre 64,6 milliards de yuans un an plus tôt. Il s'agit de sa meilleure performance historique.

CONFLIT: Le brasseur néerlandais Heineken a annoncé qu'il quitterait la Russie, où il compte 1800 employés, à cause de la guerre en Ukraine qui se poursuit et continue à "s'intensifier". L'activité en Russie de Heineken n'est "plus viable dans l'environnement actuel", indique un communiqué du deuxième plus gros brasseur mondial. "Par conséquent, nous avons décidé de quitter la Russie", ajoute le texte.

ENERGIE: Le gestionnaire britannique du réseau d'électricité et de gaz National Grid a annoncé la cession de 60% de ses part dans National Grid Gas (NGG), propriétaire du réseau de gaz britannique, pour 4,2 milliards de livres (5,2 milliards de francs suisses). National Grid "a accepté de vendre une participation de 60% dans son activité de transport et de mesure de la consommation de gaz au Royaume-Uni à un consortium" formé par le fonds d'investissement australien Macquarie et British Columbia Investment Management Corporation (BCI), selon un communiqué.

awp