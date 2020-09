Résumé des principales informations économiques du lundi 28 septembre 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par awp:

CONJONCTURE: Les effets de la crise du coronavirus sur l'économie suisse se sont révélés un peu moins sévères qu'initialement annoncé. Le produit intérieur brut (PIB) s'est contracté de 7,3% au deuxième trimestre, moins que la première estimation de -8,2%, selon les indications fournies par le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco). Le recul n'est reste pas moins "historique" depuis le début des données trimestrielles en 1980.

MARCHÉ DU TRAVAIL: L'incertitude grandit chez les salariés âgés de plus de 50 ans, alors que la pandémie de coronavirus a de lourdes répercussions sur l'emploi. Le maintien de l'activité professionnelle des seniors est d'autant plus important que le marché du travail fait face en Suisse à une pénurie chronique de main d'oeuvre qualifiée, selon une étude. "Nous ressentons quotidiennement l'incertitude croissante des cadres et dirigeants de plus de 50 ans", indiquent le spécialiste du développement de carrière von Rundstedt et la publication spécialisée HR Today, après avoir effectué dans toute la Suisse un sondage auprès de 791 sociétés et 1053 cadres seniors dans divers secteurs économiques.

DISPOSITIFS MEDICAUX: Le spécialiste zurichois des appareils auditifs Sonova a relevé les perspectives de ses résultats au premier semestre de l'exercice décalé 2020/21. Grâce à une reprise plus forte qu'attendu suite à la crise pandémique, le groupe s'attend désormais à une chute de 21% de ses ventes en rythme annuel. Ces nouvelles faisaient bondir le titre à la Bourse suisse. Du fait de la reprise du marché global des soins et des "initiatives pour la croissance organique et la productivité" portées par le groupe, Sonova devrait atteindre 79% de ses ventes semestrielles de 2019/20 à taux de change constants au cours des six premiers mois de l'exercice 2020/21

LUXE: Les sites de commerce de luxe en ligne Net-a-Porter et Mr Porter, propriétés de Richemont, vont s'associer à la plateforme Watches & Wonders (ex-SIHH). Quelque 14 maisons horlogères seront réunies dans le cadre de cette opération.

COMMERCE DE DÉTAIL: Le détaillant Coop va équiper en collaboration avec le Zurichois Energie 360° une centaine de points de vente de bornes de recharge pour véhicules électriques. D'ici la fin de l'année, les stations de recharge devraient être installées sur une vingtaine de sites. L'installation des bornes restantes sera échelonnée jusqu'en 2023. Les clients Coop pourront ainsi recharger leurs véhicules électriques en allant faire leurs courses.

BANQUES: La grande banque Credit Suisse a désigné un nouveau responsable pour la région Suisse romande. Le Vaudois Christian Steinmann succèdera le 1er décembre à Michael Willimann, qui a décidé de quitter le groupe à la fin de l'année afin de se consacrer à d'autres projets personnels. M. Steinmann travaille pour Credit Suisse depuis un quart de siècle et siège à la direction générale romande du géant bancaire depuis 2016.

MATERIEL ROULANT: Le fabricant de matériel ferroviaire Stadler a enregistré le départ au 31 mars 2021 de Jürg Gygax, responsable de la division Services et membre de la direction. Il sera remplacé par Daniel Baer. M. Gygax avait pris les commandes de la division Services en 2013 et avait apporté "une croissance significative" à cette activité, qui compte aujourd'hui 1300 employés dans 19 pays.

ENERGIE: Romande Energie se renforce dans les services avec l'acquisition pour un montant non précisé de l'entreprise valaisanne Toutelec. Le rachat sera effectif au 1er janvier prochain. Basée à Monthey, la société est active depuis 1991 dans les domaines de l'électricité, des télécommunications et de la sécurité. Cette acquisition permet à Romande Energie de s'implanter en Valais, plus particulièrement dans le Chablais, indique lundi l'énergéticien morgien. Ce dernier a déjà étendu ses activités aux cantons de Fribourg et de Genève.

ALIMENTATION: Les prix de la viande de porc se sont envolés sur les marchés mondiaux, en raison de la peste porcine africaine qui a décimé les élevages et les difficultés logistiques provoquées par la pandémie de coronavirus. En Suisse, le consommateur devrait cependant profiter d'une relative stabilité des prix, selon les professionnels. La tendance vers une consommations modérée de viande et l'arrivée sur le marché d'alternatives végétales ne sont pas près de détrôner les grillades de côtelettes et d'escalopes. La consommation de viande de porc a atteint l'année dernière 21,2 kg par habitant, à comparer aux 14,2 kg de volaille et 11,3 kg de boeuf engloutis, selon les statistiques de la faîtière Proviande.

AUTOMOBILES: Le géant allemand de l'automobile Volkswagen a annoncé un investissement supplémentaire d'environ 15 milliards d'euros (16,2 milliards de francs suisses) avec ses co-entreprises d'ici 2024 pour se développer dans l'électrique en Chine, le premier marché automobile mondial. Il est question de produire localement 15 nouveaux véhicules entièrement électriques d'ici 2025, qui représenteront 35% du portefeuille de produits dans le pays.

HYDROCARBURES: Le groupe pétrolier français Total va transférer à Petrobras sa participation dans un projet d'exploration au Brésil, situé dans l'embouchure de l'Amazone et contesté depuis plusieurs années par des organisations de défense de l'environnement. Début septembre, Total avait déjà annoncé mettre fin à son rôle "d'opérateur" dans les cinq secteurs d'exploration en question, un projet ou il était associé depuis 2013 avec le britannique BP et le brésilien Petrobras.

INTRODUCTION EN BOURSE: Le conglomérat allemand Siemens a officiellement introduit en Bourse lundi à Francfort sa division Siemens Energy, valorisée 16 milliards d'euros (près de 17,3 milliards de francs suisses), en dessous des attentes des analystes. A l'ouverture de la Bourse, les actions de la nouvelle entité, qui réunit l'activité historique du groupe de construction de turbines, mais aussi le gaz, le pétrole, l'éolien et la transmission d'énergie, s'échangeaient à 22,01 euros.

SIDÉRURGIE: Le géant de la sidérurgie ArcelorMittal a annoncé qu'il allait céder ses activités américaines pour 1,4 milliard de dollars (1,3 milliards de francs suisses) à Cleveland-Cliffs, qui produit des boulettes de minerai de fer, une opération qui a fait bondir le titre de plus de 7% à la Bourse de Paris. Le nouvel ensemble "devrait générer des synergies de coûts estimées annuellement à 150 millions de dollars", précise ArcelorMittal.

COMMERCE DE DÉTAIL: La chaîne allemande de supermarchés maxidiscompte Aldi a annoncé lundi l'embauche de 4000 personnes et l'ouverture de 100 magasins d'ici fin 2021 au Royaume-Uni, pays dans lequel elle investit beaucoup et où ses ventes ne cessent de grimper. L'enseigne, qui compte 36'000 salariés au Royaume-Uni, a déjà créé 3000 emplois en 2020.

ALIMENTATION: Le bénéfice net de Bonduelle a reculé de près 25% lors de son exercice 2019/20, affecté par la crise du Covid-19 qui met à mal ses activités destinées à la restauration. Lors cet exercice clos le 30 juin, le résultat net s'est établi à 54,6 millions d'euros (environ 59 millions de francs suisses), contre 72,6 millions un an plus tôt, soit une baisse de 24,8%.

