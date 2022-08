Résumé des principales informations économiques du lundi 29 août 2022

Lausanne (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée:

MARCHÉ DU TRAVAIL: Malgré la pandémie, le taux de chômage des diplômés 2020 des hautes écoles n'a pas augmenté. Au contraire, ce taux était de 2,6% en 2021, contre 3,3% en 2019, a indiqué l'Office fédéral de la statistique. "Sur dix titulaires d'un master d'une haute école universitaire ou d'un bachelor d'une haute école spécialisée, obtenu en 2020, près de trois ont indiqué avoir rencontré des difficultés à trouver un emploi correspondant à leurs attentes. Parmi les diplômés d'une haute école pédagogique, seule une personne sur dix a fait état de telles difficultés", écrit l'OFS dans un communiqué en marge des résultats de son enquête sur la situation professionnelle en 2021 des diplômés 2020 des hautes écoles.

JUSTICE: Trois prévenus - le 4e est décédé - sont jugés cette semaine à La Chaux-de-Fonds (NE), pour corruption active ou passive au détriment du Swatch Group. Les ex-employés estiment n'avoir pas pénalisé Tissot, respectivement CK Watches. "Je reconnais avoir reçu des dividendes de deux sociétés de Hong Kong mais je n'ai aucunement pénalisé Tissot", a déclaré lundi devant le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz un des accusés, qui était responsable de la coordination de l'approvisionnement de la marque. "Je n'étais pas actionnaire et je n'avais pas d'activités dans ces deux sociétés".

PÉRIPHÉRIQUES INFORMATIQUES: Après avoir dans un premier temps suspendu ses livraisons à destination de la Russie en raison de la guerre en Ukraine, le groupe Logitech a annoncé la mise à l'arrêt des activités de sa filiale locale. Tous les salariés ont été licenciés pour la fin du mois en cours. "Nous avons suivi la situation de près et, malheureusement, les circonstances ne nous permettent pas de continuer à faire des affaires comme avant", a indiqué à AWP un porte-parole du géant valdo-californien des périphériques informatiques, confirmant des rumeurs parues pendant le week-end dans la presse russe.

LUXE: Le salon horloger Geneva Watch Days ouvre ses portes pour la troisième année consécutive. Après des conditions de marché difficiles en 2020 et une édition 2021 encourageante, cette nouvelle manifestation rassemblera une trentaine de marques jusqu'au 1er septembre. Essor des maisons indépendantes et nouvelle génération émergente aiguilleront les différents rendez-vous. Davantage ouvert au grand public qu'aux professionnels du secteur, les Geneva Watch Days permettront de découvrir de nouveaux modèles de garde-temps mais aussi de débattre de l'état du secteur horloger helvétique et mondial.

PHARMA: Novartis a décroché auprès du gendarme sanitaire européen une homologation de son Scemblix (asciminib) contre une leucémie myéloïde chronique (LMC). Le feu vert de la Commission européenne porte sur la forme de la maladie positive au chromosome de Philadelphie, après au moins deux traitements préalables à base d'inhibiteurs de tyrosine kinase. La multinationale souligne que son produit constitue une alternative thérapeutique aux patients présentant une intolérance ou une réponse inadéquate à ce type de traitements préalables. Le laboratoire rhénan rappelle viser à terme une modification des traitements standards dans le domaine de la LMC.

BANQUES: La banque privée Mirabaud a vu reculer sa masse sous gestion au premier semestre. L'établissement genevois parle, d'une performance résiliente compte tenu des corrections de marché et du contexte international. La masse sous gestion de Mirabaud a reculé de 14,7% à 33,2 milliards de francs suisses au 30 juin 2022, dont 8,0 milliards pour la gestion d'actifs, contre un total de 38,9 milliards six mois plus tôt.

CHIMIE: Le groupe de spécialités chimiques Ems-Chemie a publié ses résultats définitifs au premier semestre, avec à la clé un bénéfice net en légère hausse. Lors de la publication des résultats provisoires mi-juillet, la société grisonne n'avais pas dévoilé le résultat net. Celui-ci a progressé de 1,8% sur un an à 286 millions de francs suisses, écrit Ems-Chemie dans un communiqué.

UKRAINE: L'UE a annoncé préparer "une intervention d'urgence" et "une réforme structurelle" du marché européen de l'électricité, dont le fonctionnement est de plus en plus critiqué face à la folle envolée des prix. Une telle réforme, réclamée de longue date par la France mais qui divisait les Vingt-Sept, sera au menu d'une réunion des ministres de l'Energie de l'UE le 9 septembre à Bruxelles.

ESPACE: Le décollage de la nouvelle méga-fusée de la Nasa vers la Lune a été annulé à cause d'un problème technique sur l'un des moteurs principaux de l'engin, a indiqué la Nasa dans son direct vidéo. Cela reporte de facto d'au minimum quelques jours ce lancement, qui doit marquer le début du grand programme spatial américain de retour sur la Lune, Artémis. La prochaine date de lancement possible est vendredi 2 septembre, puis le 5 septembre. Mais le problème devra d'abord être évalué par les équipes de la Nasa avant de déterminer une nouvelle date.

ENERGIE: Le géant allemand de l'énergie Uniper, asphyxié par les coupures de gaz russe, a demandé au gouvernement d'étendre de 4 milliards d'euros sa ligne de crédit actuelle auprès de la banque publique allemande de développement, après avoir consommé ses 9 milliards d'euros de facilités existantes. "Uniper a demandé une extension de la facilité de crédit (...) de 4 milliards d'euros supplémentaires", a indiqué le groupe dans un communiqué, précisant avoir "utilisé pleinement (la) facilité de crédit" du plan de sauvetage du gouvernement allemand débloqué en juillet.

HYDROCARBURES: Les géants chinois du pétrole Sinopec, PetroChina et Cnooc ont dégagé au premier semestre des bénéfices en forte hausse, galvanisés par la flambée des prix de l'énergie depuis l'invasion russe en Ukraine. Le groupe public Sinopec, premier raffineur d'Asie, a annoncé dimanche un bénéfice net de 43,53 milliards de yuans (6,37 milliards d'euros) entre janvier et juin, en hausse de 10,4% sur un an.

