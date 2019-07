Résumé des principales informations économiques du lundi 29 juillet 2019

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

POLITIQUE MONÉTAIRE: Après la forte augmentation la semaine dernière des avoirs à vues des banques commerciales auprès de la Banque nationale suisse, les analystes supposent une intervention de l'institut d'émission sur les marchés des changes en vue d'affaiblir le franc. Ces dépôts ont augmenté de 1,7 milliard de francs suisses à 581,2 milliards, leur plus forte hausse depuis mai 2017.

EMPLOI: Les affaires des entreprises suisses de travail temporaire ont nettement régressé au deuxième trimestre 2019, selon le baromètre Swiss Staffingindex. Cet indicateur s'est inscrit à la baisse depuis le début de l'année, cependant les spécialistes n'envisagent "aucune phase de dépression à long terme". A l'issue du deuxième trimestre 2019, les heures travaillées dans le secteur temporaire ont diminué de 6,1% en comparaison annuelle, a indiqué l'association suisse des agences de travail temporaire Swissstaffing par voie de communiqué.

PHARMA: Novartis reconnaît avoir manqué "de peu" le critère primaire d'évaluation fixé pour une étude clinique avancée - Paragon-HF - sur son médicament pour le coeur Entresto (sacubitril/valsartan). La multinationale pharmaceutique prévoit de faire un point de situation détaillé sur cet échec lors du prochain congrès de la Société européenne de cardiologie en septembre et d'approcher experts et régulateurs pour discuter des prochaines étapes de développement de ce médicament.

BIENS DE CONSOMMATION: L'iPhone d'Apple reste le type de smartphone le plus répandu en Suisse, avec une part de marché de 40,8%, révèle un sondage de moneyland.ch. Les appareils du sud-coréen Samsung suivent d'assez près, avec une pénétration de 35%. Le comparateur indépendant sur internet moneyland.ch a interrogé 1500 personnes en Suisse. "Il est étonnant qu'Apple reste le premier fabricant de smartphones en Suisse. Notre sondage montre clairement qu'elle reste un 'pays Apple'", note dans le communiqué l'expert télécom de moneyland.ch Ralf Beyeler.

COMMERCE EN GROS: DKSH assurera la distribution exclusive des équipements de réfrigération et de congélation pour l'industrie de la santé et les laboratoires de la société allemande Philipp Kirsch à Taïwan. Dans son communiqué, le spécialiste zurichois des services de marketing et de distribution ne dévoile pas les termes financiers de l'accord. Société fondée en 1865, Philipp Kirsch se présente comme le numéro un allemand des équipements de réfrigération et de congélation pour l'industrie de la santé et les laboratoires.

PHARMA: Pfizer a accepté de fusionner son activité de médicaments non brevetés avec le groupe pharmaceutique Mylan pour créer un géant mondial dans le secteur des traitements à moindre coût sur fond de baisse des prix des génériques aux Etats-Unis. La nouvelle société, qui sera détenue à 57% par les actionnaires de Pfizer et le reste par ceux de Mylan, aura dans son portefeuille des médicaments populaires à travers le monde comme l'anticholestérol Lipitor, le Viagra, pilule contre l'impuissance masculine, l'analgésique Lyrica et le traitement d'urgence de réactions allergiques graves EpiPen.

BIÈRES: Le brasseur néerlandais Heineken a publié un bénéfice net en baisse de 1,4% au premier semestre à 936 millions d'euros (environ 1 milliard de francs suisses), pénalisé en partie par des coûts d'acquisition. Le groupe a finalisé en avril son partenariat avec l'entreprise China Resources Beer, principal producteur de bière chinois. Heineken et le géant asiatique avaient signé des accords définitifs en novembre 2018, le brasseur néerlandais prévoyant d'acquérir 40% de CRH Beer, la maison mère de China Resources Beer.

TRANSPORT: Le groupe aérien Ryanair a annoncé que son bénéfice net avait décroché de 21% lors du premier trimestre de son exercice comptable 2019-2020, en raison d'une baisse des prix des billets d'avion, d'un kérosène plus cher et d'une hausse des coûts de personnel. Ce bénéfice net n'a atteint que 243 millions d'euros (268 millions de francs suisses) d'avril à juin, a annoncé le groupe irlandais, l'un des principaux acteurs européens d'un secteur soumis à une intense concurrence.

PHARMA: Le géant pharmaceutique français Sanofi a accusé une perte nette de 87 millions d'euros (96 millions de francs suisses) au deuxième trimestre, en raison de diverses charges, mais s'est montré confiant pour le reste de l'exercice. Cette perte est liée à diverses charges d'amortissement et coûts de restructuration, explique un communiqué du groupe, qui avait réalisé un bénéfice de 762 millions d'euros à la même période l'an dernier.

SERVICES FINANCIERS: Le groupe boursier britannique London Stock Exchange (LSE) a annoncé qu'il discutait avec des fonds d'investissement liés à Blackstone ainsi qu'avec Thomson Reuters en vue d'une possible acquisition du fournisseur américain de données Refinitiv. La transaction se chiffre à 27 milliards de dollars. Le LSE a publié un communiqué pendant le week-end pour répondre à des "spéculations de presse", notamment à la publication d'un article du Financial Times qui avait révélé la tenue de ces discussions en fin de semaine dernière.

awp