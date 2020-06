Résumé des principales informations économiques du lundi 29 juin 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

REVENUS: Les salaires pratiqués en Suisse ont très légèrement augmenté l'année dernière grâce notamment à une faible inflation, a indiqué l'Office fédéral de la statistique (OFS). Les statisticien fédéraux ont souligné qu'il s'agissait de la "première hausse des salaires réels depuis deux ans", selon un communiqué.

BANQUES: La balance des transactions courantes de la Suisse a enregistré au premier trimestre un repli de 3 milliards sur un an à 17 milliards de francs suisses. L'évolution est principalement due aux échanges de services, notamment dans les droits de licence, les services de télécommunications, d'informatique et d'information, ainsi que les services aux entreprises, a précisé la Banque nationale suisse (BNS).

DISPOSITIFS MÉDICAUX: La croissance va nettement ralentir pour Straumann cette année. Le directeur financier Peter Hackel s'attend à un chiffre d'affaires qui va "probablement" reculer, a-t-il indiqué dans une interview au site d'informations The Market. Les perspectives à long terme restent intactes. L'équipementier de l'industrie chirurgico-dentaire a enregistré des ventes "très faibles" au cours des semaines de confinement, avec des différences selon les pays, a expliqué le dirigeant. Un effet de rattrapage se fait ressentir dans les zones où les mesures de restriction ont été assouplies.

TEXTILE: La chaîne de magasins de mode Tally Weijl va fermer 200 de ses 800 magasins au niveau international et se retirer complètement de la Bulgarie. En Suisse, l'enseigne va fermer entre cinq et dix de ses 81 magasins. L'entreprise affirme cependant avoir assuré son financement. L'objectif de Tally Weijl est de renforcer sa présence sur internet et de ne conserver que les magasins qui s'intègrent dans la stratégie multi-canal de distribution.

LOGISTIQUE: Les employés du site genevois de la multinationale XPO Logistics ont débuté lundi matin une grève d'ores et déjà reconduite au lendemain, pour s'opposer à la fermeture des locaux de Satigny et au licenciement collectif de l'ensemble des 32 salariés. Dans un communiqué, le syndicat Unia dénonce "le comportement choquant" de l'entreprise, qui a bénéficié d'indemnités pour le chômage technique en raison de la crise de coronavirus. Il souligne en outre qu'un licenciement est considéré abusif "si l'employeur ne respecte pas la procédure de consultation prévue en cas de licenciement collectif".

TRANSPORT AÉRIEN: La compagnie aérienne Swiss va redémarrer ses opérations entre Genève et Zurich en juillet. Les passagers au départ de Genève auront ainsi à nouveau accès aux vols intercontinentaux depuis la Suisse. Pour les mois de juillet et août, l'horaire prévoit une douzaine de liaisons hebdomadaires. En septembre et en octobre, ce nombre devrait être porté à 21, a indiqué le transporteur à croix blanche dans un communiqué.

AÉRONAUTIQUE: Le Boeing 737 MAX a été autorisé à reprendre les airs pour sa certification, et le premier vol, crucial pour la survie de l'avion vedette du géant aéronautique américain, pourrait avoir lieu dès lundi, selon les autorités fédérales de l'aviation. "Les vols avec des pilotes d'essais de la FAA (le régulateur US de l'aviation, ndlr) pourraient débuter dès demain (lundi), pour évaluer les changements apportés aux systèmes de contrôle automatisés du 737 MAX", écrit l'agence fédérale dans un courrier adressé au Congrès.

COMMERCE EN LIGNE: Plusieurs centaines de salariés allemands du géant américain du commerce en ligne Amazon ont entamé un mouvement de grève pour demander de meilleures conditions de travail face à la crise sanitaire du coronavirus. "Nous appelons les salariés de six centres de la société de commerce en ligne Amazon lundi et mardi à se mettre en grève", a indiqué le syndicat allemand des services Verdi, dans un communiqué.

PHARMA: Le groupe américain de cosmétiques Coty a pris 20% de participation dans les produits de beauté de Kim Kardashian West, valorisant cette activité de la star de téléréalité, femme d'affaires et épouse de Kanye West à 1 milliard de dollars. Coty va payer 200 millions de dollars (un peu moins de 190 millions de francs suisses au cours du jour) et ensemble le groupe de cosmétiques et Kim Kardashian West "vont concentrer leurs efforts pour entrer dans de nouvelles catégories de produits et mener une expansion mondiale au-delà de ses lignes de produits existantes", souligne un communiqué de Coty.

CORONAVIRUS: Les vins de Bourgogne espèrent un recul "décent" de leurs ventes en 2020 en raison de la pandémie du Covid-19, a indiqué le président du Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne (BIVB), Louis-Fabrice Latour. "On tient. On espère qu'on aura un recul qui restera décent", a déclaré M. Latour lors de l'assemblée générale du BIVB à Beaune (Côte-d'Or).

MEDIA: Le groupe de presse britannique qui détient le journal The Times a lancé une radio centrée sur l'actualité et affichant l'ambition de rivaliser avec la BBC, dans un contexte difficile pour les médias en raison de la pandémie de nouveau coronavirus. Disant vouloir se concentrer davantage sur "l'expertise" que le débat, Times Radio a commencé à émettre en direct sur les supports numériques lundi matin à 06H00 locales (05H00 GMT), avec pour invité le Premier ministre Boris Johnson.

HYDROCARBURES: BP a annoncé la cession de ses activités pétrochimiques au spécialiste britannique Ineos pour 5 milliards de dollars (4,69 milliards de francs suisses). La vente doit permettre au géant du pétrole de renforcer ses finances plombées par la crise sanitaire. BP explique dans un communiqué que cette transaction, qu'il veut boucler d'ici la fin de l'année, lui permet de boucler son programme de cessions de 15 milliards de dollars avec un an d'avance, puisqu'il devait se poursuivre jusqu'à mi-2021.

TÉLÉCOMS: Le finlandais Nokia a remporté un contrat d'une valeur d'environ 400 millions d'euros (426,4 millions de francs suisses) pour un réseau 5G à Taiwan, a annoncé l'actuel numéro trois mondial des réseaux télécom. L'équipementier en télécoms est le seul lauréat d'un contrat attribué par l'opérateur taïwanais Taiwan Mobile (TWM), un des principaux opérateurs du pays asiatique et client historique de Nokia depuis les premiers réseaux 2G.

AUTOMOBILES: Les dirigeants du constructeur automobile japonais Nissan ont été copieusement critiqués par de petits actionnaires lors de l'assemblée générale du groupe, tant sur sa gouvernance, sa crédibilité après l'affaire Ghosn que sur son avenir incertain dans la crise. "Il me semble que Renault contrôle Nissan (...), je pense que cela pèse sur les performances de Nissan. Les Français excellent peut-être dans les arts, mais en technologie ils sont faibles!" a lancé un petit porteur.

