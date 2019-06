Résumé des principales informations économiques du lundi 3 juin 2019

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

CONJONCTURE: BAK Economics relève légèrement, de 1,1% à 1,2%, ses prévisions de croissance pour la Suisse en 2019. L'institut explique son ajustement par le fort raffermissement du PIB au 1er trimestre par rapport au précédent et par la récente acceptation en votation de la réforme RFFA sur la fiscalité des entreprises et le financement de l'AVS. Ce dernier point est de nature à renforcer l'attractivité économique de la Suisse. Dans le même temps, la conjoncture internationale s'est assombrie. Le différend commercial sino-américain constitue un frein.

CONJONCTURE: L'industrie suisse peine à retrouver des couleurs, pâtissant notamment de carnets de commande qui s'amincissent. Après avoir atteint en avril un plus bas pluriannuel, l'indice des directeurs d'achat (PMI) s'est stabilisé en mai à 48,6 points, soit 0,1 point de plus sur un mois. Les économistes interrogés par AWP s'attendaient cependant à mieux, avec des prévisions entre 49,0 et 51,0 points. La marque des 50 points est définie comme le seuil de croissance.

CONJONCTURE: L'inflation en Suisse a atteint 0,3% en mai par rapport au mois précédent. Sur un an, la hausse des prix à la consommation se monte à 0,6%, selon l'Office fédéral de la statistique (OFS). L'indice des prix à la consommation (IPC) s'établissait en mai à 102,7 points (par rapport à la base de 100 points en décembre 2015). L'augmentation mensuelle s'explique en premier lieu par le relèvement des prix des carburants (+3,6% pour l'essence) et des voyages à forfaits internationaux (+1,4%), deux catégories qui pèsent lourd dans l'indice, précise l'OFS.

IMMOBILIER: Les loyers en Suisse ne devraient pas bouger de sitôt. Le taux hypothécaire de référence est en effet resté inchangé à 1,5% au deuxième trimestre, a annoncé l'Office fédéral du logement (OFL). Après près de deux ans de stabilité, une baisse pourrait néanmoins intervenir vers la fin 2019. Le taux d'intérêt moyen établi au jour de référence du 31 mars se situait à 1,43%, contre 1,45% au trimestre précédent. Le taux d'intérêt de référence déterminant pour les loyers reste donc à 1,5% selon les règles de l'arrondi commercial, a précisé l'OFL.

CHIMIE: Lonza poursuit la réorganisation de ses activités. Après avoir unifié ses unités pharma et santé en février, le fournisseur de composants pour les industries pharmaceutique et chimique va partiellement externaliser la division Specialty Ingredients (LSI), qui génère plus de 40% de ses revenus. Environ 130 postes sont menacés par ces mesures. L'activité spécialités chimiques, qui va rester en totalité propriété de Lonza, sera externalisée et bénéficiera d'une direction indépendante. Ces mesures doivent permettre "un plus grand contrôle de l'activité opérationnelle et des coûts".

ASSURANCES: Zurich Insurance a finalisé le rachat des activités d'assurance-vie du groupe bancaire ANZ en Australie en reprenant OnePath Life, lui permettant d'accéder à ses 6 millions de clients. Cette acquisition, annoncée en décembre 2017, renforce la stratégie de Zurich de se concentrer sur les produits de protection et d'épargne à moindre intensité de capital, indique le groupe dans un communiqué.

TÉLÉCOMS: La Commission de la concurrence (Comco) a décidé de soumettre à un examen approfondi le projet de rachat d'UPC Suisse, propriété de Liberty Global, par Sunrise. L'exécution d'un tel examen de phase II est conforme aux attentes de Sunrise, indique l'opérateur dans un communiqué. Le 27 février, Sunrise a annoncé la signature d'un accord contraignant pour l'acquisition du câblo-opérateur suisse UPC Suisse, une filiale à 100% de Liberty Global, pour une valeur d'entreprise de 6,3 milliards de francs suisses.

INDUSTRIE FERROVIAIRE: Stadler a reçu une nouvelle commande d'envergue de 119 millions de dollars (quasiment la même somme en francs suisses), pour la livraison de huit trains de type Flirt destinés au Dallas Rapid Transit (Dart) au Texas. Les compositions à propulsion diesel-électrique doivent entrer en service dès fin 2022, a annoncé le fabricant alémanique. Le contrat prévoit également la planification d'un dépôt pour le projet ferroviaire "Cotton Belt".

EMBALLAGES: Le fabricant d'emballages Aluflexpack veut faire son entrée à la Bourse suisse. L'opération doit se faire d'ici fin juin et permettra à la société bâloise de lever environ 140 millions d'euros (environ 156 millions de francs suisses) bruts auprès des investisseurs. Le propriétaire et unique actionnaire Montana Tech, qui veut apporter jusqu'à 15% d'actions existantes en cas d'option de surallocation, veut rester l'actionnaire majoritaire.

COMMERCE DE DETAIL: La chaîne suisse de magasins Manor va relever le salaire minimum en deux étapes. La première hausse à 3950 francs suisses est prévue au 1er juillet. Une année plus tard, le 1er juillet 2020, un salaire minimum de 4000 francs suisses s'appliquera dans tous ses points de ventes en Suisse, indique le groupe dans un communiqué. Actuellement, le salaire minimum de Manor varie selon les régions. Environ 1200 employés, dont la plupart sont des femmes, bénéficieront de cette augmentation de salaire uniforme.

BANQUES: Les affaires à traiter se sont multipliées pour Banque Heritage en 2018. L'établissement genevois a dû fermer 40% de ses comptes, gérer un cas de fraude en Uruguay et négocier la plus importante acquisition de son histoire. Au cours de cette "année de consolidation", la croissance a fait défaut. Absorbée par les obligations administratives, la banque genevoise a pratiquement reculé sur tous les fronts. La masse sous gestion s'est contractée de plus de 6% à 4,57 milliards de francs suisses, selon le rapport annuel.

EMPLOI: Le taux de chômage en Autriche a sensiblement reculé en mai à 6,8% de la population active, après 7,3% le mois précédent, selon la norme nationale, a annoncé le ministère du Travail. Le nombre de chômeurs dans ce pays de 8,8 millions d'habitants s'est établi à 343'137 contre 361'202 en avril, en comptant les demandeurs d'emploi suivant une formation.

HYDROCARBURES: Le géant britannique de la pétrochimie Ineos a annoncé qu'il allait investir 2 milliards de dollars (quasiment autant en francs suisses) en Arabie saoudite, dans le cadre d'un gigantesque projet de Total et Saudi Aramco pour la construction d'un complexe pétrochimique de 9 milliards de dollars. Il s'agira du premier investissement majeur au Moyen-Orient pour cette entreprise basée à Londres et présidée par le milliardaire Jim Ratcliffe, qui a multiplié dernièrement les acquisitions et mis sa marque en avant via d'importants partenariats dans le sport.

ALIMENTATION: Le groupe agroalimentaire Bonduelle a annoncé l'acquisition en Russie d'une usine de production de légumes surgelés, un secteur en forte croissance dans le pays, dans la région de Belgorod (ouest). Les détails financiers de cette transaction n'ont pas été précisés mais Bonduelle indique dans un communiqué que le "coût d'acquisition initial et les investissement complémentaires restent limités".

SEMI-CONDUCTEURS: Le fabricant allemand de semi-conducteurs Infineon va lancer une offre d'environ 9 milliards d'euros (environ 10 milliards de francs suisses) pour racheter son concurrent américain Cypress, qui devrait lui permettre de grossir dans "l'internet des objets" et de réduire sa dépendance à la Chine. Selon un "accord définitif" entre les deux groupes communiqué, Infineon propose 23,85 dollars en numéraire par titre Cypress, soit une prime de 46% par rapport au cours moyen des 30 derniers jours.

INFORMATIQUE: Le géant de l'informatique française Atos vise une part de "12 à 15%" du marché mondial des supercalculateurs d'ici quelques années, a indiqué un haut dirigeant du groupe en marge de l'inauguration d'un supercalculateur Atos pour le CEA en région parisienne. Atos a déjà porté à "7 à 8%" sa part du marché des 500 supercalculateurs les plus puissants du monde, contre 3 à 4% il a quelques années, a expliqué à l'AFP Pierre Barnabé, le patron de la branche "cybersécurité" d'Atos qui gère les activités de construction de supercalculateurs et de serveurs très puissants.

awp