Résumé des principales informations économiques du lundi 3 mai 2021

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

EMPLOI: Pour la première fois depuis le début de la crise du coronavirus, les entreprises qui prévoient d'embaucher au cours des trois prochains mois sont plus nombreuses que celles qui prévoient de réduire leurs effectifs, selon l'institut KOF. L'indicateur de l'emploi a augmenté en avril à -1,8 point, contre -6,3 points (révisé de -8,2 points) au premier trimestre 2021, indique le Centre de recherche conjoncturelles (KOF) de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich.

MACROÉCONOMIE: L'indice PMI des directeurs d'achat dans le secteur industriel du mois d'avril est le plus haut jamais enregistré depuis le début du rassemblement des données en 1995. Avec le retour de la demande mondiale, la reprise helvétique est si rapide qu'elle laisse entrevoir des risques de pénurie. Les services progressent. L'indicateur, très suivi par les milieux économiques, a progressé de 3,2 points en avril à 69,5 points, soit le plus haut niveau enregistré depuis janvier 1995, indiquent Procure.ch et Credit Suisse dans un communiqué.

IMMOBILIER: Les loyers des appartements proposés sur le marché suisse sont restés inchangés en avril, comme le mois précédent. L'indice des loyers établi par homegate.ch s'est inscrit à 115,6 points durant la période sous revue, selon un communiqué. Par comparaison avec le même mois de l'année dernière, les loyers ont toutefois progressé d'un peu moins de 1%. Comme toujours de fortes disparités existent entre les cantons. Alors que les loyers se sont appréciés dans les cantons de Vaud, de Berne et de Thurgovie, ils ont régressé à Genève, par exemple. Homegate note une évolution similaire au niveau des villes, où les loyers ont chuté, plus particulièrement dans la cité de Calvin.

INTERNET ET LOGICIELS: Le spécialiste genevois de la cybersécurité Wisekey annonce l'embauche de Pierre Maudet au poste de directeur de la transformation numérique. Ancien maire de Genève et conseiller d'Etat, M. Maudet prend ses fonctions avec effet immédiat, précise un communiqué.

PHARMA: Le groupe pharmaceutique a annoncé la commercialisation de sa pompe à insuline Accu-Check Insight. Il s'agit de la première pompe équipée d'une cartouche préremplie pouvant fonctionner en boucle, grâce au système d'administration d'insuline automatisée (AIA) développé par le spécialiste français des techniques médicales Diabeloop. "La connexion de notre pompe à insuline Accu-Chek Insight bien établie avec un système en boucle fermée hybride nous permet de franchir une importante étape en faveur du traitement personnalisé du diabète en Suisse", a déclaré Marcel Gmuender, directeur de l'unité Roche DiabetesCare, cité dans un communiqué.

LUXE: Le groupe Swatch a connu un début d'année positif. Dans plusieurs marchés de référence, les ventes ont d'ores et déjà dépassé leur niveau d'avant la crise pandémique, et l'horloger biennois, qui anticipe une accélération de la reprise au deuxième semestre, envisage d'étoffer ses capacités de production. "En ces premiers mois de 2021, notre groupe connaît une nette reprise des ventes", a assuré dans un entretien publié par le Corriere del Ticino le patron du groupe, Nick Hayek. "Partout où les magasins sont ouverts, les recettes sont déjà plus élevées qu'en 2019", a-t-il précisé, citant notamment les Etats-Unis, la Chine et la Russie.

TÉLÉCOMS: Swisscom et Ericsson étendent leur partenariat avec un nouvel accord pour le déploiement de la 5G "Live" du géant bleu sur la 5G "Standalone" en nuage de l'équipementier suédois, laquelle permettra d'offrir des performances plus élevées et de nouvelles applications, selon un communiqué. Les clients Swisscom profiteront d'une augmentation de la vitesse sur leurs appareils, de latences plus faibles et d'un découpage optimal du réseau, précise le communiqué.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION: Ayant perdu son accent français au fil des ans, Lafargeholcim abandonnera Lafarge dans sa raison sociale pour redevenir Holcim, pour autant que les actionnaires donnent mardi leur feu vert à ce changement. Ce retour aux temps précédent la fusion des deux géants du ciment doit marquer la fin de la phase de transition. A l'annonce du retour à l'unique raison sociale Holcim pour le groupe début avril, le numéro un mondial des matériaux de construction né de la fusion mi-20015 des géants français Lafarge et st-gallois Holcim a invoqué la poursuite de la simplification de ses structures. Les marques commerciales, dont Lafarge, sont toutefois conservées.

MACROÉCONOMIE: L'économie hongkongaise a renoué avec la croissance au premier trimestre, émergeant ainsi d'une récession de 18 mois, la plus longue depuis des décennies dans l'ex-colonie britannique, selon des chiffres officiels. Hong Kong a essuyé de plein fouet ces deux dernières années l'impact de la guerre commerciale sino-américaine, des mois de manifestations contre les ingérences chinoises, puis les effets de la pandémie.

INTERNET ET LOGICIELS: Le géant américain des télécoms Verizon a annoncé un accord avec Apollo Global Management sur la vente de sa branche médias pour 5 milliards de dollars (4,56 milliards de francs suisses), incluant AOL et Yahoo, deux anciens éléphants de l'internet tombés depuis en disgrâce. Selon les termes de la transaction, détaillés dans un communiqué de Verizon, le groupe va recevoir du fonds d'investissements Apollo 4,25 milliards de dollars en espèces, et 750 millions de dollars en titres préférentiels.

PHARMA: Les ventes du groupe américain Estée Lauder ont connu une croissance robuste de janvier à mars, alors que le groupe de cosmétiques a vendu plus de produits de soin de la peau mais moins de maquillage pendant la pandémie. Si le bénéfice net par action est ressorti à 1,62 dollar (1,48 franc), au-dessus des prévisions, son chiffre d'affaires au 3e trimestre de son exercice décalé a toutefois un peu déçu les analystes, à 3,87 milliards dollars (3,53 milliards de francs suisses), en hausse de 16% par rapport à la même époque en 2020.

