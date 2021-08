Résumé des principales informations économiques du lundi 30 août

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

BANQUES: Les pirates informatiques redoublent d'efforts pour trouver des failles auprès des entreprises ou collectivité publiques suisses. Dernière victime identifiée, la Banque cantonale neuchâteloise (BCN) a subi une cyberattaque début août sur son site internet, se faisant potentiellement subtiliser 1500 adresses électroniques. L'attaque n'a pas affecté l'infrastructure bancaire - comme la plateforme d'e-banking - ou d'autres systèmes sensibles. Aucune demande de rançon n'a été formulée. L'intrusion est intervenue entre les 4 et 5 août et a été "rapidement circonscrite".

ASSURANCES: Allianz Suisse a engrangé davantage de primes au premier semestre, une progression imputable à l'assurance-vie, mais dégagé un bénéfice en baisse en raison des intempéries qui ont frappé le pays. Malgré les difficultés, la filiale du géant allemand de l'assurance Allianz demeure optimiste. Le volume total de primes s'est étoffé de 1,3% sur un an à 2,69 milliards de francs suisses.

CONJONCTURE: Le baromètre conjoncturel du KOF a dévissé de 17,4 points en août à 113,5 points. À l'exception de l'industrie, tous les indicateurs sont à la baisse. La crainte d'une quatrième vague de Covid-19 se précise et fait craindre une reprise de l'activité économique quelque peu chahutée dans un avenir proche. Pour la troisième fois consécutive depuis le pic atteint au mois de mai (129,8 points), l'indice établi par l'Ecole polytechnique de Zurich (EPFZ) s'est rétracté. Il demeure néanmoins supérieur à sa moyenne sur le long terme, signe que la reprise se fera non sans entraves.

ALIMENTATION: Le géant agro-alimentaire Nestlé inaugure à Lausanne son douzième accélérateur de recherche et développement (R&D), le plus grand à ce jour de son réseau lancé en 2019. L'accélérateur permettra à des équipes internes et externes "d'accéder à l'infrastructure de pointe de Nestlé et à son expertise inégalée en matière scientifique, technologique et commerciale", selon les termes du communiqué.

SERVICES FINANCIERS: Dès le 1er octobre, des PME pourront être cotées et leurs titres négociés sur le nouveau segment dénommé Sparks de la Bourse suisse SIX. L'opérateur de la place zurichoise a obtenu le feu vert des autorités de régulation. Les réglementations régissant cette nouvelle disposition seront rendues publiques dans les deux prochaines semaines.

BIENS DE CONSOMMATION: Le salon horloger Geneva Watch Days ouvre ses portes dans un contexte de reprise, après une année 2020 très difficile pour l'industrie horlogère suisse du fait de la pandémie de coronavirus. La deuxième édition de cette manifestation tant physique que numérique rassemblera une vingtaine de marques du 30 août au 3 septembre. Initié par neuf maisons horlogères, l'événement mettra sous les feux des projecteurs essentiellement des petites marques indépendantes, à l'exception des deux poids lourds du secteur Breitling et Bulgari.

CHOCOLAT: Le chocolatier glaronnais Läderach a ouvert une boutique dans un centre commercial de Shanghai, sa première en Chine. Après s'être lancé dans le commerce en ligne dans l'Empire du Milieu il y a plus d'une année, le fabricant de pralinés est convaincu "qu'une présence physique est la bonne prochaine étape pour conquérir le marché chinois", a assuré le patron Johannes Läderach. L'ouverture d'un second point de vente dans le grand magasin Harrods, toujours à Shanghai, est prévu en octobre.

TÉLÉCOMS: Les Helvètes sont des inconditionnels de l'Iphone. Le smartphone du géant américain Apple domine de loin les ventes dans la Confédération et, à l'exception du coréen Samsung, ne laisse que des miettes à ses concurrents. Le mobile de la marque californienne est utilisé par 46% des personnes interrogées par le portail comparatif Moneyland.ch, contre 41% en 2019, alors que les smartphones de Samsung arrivent en seconde place avec 33% (35% deux ans plus tôt).

ENERGIE: Les Forces motrices de Suisse centrale (CKW) ont décidé de répercuter sur leurs clients la hausse des tarifs décidée par Swissgrid, l'exploitant du réseau électrique suisse, et l'augmentation des prix sur le marché ainsi que celle des coûts de production. Les clients de Groupe E bénéficieront, eux, de tarifs stables. Un ménage de quatre personnes paiera en moyenne 5 francs suisses de plus par mois pour son approvisionnement en électricité, a précisé lundi dans un communiqué le groupe lucernois, filiale du groupe énergétique Axpo.

FOOTBALL: Le juteux marché des transferts en football a brassé 48,5 milliards de dollars (44,4 milliards de francs suisses) sur la dernière décennie, selon un rapport de la Fédération internationale (Fifa) qui pointe également la part croissante des agents. Les joueurs qui valaient 50 milliards de dollars: cette somme sur dix ans est quasiment l'équivalent du plan du Fonds monétaire international (FMI) pour mettre fin à la pandémie.

CONJONCTURE: L'inflation a connu une nouvelle accélération en Allemagne en août, atteignant 3,9% sur un an, portée par la hausse des prix de l'énergie et des effets mécaniques liés à la TVA. L'indicateur accélère légèrement par rapport au mois de juillet, où il s'établissait à 3,8% sur un an.

SEMI-CONDUCTEURS: Le constructeur suédois de poids lourds Scania a annoncé lundi suspendre sa production de camions pendant une semaine en Suède, en France et aux Pays-Bas, à cause de la pénurie globale de semi-conducteurs qui freine encore l'industrie automobile mondiale. L'Amérique latine (Argentine et Brésil) sera elle concernée par un arrêt la semaine prochaine, selon la marque du géant allemand Volkswagen.

