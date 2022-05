Résumé des principales informations économiques du lundi 30 mai 2022

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

CONJONCTURE: Les perspectives économiques ont nettement baissé en mai dans presque toutes les branches. L'économie suisse devrait connaître une évolution modérée au cours des prochains mois. Le baromètre conjoncturel compilé par le Centre de recherches conjoncturelles (KOF) de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) a nettement baissé de 6,2 points en mai pour atteindre 96,8 points, contre 103,0 points révisés en avril. Pour la seconde fois de l'année, le baromètre passe sous la moyenne à long terme de 100 (mars: 99,2).

MARCHÉ DU TRAVAIL: Le nombre de postes occupés a progressé en Suisse au cours des trois premiers mois de l'année, tout comme celui des places vacantes. Tant l'industrie et la construction que les services ont connu un rebond. De janvier à mars, l'emploi total a progressé de 2,5% sur un an et de 0,5% par rapport au trimestre précédent, selon les chiffres publiés par l'Office fédéral de la statistique (OFS). En équivalents plein temps, l'emploi a augmenté de 2,6% par rapport à l'an dernier.

CONSTRUCTION: Le secteur principal de la construction va sans doute voir ses recettes s'enrober par rapport au début de l'année. Pour le second trimestre, les économistes de Credit Suisse anticipent une hausse de 2,7% du volume d'affaires, mais celle-ci est à mettre essentiellement sur le compte du renchérissement et pas d'une augmentation de la production. Pendant la période sous revue, l'indice de la construction concocté par la banque aux deux voiles et la Société suisse des entrepreneurs (SSE), corrigé des variations saisonnières et des effets calendaires, a progressé de 6,4% en rythme annuel.

SERVICES FINANCIERS: Les montants du troisième pilier ont quasiment doublé l'an dernier. En tout, les actifs des caisses de pension suisses ont augmenté à environ 1200 milliards de francs suisses. Le rendement net moyen de 8,0%, obtenu sur les marchés des capitaux sur le stock de capital épargné, a contribué à lui seul à hauteur de 85 milliards de francs suisses à la fortune des caisses de pension. Le troisième pilier a réalisé ainsi le deuxième meilleur résultat de l'histoire de la prévoyance professionnelle, selon le rapport de l'Asset Management Association Switzerland (AMAS).

SERVICES FINANCIERS: Le financement participatif, réalisé via internet, a enregistré une croissance de 31% en 2021. Le secteur de l'immobilier a connu en particulier un fort développement, indique lundi une étude de la Haute école de Lucerne (HSLU). Au total 792 millions de francs suisses ont été investis dans divers projets et depuis la création il y a 14 ans de la première plateforme de financement participatif en Suisse, environ 3 milliards de francs suisses ont été engrangés, précise un communiqué.

PHARMA: Le groupe pharmaceutique Novartis a obtenu une autorisation d'extension d'homologation de la part de l'Agence américaine des médicaments (FDA) pour son traitement cellulaire Kymriah. Le traitement pourra désormais être prescrit aux patients adultes souffrant d'un lymphome folliculaire récidivant ou réfractaire et ayant déjà reçu au moins deux autres options thérapeutiques préalables, selon un communiqué.

ENERGIE: Groupe E a annoncé son intention de relever ses tarifs du gaz pour la deuxième moitié de 2022. La hausse de 1,833 ct./kWh qui sera introduite au 1er juillet s'appliquera à l'ensemble des clients particuliers et industriels de l'entreprise. Dans un communiqué, l'énergéticien fribourgeois déplore cet ajustement dû à la forte augmentation des prix du marché en raison des "incertitudes autour des enjeux géopolitiques liés au conflit en Ukraine", tout en soulignant que sa bonne maîtrise des coûts a permis "d'atténuer l'impact sur les factures de la récente flambée des prix du gaz, sans pouvoir toutefois la compenser entièrement".

LOGISTIQUE: Le logisticien Kühne+Nagel a remporté un contrat auprès de Shell aux Pays-Bas. Le groupe de Schindellegi soutiendra son client dans la construction d'un site dédié à la production de biocarburant pour les avions (SAF). Les détails financiers du contrat n'ont pas été communiqués. Ce site, dont la production devrait débuter en 2024 à Rotterdam, sera l'un des plus grands centres fabricant du biocarburant pour avions en Europe, indique un communiqué.

CONJONCTURE: L'inflation en Allemagne a encore atteint un record en mai, à 7,9% sur un an, poussée par la guerre en Ukraine, qui accroît les prix de l'énergie et de l'alimentation, mettant encore davantage la Banque centrale européenne sous pression, selon des chiffres provisoires. L'indicateur a gagné 0,5 point par rapport à avril, et se hisse ainsi à son plus haut niveau depuis la Réunification du pays en 1990. Pour trouver un chiffre d'inflation aussi élevé, il faut remonter à janvier 1952, à l'époque de l'Allemagne de l'Ouest.

POLITIQUE MONÉTAIRE: Le chef économiste de la Banque centrale européenne (BCE), Philip Lane, a estimé que la sortie des taux négatifs en zone euro devra se faire de manière graduelle, confirmant la perspective récemment dessinée par la présidente de l'institut Christine Lagarde. Sortir des taux négatifs en septembre "est logique", dans un contexte d'inflation record, et un rythme "de référence" pour y parvenir consisterait en deux hausses de "25 points de base" chacune, en juillet et en septembre, a déclaré Philip Lane, dans une interview au quotidien économique espagnol Cinco Días.

STREAMING: La plateforme américaine Netflix est désormais inaccessible en Russie, a indiqué le géant californien du streaming, dernière société occidentale en date à finaliser son retrait du pays à cause de l'offensive russe en Ukraine. Le site et l'application de Netflix ne sont plus disponibles en Russie depuis vendredi, ont constaté des journalistes de l'AFP.

AÉRONAUTIQUE: La compagnie aérienne à bas coûts Norwegian Air Shuttle va acheter 50 Boeing 737 MAX au terme d'un accord conclu avec le constructeur aéronautique américain, qui inclut une option sur 30 autres appareils du même type, a-t-elle annoncé. Les 50 avions neufs seront livrés entre 2025 et 2028, soit à peu près au moment où les accords actuels de location d'appareils arriveront à leur terme, a indiqué la compagnie, qui a échappé in extremis au dépôt de bilan l'an dernier.

DIRIGEANTS: Le salaire médian des patrons d'entreprises du FTSE-100, l'indice boursier regroupant les plus grosses capitalisations de la place de Londres, a retrouvé dès 2021 le niveau d'avant la pandémie à 3,62 millions de livres (4,4 millions de francs suisses), d'après une étude du cabinet Deloitte. Il reste toutefois en deçà du pic des dernières années atteint en 2017 à 4,04 millions de livres, rappelle Deloitte dans son étude.

LUXE: Hôtels, studios de création de mode, ateliers de joaillerie: le numéro un mondial du luxe LVMH ouvrira en octobre 95 de ses sites habituellement inaccessibles au grand public, pour la cinquième édition de ses "Journées Particulières". Parmi les nouveaux lieux qui seront visibles cette année, figurent un atelier de design Tiffany à New York ou les hôtels Belmond en Italie. L'opération se déroulera les 14, 15 et 16 octobre dans seize pays. A Paris, certains lieux ouvriront pour la première fois aussi comme l'Officine Universelle Buly (racheté par LVMH en 2021), le joaillier de la place Vendôme Repossi, les studios de création Kenzo et l'atelier grande-mesure tailleur de Berluti.

