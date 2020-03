Résumé des principales informations économiques du lundi 30 mars 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

CONJONCTURE: Les perspectives économiques pour les prochains mois en Suisse se sont effondrées, ont indiqué les spécialistes du KOF. Le baromètre compilé par l'institut de recherche conjoncturelle zurichois a chuté à un niveau inédit depuis l'abandon du taux plancher en janvier 2015. Cet indicateur très suivi par les milieux économiques a chuté en mars à 92,9 points, contre 101,8 points (chiffre révisé) le mois précédent. Le KOF a cependant averti qu'une grande partie des réponses au sondage mensuel lui sont parvenues en première partie de mois, soit avant les mesures sanitaires restrictives décrétées par le Conseil fédéral.

TOURISME: La pandémie de coronavirus va causer une chute massive de chiffre d'affaires pour le secteur du tourisme en Suisse. La perte devrait atteindre 6,4 milliards de francs suisses en 2020, soit un recul de 18%, selon une étude réalisée par la haute école HES-SO Valais et relayée par le quotidien alémanique Blick. Le secteur de l'hôtellerie à lui tout seul pourrait égarer 2 milliards de francs suisses entre mars et mai, alors qu'il génère des volumes de 10,2 milliards par an, précise l'article.

POLITIQUE MONÉTAIRE: La Banque nationale suisse (BNS) est probablement à nouveau intervenue la semaine dernière sur le marché des devises pour contrer une nouvelle hausse du franc. En témoigne la forte hausse de ses avoirs à vue. Les prêts d'urgence aux PME suisses en raison de la pandémie de coronavirus y ont sans doute aussi contribué. Les avoirs à vue déposés auprès de la BNS ont augmenté au 27 mars de 11,7 milliards de francs suisses. Les dépôts de la Confédération et des banques ont atteint 620,5 milliards de francs suisses, après 608,8 milliards la semaine précédente. Il s'agit de la plus forte hausse depuis 2015 et l'abandon du taux plancher. La semaine précédente, les avoirs à vue avaient atteint 5,8 milliards de francs suisses.

CORONAVIRUS: Les membres des conseils d'administration et de la direction d'entreprises suisses utilisent la crise du coronavirus pour racheter des actions, alors que les cours ont largement perdu du terrain en Bourse. Du 1er au 25 mars, plus de 360 annonces de transactions de la direction ont été reçues par le régulateur de la Bourse suisse SIX Exchange Regulation. Il s'agit d'un bond de 60% par rapport à la même période l'an dernier.

CONSOMMATION: L'industrie chocolatière suisse a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires en hausse de 2,2% à environ 1,79 milliard de francs suisses. Elle a surtout pu compter sur des exportations en hausse, alors que la consommation stagne en Suisse. La production de chocolat s'est accrue de 3,8%, totalisant 200'354 tonnes, affirme la Fédération des fabricants suisses de chocolat (Chocosuisse).

BANQUES: UBS proposera bien un dividende ordinaire de 73 centimes par action au titre de 2019 lors de son assemblée générale du 29 avril. Celle-ci se tiendra sans la présence physique des actionnaires en raison du coronavirus. Les actionnaires pourront exercer leur droit de vote via un mandataire indépendant. Les discussions seront accessibles en ligne en allemand et en anglais. L'an dernier, un dividende de 0,70 franc par action, relevé de 5 centimes sur un an, avait été proposé au titre de 2018.

INGÉNIERIE: ABB a renoncé à émettre des objectifs pour l'année en cours, en raison de la pandémie de coronavirus et de la chute des prix du pétrole. Le groupe d'ingénierie dispose cependant de suffisamment de liquidités pour pouvoir surmonter cette situation difficile. Début février, l'entreprise zurichoise avait indiqué s'attendre cette année à un chiffre d'affaires stable ou un peu plus élevé qu'en 2019, ainsi qu'à une légère amélioration des marges, surtout au deuxième semestre.

CORONAVIRUS: Pour la première fois de son histoire, la Banque cantonale de Bâle (BKB) se voit contrainte d'annuler son assemblée générale qui était prévue le 28 mai. Elle invoque la crise sanitaire actuelle, dans un communiqué paru lundi. Les actionnaires seront informés ces prochains jours par courrier postal. Aucune date alternative de remplacement n'a été proposée.

BANQUES: Tant la direction générale que le conseil d'administration de la Banque cantonale vaudoise (BCV) ont touché des rémunérations stables au terme de l'exercice 2019. Pascal Kiener, directeur général de la deuxième banque cantonale du pays, a été payé 1,67 million de francs suisses l'année dernière, quasiment autant que l'exercice précédent, a indiqué lundi la banque dans son rapport de gestion.

TÉLÉCOMS: Mobilezone, via sa filiale dédiée Mobiletouch, a été confirmée comme réparateur agréé pour les portables du groupe sud-coréen Samsung. Assumant déjà le service après-vente pour les appareils Apple de Swisscom, Mobiletouch se voit ainsi doté d'un volume de réparation supplémentaire d'environ 3000 portables par mois, a-t-elle précisé dans un communiqué.

CONJONCTURE: L'économie allemande va sensiblement se contracter cette année du fait de la crise du coronavirus, selon plusieurs scénarios du Comité des sages économiques, qui conseille le gouvernement. Selon ces scénarios, le produit intérieur brut (PIB) va reculer de 2,8% à 5,4% en 2020 avant de rebondir plus ou moins nettement l'année suivante.

HYDROCARBURES: Les prix du pétrole se sont effondrés lundi sur les marchés asiatiques, suivant la chute des autres marchés financiers et une aggravation de la crise de coronavirus durant le weekend. Le prix du brut West Texas Intermediate (WTI), référence aux Etats-Unis, a perdu 5,3% à 20 dollars le baril, tandis que celui du baril de Brent de la mer du Nord était de 23 dollars, en baisse de 6,5%, des niveaux jamais vus depuis 2003.

TRANSPORT: La compagnie aérienne britannique EasyJet va immobiliser l'ensemble de sa flotte pour une durée indéterminée à cause de la pandémie de coronavirus et des nombreux pays européens en confinement. Elle avait déjà annoncé il y a dix jours qu'elle maintiendrait au sol la majorité de ses avions à cause de la paralysie du trafic mondial.

CORONAVIRUS: Les groupes Adidas et H&M ont déclenché l'indignation en Allemagne dimanche en annonçant leur intention de cesser de payer le loyer des magasins fermés à cause du coronavirus. Le gouvernement les a exhortés à s'abstenir de prendre des mesures irréfléchies. "Il est irritant que de grandes entreprises se contentent d'annoncer l'arrêt du paiement des loyers", a déclaré le ministre allemand des finances Olaf Scholz au quotidien Bild.

AUTOMOBILES: Le constructeur automobile Renault a indiqué que les deux usines dont il dispose en Chine et en Corée du Sud "ont repris leur activité ou sont en cours de reprise", tandis que tous ses autres sites sont à l'arrêt en raison de la pandémie de coronavirus. "Le groupe Renault informe que, compte tenu de l'impact de la crise sanitaire de Covid-19, toutes les usines du Groupe sont désormais à l'arrêt, à l'exception des usines en Chine et en Corée du Sud qui ont repris leur activité ou sont en cours de reprise", a écrit le constructeur français dans un communiqué.

TOURISME: La Compagnie des Alpes avertit qu'elle perdra près d'un quart de son chiffre d'affaires 2019/2020 en raison de la pandémie de Covid-19 si ses destinations de loisirs restent fermées jusqu'à fin juin, ajoutant au manque à gagner des stations de ski. Le groupe qui compte onze stations de ski (Tignes, Val d'Isère, les Deux Alpes, les Arcs...) anticipe déjà, pour cette activité, une baisse d'environ 20% de son chiffre d'affaires pour l'exercice - clos fin septembre - par rapport à l'exercice précédent, soit un manque à gagner de "85 à 90 millions d'euros".

HYDROCARBURES: Les deux géants chinois du pétrole Sinopec et PetroChina ont fait état de perspectives moroses pour 2020, sur fond de prix de l'or noir plombés par la crise du coronavirus. Les deux groupes, qui ont annoncé des profits en baisse pour 2019, s'attendent à une année difficile, dans le sillage de l'effondrement des prix du pétrole ces dernières semaines.

TRANSPORT FERROVIAIRE: Le géant français du ferroviaire Alstom a décroché en Allemagne "un contrat pour la fourniture de 30 trains régionaux", pour un montant de "près de 120 millions d'euros". Les trains, destinés au réseau régional du Land de Hesse (centre-ouest), "seront mis en circulation (...) à partir de 2022", a précisé l'entreprise.

