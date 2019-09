Résumé des principales informations économiques du lundi 30 septembre 2019

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

CONJONCTURE: La tendance conjoncturelle défavorable qui prévaut depuis le début de l'année se poursuit. Les perspectives économiques pour la Suisse demeurent sombre pour les trois derniers mois de l'année, selon le relevé mensuel du centre de recherches conjoncturelles KOF. Le baromètre économique du KOF a atteint en septembre son niveau le plus bas depuis 2015, affirme l'institut de recherche zurichois. Il s'est établi à 93,2 points, en recul de 2,3 points sur un mois. Par ailleurs, la valeur d'août a été révisée à la baisse, à 95,5, après 97,0 points.

IMMOBILIER: L'écart entre les prix de l'immobilier et les revenus des ménages ne cessent de se creuser dans les grandes agglomérations du monde, ainsi qu'en Suisse, rendant l'accession à la propriété de plus en plus difficile. Et la situation n'est pas prête de changer. "Malgré la chute des taux d'intérêt au niveau mondial, la tendance négative au niveau des prix de l'immobilier résidentiel va certainement continuer", ont estimé les économistes d'UBS.

BANQUES: Postfinance a revu à la baisse la rémunération des comptes de clients privés, en raison des taux négatifs. Le compte d'épargne en francs suisses et en euros offrira un intérêt de 0,025%, raboté 0,025 point. Le compte de prévoyance 3a offrira un rendement de 0,150%, contre 0,200% auparavant, indique le bras financier de La Poste. Les taux d'intérêt restent à un niveau historiquement bas sur les marchés financiers nationaux et internationaux. Les taux sur les dépôts à vue sont d'ailleurs négatifs en francs suisses et en euros, rappelle Postfinance.

PHARMA: Le laboratoire rhénan Roche a une nouvelle fois reporté la date butoir pour la finalisation de son projet de reprise de l'américain Spark Therapeutics, afin de laisser aux autorités de la concurrence étasunienne (FTC) et britannique (CMA) le temps d'examiner les implications de l'opération. Le nouveau délai court jusqu'au 30 octobre, au lieu du 1er octobre, à moins que la multinationale soit contrainte d'étendre encore la période de souscription.

TÉLÉCOMS: Porté par le feu vert de la Comco la semaine dernière, Sunrise veut mettre toutes les chances de son côté pour concrétiser le rachat d'UPC Suisse à son propriétaire Liberty Global. Face à la résistance de son principal actionnaire, le numéro deux des télécoms revoit ses plans de financement et cible désormais une augmentation de capital de 2,8 milliards de francs suisses. A l'origine, Sunrise prévoyait une augmentation de capital de 4,1 milliards de francs suisses pour financer cette acquisition. Le nouveau montant de 2,8 milliards correspond par conséquent à une baisse de 1,3 milliard.

TRANSPORT: La compagnie aérienne Adria Airways, qui assurait des vols entre Zurich et Lugano pour le compte de Swiss, a déposé le bilan en raison de l'insolvabilité de la société, a fait savoir Adria Airways. Swiss a confirmé l'annulation de tous les vols entre les deux villes suisses. "Adria Airways a déposé une demande d'ouverture de procédure de faillite" auprès du tribunal de commerce de Kranj, en Slovénie, qui a trois jours pour statuer, selon le communiqué diffusé sur le site de la compagnie aérienne. Tous les vols sont en conséquence annulés.

LUXE: Le géant du luxe Richemont annonce lancer sa boutique en ligne Net-A-Porter sur la plateforme Tmall Luxury Pavilion du chinois Alibaba. La campagne de lancement débutera la deuxième semaine d'octobre, après la Golden Week (semaine de congés) en Chine. "La coentreprise entre Yoox Net-a-Porter (racheté par Richemont en 2018) et le groupe Alibaba offre en ligne un luxe multi-marques et une expérience d'achat de mode aux consommateurs chinois", résume le communiqué.

LOGICIEL: La société informatique Softwareone prévoit son entrée à la Bourse suisse au quatrième trimestre, suivant les conditions de marché. L'introduction ne devrait inclure que les actions existantes et les actionnaires-fondateurs devraient continuer à détenir la plus grande part du capital-actions. S'agissant de la répartition actuelle de l'actionnariat, Daniel von Stockar, René Gilli et Beat Curti détiennent ensemble environ 38% du capital-actions. le fonds d'investissement américain KKR en possède environ 21% depuis 2015, et Peruni Holding environ 15%. La direction et les employés (actuels et anciens) disposent de 10% du capital, le solde étant aux mains d'autres actionnaires, selon un communiqué.

COMMERCE DE DÉTAIL: Migros Vaud ouvre mardi son premier magasin éphémère dans la gare CFF de Lausanne, où le géant orange était jusqu'ici absent, à l'inverse de plusieurs de ses concurrents. Ce magasin de 35 mètres carrés, situé dans l'aile sud de la gare, sera ouvert jusqu'à l'été 2020. Il disposera d'un assortiment essentiellement constitué de produits de la marque à bas prix M-Budget "sélectionné pour la clientèle pendulaire", selon le communiqué.

COMMERCE DE DÉTAIL: Lidl Suisse a nommé Christian Steimle au poste de directeur opérationnel et Alessandro Wolf à celui de responsable de la gestion des biens immobiliers à compter du 1er octobre, selon un communiqué. Fort d'une expérience de plus de seize ans au sein de Lidl, Christian Steimle a occupé différentes fonctions de direction dont celle, la plus récente, de directeur général de la Suisse orientale et du Tessin.

ACIER: L'industriel allemand en difficulté Thyssenkrupp a annoncé lundi le remplacement de son patron Guido Kerkhoff par Martina Merz, première femme à prendre en Allemagne la tête d'un groupe industriel de cette importance, une éviction engagée la semaine dernière. "Martina Merz devient directrice générale à partir du 1er octobre. Cela a été décidé à l'unanimité par le conseil de surveillance vendredi dernier", a indiqué Thyssenkrupp dans un communiqué, précisant que son mandat "ne peut pas excéder une période de 12 mois".

EMPLOI: Le taux de chômage en Allemagne est resté stable en septembre à 5,0%, mais le nombre de chômeurs a nettement diminué de 22'000, selon des chiffres corrigés des variations saisonnières (CVS) publiés par l'Agence pour l'emploi. Cette légère amélioration du marché du travail allemand, habituelle au mois de septembre, est principalement attribuée à l'effet de rentrée, précise l'agence.

EMPLOI: Le chômage en zone euro a reculé en août à 7,4%, soit son plus bas niveau depuis mai 2008, a annoncé l'Office européen des statistiques, Eurostat. Ce taux est inférieur à celui attendu par les analystes du fournisseur de services financiers Factset, qui tablaient sur 7,5%, soit le même chiffre qu'en juillet.

awp