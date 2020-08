Résumé des principales informations économiques du lundi 31 août 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par awp:

CONJONCTURE: Le mois de juillet s'est révélé plutôt favorable pour le commerce de détail en Suisse. Le secteur a augmenté ses chiffres d'affaires de 3,4% sur un an en termes nominaux. Corrigée des variations saisonnières, la progression est moindre, de 0,7%. En tenant compte du renchérissement, les recettes cumulées du commerce de détail affichent une hausse de 4,1% ou 0,7% sans effets saisonniers.

ALIMENTATION: Le géant alimentaire Nestlé veut acquérir intégralement la société biopharmaceutique Aimmune Therapeutics, dans laquelle elle détient actuellement une participation de 25,6%. Le groupe va lancer une offre publique d'achat pour la société cotée à Wall Street, proposant 34,50 dollar (31,18 francs suisses) par action et valorisant l'entreprise à 2,6 milliards de dollars. Le prix proposé implique une prime de 170% par rapport au cours de clôture de vendredi, soit 12,60 dollars. L'opération sera financée grâce aux "liquidités disponibles".

BANQUES: Credit Suisse a demandé une licence bancaire complète en Espagne. "Nous croyons à ce pays et aux avantages qu'il offre", a indiqué Wenceslao Bunge, responsable de la grande banque en Espagne et au Portugal, au quotidien économique Expansión. La décision s'inscrit dans un contexte de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (Brexit), ce qui a incité de nombreuses banques à déplacer une partie de leurs activités à Londres.

SERVICES AÉROPORTUAIRES: Le prestataire de services aéroportuaires Swissport a finalisé l'accord annoncé le 21 août dernier avec ses créanciers pour restructurer sa dette. Le groupe bénéficiera d'un soutien de 300 millions d'euros (323 millions de francs suisses) pour surmonter la crise sanitaire. C'est une bonne nouvelle qui devrait "assurer le futur à long-terme" du prestataire, mis en difficulté par la chute du trafic aérien durant la pandémie.

CONSTRUCTION DE MACHINES: L'ancienne conseillère fédérale Ruth Metzler va quitter le conseil d'administration du groupe Bühler lors de la prochaine assemblée générale, en février prochain. L'édile démocrate-chrétienne siégeait à l'organe de surveillance du groupe d'ingénierie saint-gallois depuis 2011. Par ailleurs, les actionnaires de Bühler ont validé la candidature de directeur général Stefan Scheiber au conseil d'administration. L'élection s'est déroulée lors d'une assemblée générale extraordinaire. M. Scheiber dirige Bühler depuis 2016.

CONJONCTURE: Le Produit intérieur brut de l'Inde a subi un recul historique en avril-juin, un trimestre marqué par deux mois d'un brutal confinement national pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Le PIB de la troisième économie d'Asie a décroché de 23,9% en glissement annuel au premier trimestre de l'année budgétaire indienne (qui va du 1er avril 2020 au 31 mars 2021). Au précédent trimestre, la croissance n'était déjà que 3,1% sur un an, ce qui constituait sa plus faible progression depuis 20 ans.

TOURISME: Les réservations de logements touristiques espagnols hors hôtellerie ont chuté de 49,9% sur un an en juillet, malgré le déconfinement et la réouverture des frontières. Juillet était le premier mois de retour à la normale en Espagne après l'un des confinements les plus stricts au monde levé totalement le 21 juin, date de la réouverture des frontières sur laquelle la deuxième destination touristique mondiale comptait beaucoup pour relancer l'un des piliers de son économie.

HYDROCARBURES: Le géant russe Gazprom a annoncé un bénéfice net divisé par 25 au premier semestre sur un an, lié à la crise mondiale déclenchée par la pandémie et aux prix du gaz historiquement bas. Le groupe contrôlé par l'Etat russe a enregistré un bénéfice net de 32,9 milliards de roubles au premier semestre 2020 (400 millions de francs suisses au taux actuel), contre un bénéfice de 836,5 milliards de roubles sur la même période en 2019.

HYDROCARBURES: Les deux géants chinois du pétrole Sinopec et PetroChina ont fait état d'importantes pertes au premier semestre, alors que le prix de l'or noir est plombé par la crise du coronavirus, et annoncé des perspectives moroses. Le groupe public Sinopec, premier raffineur d'Asie, a annoncé un déficit de 22,8 milliards de yuans (3,0 milliards de francs suisses) entre janvier et juin. Un an plus tôt sur cette période, l'entreprise avait dégagé un bénéfice de 31,3 milliards de yuans.

TRANSPORT AÉRIEN: Le premier groupe aérien russe, Aeroflot, a annoncé d'importantes pertes au deuxième trimestre, le trafic de passagers ayant été drastiquement réduit en raison des mesures contre la pandémie de coronavirus. Entre avril et juin, le groupe a encaissé des pertes nettes de 35,8 milliards de roubles (436,0 millions de francs suisses au taux actuel), contre un bénéfice net de 6,9 milliards de roubles au deuxième trimestre de 2019.

