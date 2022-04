Résumé des principales informations économiques du lundi 4 avril

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

BANQUES: La fondation Ethos et d'autres investisseurs exigent de Credit Suisse une plus grande transparence sur la stratégie de la banque en matière de protection du climat. Ils demandent une modification des statuts du groupe zurichois pour obtenir une communication plus complète, ce que l'établissement juge inutile. Selon la proposition soumise par Ethos, le spécialiste de l'investissement responsable Shareaction et onze investisseurs institutionnels, le rapport de gestion de l'établissement devrait contenir "des informations supplémentaires sur la stratégie de la société visant à aligner ses activités de financement sur l'objectif de l'Accord de Paris de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C".

BANQUES: Credit Suisse a détaillé lundi la débâcle des fonds Greensill, levant un coin de voile sur une affaire qui pèse sur la banque zurichoise depuis plus d'un an: En 2016, l'homme d'affaires australien Lex Greensill, patron de la firme d'affacturage éponyme, entre en contact avec la branche de gestion d'actifs de Credit Suisse (CSAM) pour présenter son projet d'un fonds basé sur la titrisation de créances issues d'activité de négoce. Le contrat conclu entre la société britannique et le groupe bancaire zurichois prévoit que Greensill cherche des débiteurs, acquiert leurs créances pour les titriser et ensuite les vendre aux nouveaux fonds mis en place.

PHARMA: Le géant pharmaceutique Novartis s'engage dans un vaste chantier de transformations, qui doit notamment déboucher sur une réintégration des activités oncologiques au sein de la principale unité Innovative Medicines. La multinationale simplifie aussi et surtout sa répartition géographique, avec d'un côté les Etats-Unis et de l'autre le reste du monde. Satisfaite de son positionnement sur la plupart des marchés, la direction ambitionne ouvertement de se hisser dans le quintet de tête au pays de l'oncle Sam.

ENERGIE: Romande Energie fait savoir que les travaux de la centrale hydroélectrique du Glarey, sur le cours de l'Avançon, ont débuté. Les nouvelles infrastructures devront permettre de produire près de 7,4 millions de kilowattheures par an, soit l'équivalent de la consommation annuelle moyenne d'environ 2100 ménages. Les actionnaires d'Energie Renouvelable de l'Avançon, Romande Energie et les Forces Motrices de l'Avançon, investissent près de 16 millions de francs suisses pour optimiser "le potentiel hydraulique de l'Avançon", affluent du Rhône.

LUXE: Le spécialiste de la vente de montres de seconde main Watchfinder, une filiale du groupe de luxe genevois Richemont, a enregistré sa "meilleure année" depuis sa création en 2002. L'entreprise qui revend les marques horlogères suisses les plus prestigieuses telles que Rolex, Omega et Cartier, compte continuer à se développer, notamment sur le continent asiatique. "Grâce à la forte demande pour les montres de luxe, nous avons dépassé notre niveau avant-Covid et réalisé notre meilleure année malgré les défis liés à la pandémie et au Brexit", a indiqué à AWP, le directeur général Arjen Van de Vall, sans détailler davantage. L'entreprise dont le siège se trouve au Royaume-Uni a bouclé son exercice décalé 2021/2022 à fin mars.

SERVICES FINANCIERS: La guerre en Ukraine ne devrait pas rester sans conséquences pour l'opérateur boursier SIX. Le groupe zurichois anticipe une hausse de la volatilité, mais signale aussi une réticence croissante des acteurs du marché à se lancer en Bourse. "Si on m'avait posé la question avant le 20 février, j'aurais dit que le contexte était assez positif", a déclaré dans un entretien à El País le directeur général (CEO) de SIX Jos Dijsselhof, revenant également sur les résultats de Bolsas y Mercados Españoles (BME), filiale à 100% du groupe depuis septembre 2020.

BANQUEROUTE: En 2021, le nombre d'ouvertures de procédures de faillites a progressé par rapport à 2020 en Suisse, quand le Conseil fédéral a pris des mesures contre les liquidations d'entreprises en pleine pandémie de coronavirus. La région lémanique a plutôt été préservée. Le nombre de procédures de faillites de sociétés et de personnes ouvertes dans le cadre de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) s'élevait à 14'081 en 2021, soit une augmentation de 9,1% par rapport à 2020, selon les données de l'Office fédéral de la statistique (OFS).

ALIMENTATION: La tendance négative sur le marché de la confiserie s'est poursuivie l'année dernière en Suisse. Entre 2019 et 2021, le chiffre d'affaires total de la branche a reculé d'environ un quart sous l'effet de la pandémie. Les conditions cadres définies par la politique constituent également un défi, indique Biscosuisse. Le volume total des produits écoulés l'année a chuté de 19,5%, alors que le chiffre d'affaires de la branche s'est contracté de 12,9%. La pandémie a infligé un sérieux coup dur au marché, dont 82% de la production est destinée à l'exportation.

TOURISME: Le secteur hôtelier tessinois a le sourire. Dans le canton italophone, le taux de réservation pour la période pascale dépasse d'ores et déjà 50%, alors que les campings affichent déjà presque complet. Les acteurs de la branche déplorent cependant la trop forte saisonnalité qui pèse sur l'activité touristique. "Nous avons eu au Tessin un hiver extrêmement doux, qui nous aurait permis de bien travailler pendant la période hivernale", a signalé au micro de la RSI Lorenzo Pianezzi, président de la section tessinoise de la faîtière Hotelleriesuisse, évoquant un "potentiel de croissance" pour une activité moins tributaire des beaux jours.

AUTOMOBILE: Le Salon international de l'automobile de Genève devrait se tenir de nouveau du 14 au 19 février à Genève après trois éditions annulées en raison du Covid-19 et de la défection de plusieurs constructeurs. Quelques doutes subsistent cependant. "Nous n'avons aucune garantie. C'est la difficulté que nous avons entre autres dans ce redémarrage. On doit convaincre marque après marque de revenir à Genève. On est conscient que nous n'aurons pas l'engouement que nous avions avant le Covid (...) mais il y a un certain enthousiasme chez les marques", a indiqué Sandro Mesquita, directeur général du Geneva International Motor Show, dans une interview accordée à Radio Lac.

IMMOBILIER: Les prix des maisons individuelles et des appartements en copropriété ont à nouveau augmenté à la fin mars. Les locataires ont été davantage épargnés, sauf au Tessin. Les vendeurs de maisons individuelles ont relevé leurs prix en mars de 0,5%, quand sur un an, l'augmentation s'élève à 6,6%. C'est ce qui ressort du Swiss Real Estate Offer Index, publié par Immoscout24 et établi avec le cabinet de conseil immobilier CIFI, tous deux membres de SMG Swiss Marketplace Group.

FINANCES: En 2021, la Délégation des finances du Parlement a continué d'approuver des crédits urgents pour faire face à la pandémie de Covid-19. Après une année historique en 2020, les montants se sont élevés l'an dernier à 322 millions de francs suisses. Depuis le début 2021, la Délégation des finances (DélFin) s'est concentrée sur les activités de haute surveillance financière dans le domaine des crédits Covid qui comportent de grands risques en matière de finances, d'abus et de réputation. Composée de six membres des commissions des finances des deux Chambres fédérales, la délégation a adopté son rapport annuel.

RÉSEAU SOCIAL: Twitter voyait son action décoller de près de 25% lundi dans les échanges électroniques précédant l'ouverture de Wall Street, après une importante prise de participation du patron de Tesla dans le réseau social. Selon un document déposé auprès du régulateur boursier américain, la SEC, M. Musk, qui est l'homme le plus riche de la planète, a acquis près de 73,5 millions d'actions ordinaires de Twitter, soit 9,2% de la valeur en Bourse de l'entreprise.

TRANSPORTS: La compagnie britannique Easyjet a annulé plus de 200 vols depuis ce week-end, tandis que 60 de plus étaient annulés pour la journée de lundi, en grande partie à cause d'employés malades du Covid-19, et les perturbation devraient se prolonger cette semaine. "Nous avons pris des mesures pour atténuer ces perturbations en faisant appel à des employés qui (ne devaient pas travailler) ce week-end" mais la compagnie a dû recourir malgré tout à des annulations, d'après un porte-parole.

CONJONCTURE: L'inflation en Turquie a atteint de nouveaux sommets en mars. Le renchérissement s'est hissé à 61,14% sur un an, en hausse de 5,46 points en un mois, aggravée par la guerre en Ukraine, selon les statistiques officielles. En février, la hausse des prix à la consommation avait atteint 54,4% en glissement annuel, accumulant les records liés à l'effondrement de la livre turque et à la flambée des prix de l'énergie notamment. L'invasion de l'Ukraine par la Russie, deux importants partenaires commerciaux de la Turquie dont dépendent étroitement ses approvisionnements en énergie (gaz et pétrole) et en céréales, mais aussi son industrie touristique, coûte cher au pays.

CONJONCTURE: Les exportations allemandes ont bondi en février, avant l'impact attendu de la guerre en Ukraine. Le conflit a toutefois déjà entraîné une baisse des échanges avec la Russie à partir de la fin de ce mois, selon des chiffres officiels. La première économie européenne a exporté pour 124,7 milliards d'euros de biens, soit une hausse de 6,4% sur un mois, a annoncé l'institut allemand de statistiques Destatis dans un communiqué. C'est beaucoup mieux que ce qu'attendaient les experts financiers de l'outil Factset, qui tablaient sur une hausse de 2,0%.

