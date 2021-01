Résumé des principales informations économiques du lundi 4 janvier 2021

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par awp:

ENTREPRISES: Les PME suisses actives dans les prestations de services sont encore plus touchées par la deuxième vague de la pandémie de coronavirus que leurs homologues industrielles. La crise sanitaire devrait encore être un frein majeur en 2021, selon la banque Raiffeisen. L'indice des directeurs d'achat (PMI) pour les PME de la banque Raiffeisen a baissé à 43,3 points en décembre, contre 44,0 points le mois précédent. Cet indicateur demeure ainsi largement sous la barre des 50 points, qui représente le seuil de croissance.

FAILLITES: Les faillites d'entreprises ont fortement reculé l'année dernière en Suisse, malgré les affres de la pandémie de coronavirus. Les aides publiques octroyées pendant la crise pourraient expliquer ce phénomène. Mais l'émergence d'entreprises dites "zombies" - qui survivent grâce à l'injection de crédits - pourrait à terme inverser la tendance, avertissent les spécialistes. Quelque 3811 sociétés se sont déclarées en faillite en 2020, 19% de moins que l'année précédente, selon le relevé du cabinet de recouvrement Bisnode. Les reculs les plus importants ont été enregistrés chez les artisans (-174 faillites), la restauration (-124) et le commerce de détail (-68). Parallèlement, les créations d'entreprises ont accéléré de 5% à 46'779.

CONJONCTURE: Le secteur industriel helvétique aborde l'année 2021 avec un niveau de confiance inédit, malgré le déferlement d'une seconde vague de Covid-19 et l'adoption de nouvelles mesures sanitaires pour y faire face. Les services par contre connaissent un accès de pessimisme, incomparable cependant avec la déprime observée au printemps dernier. L'indice PMI des directeurs d'achats dans l'industrie compilé par Credit Suisse et le cabinet procure.ch s'est établi en décembre à 58,0 points, en hausse de 2,7 points sur un mois et largement au-dessus du seuil de croissance de 50 points. Les économistes consultés par AWP articulaient une fourchette de 54,0 à 57,3 points.

AUTOMOBILES: La crise du coronavirus a provoqué un plongeon historique des nouvelles immatriculations en Suisse. En tout, 236'828 voitures neuves ont été mises en circulation l'année dernière, soit une chute d'un quart par rapport l'exercice précédent. Il s'agit du plus mauvais résultat pour le marché automobile en Suisse en 40 ans, soit depuis le choc pétrolier du milieu des années 1970, déplore la faîtière des importateurs Auto Suisse.

BANQUE: UBS va tenir son assemblée générale le 8 avril, au lieu du 28 du même mois, dans la foulée de la publication de son rapport annuel début mars. Le conseil d'administration explique dans un communiqué vouloir "accélérer et resserrer le cycle annuel de reporting" (rapports financiers). L'événement aura lieu en ligne. En 2022, l'assemblée générale se tiendra le 6 avril.

MÉTAUX PRÉCIEUX: Valeur refuge par excellence, l'once d'or prenait 1,7% à 1930,40 dollars lundi peu après midi. Si 2020 a été un bon cru pour le métal jaune, il reste à savoir si cette évolution va se poursuivre et quels en seraient les moteurs. Sur un an, le prix de l'or a bondi de 21,4%, atteignant un plus haut historique à 2076 dollars l'once en août 2020, porté par les craintes liées à la pandémie de coronavirus.

SERVICES FINANCIERS: Le bitcoin, la première des cryptomonnaies, était en légère baisse lundi matin après avoir atteint un nouveau record le premier week-end de 2021, franchissant les 34'550 dollars. Sa valeur avait déjà quasiment quadruplé l'année dernière. Le bitcoin coûtait 33'033,94 dollars vers 08h00 GMT (09h00 HEC), quelques heures après avoir atteint son nouveau sommet historique, selon les données compilées par le portail en ligne CoinMarketCap.

AUTOMOBILE: Les actionnaires de Peugeot-Citroën (PSA) ont approuvé la fusion du groupe français avec Fiat-Chrysler (FCA) pour former Stellantis, le 4e groupe automobile mondial. Au cours d'une assemblée générale en ligne, les actionnaires ont validé à plus de 99,8% les trois résolutions concernant la fusion. Sa date effective doit être annoncée "très rapidement", selon le président du directoire de PSA et futur directeur général de Stellantis, Carlos Tavares.

TOURISME: Le groupe britannique de paris Entain, propriétaire de la populaire enseigne Ladbrokes, a refusé une proposition de rachat à 8 milliards de livres (9,6 milliards de francs suisses) émise par le géant américain des casinos MGM. Entain, qui s'appelait encore il y a peu GVC, confirme dans un communiqué des informations de presse et indique avoir reçu plusieurs propositions de la part de MGM, son partenaire sur le marché américain.

