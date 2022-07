Résumé des principales informations économiques du lundi 4 juillet 2022

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

CONJONCTURE: L'inflation a poursuivi son accélération en juin, toujours portée par l'envolée des tarifs de l'énergie mais aussi de certains produits alimentaires. Le renchérissement a atteint 3,4%, dépassant les prévisions de nombreux analystes. L'inflation avait déjà atteint 2,9% en mai, 2,5% en avril et 2,4% en mars.

TRANSPORT AÉRIEN: Flughafen Zurich est prêt à affronter la vague estivale, qui s'annonce importante. L'opérateur du tarmac zurichois a suffisamment de personnel pour faire face à la recrudescence du trafic aérien cet été. Au cours des prochaines semaines, le plus grand aéroport de Suisse verra défiler certaines journées d'affluence entre 80'000 et 90'000 passagers. La direction recommande de prévoir suffisamment de temps en amont et d'arriver jusqu'à trois heures avant le départ du vol.

TOURISME: L'année 2022 est jusqu'à présent synonyme de reprise pour le tourisme suisse: l'envie de voyager est de retour après deux ans de pandémie, les agences de voyage voient affluer les clients et les compagnies aériennes, tout comme les aéroports, manquent de personnel pour satisfaire la demande. Toutefois, cela risque de ne pas durer et la branche devrait être confrontée à de nouvelles difficultés l'année prochaine, selon la présidente de l'association des professionnels du voyage (TPA).

TOURISME: L'association d'établissements hôteliers Swiss Deluxe Hotels se montre optimiste pour l'exercice en cours, après avoir commencé à remonter la pente l'an dernier. Les 39 hôtels 5 étoiles membres de Swiss Deluxe Hôtel ont repassé le cap du million de nuitées cumulées. Les recettes ont suivi un rétablissement moins marqué, prenant 20,9% pour atteindre 1,38 milliard de francs suisses. L'alliance souligne que ce chiffre d'affaires représente 80% des revenus annuels d'avant la crise sanitaire.

IMMOBILIER: Les prix des biens immobiliers ne semblent actuellement pas influencés par la hausse des taux directeurs et de l'inflation. Les appartements en copropriété ont renchérit de 1,1% en juin par rapport à mai, tandis que les maisons individuelles ont présenté un relatif immobilisme avec +0,3%, selon l'indice Swiss Real Estate Offer.

TRANSPORT FERROVIAIRE: CFF Cargo International a passé en collaboration avec le loueur allemand Südleasing commande à Siemens pour 20 locomotives Vectron, équipées des options Xload destinées à étoffer leur capacités de traction. L'opérateur de fret ferroviaire a prévu de souscrire un contrat de location sur le long terme pour l'exploitation de ce matériel roulant, assorti d'une échéance variable. Les Vectron Xload doivent permettre d'acheminer à travers les Alpes des convois plus longs sans motrice d'appoint. La livraison des premiers engins est agendée à 2024.

INDUSTRIE: Le groupe Bühler a annoncé un investissement de plus de 10 millions de francs suisses dans un nouveau centre technologique pour remplacer l'actuel datant des années 1950, devenu obsolète. Le constructeur saint-gallois de machines pour l'agroalimentaire y développera, testera et mettra à l'échelle des "solutions durables et efficaces pour le traitement des céréales et des aliments pour animaux", des matières premières aux produits finis.

BANQUES: Un passage de témoin se dessine à la tête de la filiale indienne du groupe bancaire Julius Bär. Umang Papneja succédera à Ashish Gumashta en tant que directeur général au 1er août, indique le gestionnaire de fortune lundi dans un communiqué. M. Papneja travaillait jusqu'ici pour IIFL Wealth Management, où il était directeur des investissements. Quant à M. Gumashta, il occupera désormais le poste de président exécutif de Julius Bär Wealth Management Inde.

BANQUE CENTRALE: La Banque centrale européenne a annoncé une série de mesures pour "verdir" sa politique monétaire en ciblant des émetteurs de dette polluants mais sans aller assez loin aux yeux d'ONG environnementales. Quand des tensions peuvent apparaître sur les taux obligataires, la BCE veut garantir des taux d'intérêt bas pour États, entreprises et banques en rachetant sur le marché de la dette émise, en aidant in fine l'activité.

CONJONCTURE: L'inflation a atteint 78,6% sur un an en juin en Turquie, au plus haut depuis 1998. Cette très forte hausse des prix s'explique en grande partie par l'effondrement de la livre turque, qui a perdu près de la moitié de sa valeur en un an face au dollar.

CONJONCTURE: Les exportations allemandes ont légèrement reculé en mai, perdant 0,5% sur un mois, alors que la guerre en Ukraine et les pénuries freinent le commerce international. Au total, la première économie européenne a exporté pour 125,8 milliards d'euros de biens, en données corrigées des variables de saison et de calendrier, a indiqué l'Office de statistique Destatis dans un communiqué.

INFORMATIQUE: Le géant français des équipements électriques et automatismes industriels Schneider Electric a annoncé avoir signé l'accord-cadre prévoyant la cession de ses activités en Russie à son équipe dirigeante locale. Schneider Electric n'a pas communiqué le montant de la transaction.

TRANSPORT AÉRIEN: Le principal syndicat de pilotes de la compagnie aérienne en difficulté SAS a décidé de mettre sa menace de grève à exécution après l'échec des négociations sur les conditions salariales, a annoncé le patron de la compagnie scandinave. Selon la direction, le mouvement social va se traduire par l'annulation de 50% de ses vols, affectant 30'000 passagers par jour, indique SAS dans un communiqué.

TRANSPORT MARITIME: Le canal de Suez a annoncé lundi un bénéfice record de 7 milliards de dollars (environ 6,7 milliards d'euros) sur l'exercice 2021-2022, après avoir relevé à plusieurs reprises les droits de transit des navires dans ce passage crucial pour le commerce mondial. Entre juillet 2021 et juin 2022, quelque 1,32 milliard de tonnes de marchandises ont transité par le canal, fournissant une rente de 7 milliards de dollars en droits de transit, la plus élevée de son histoire, a affirmé Oussama Rabie, président de l'Autorité du canal de Suez (SCA).

IMMOBILIER: Le promoteur Shimao, un acteur majeur de l'immobilier en Chine, a annoncé ne pas pouvoir rembourser un emprunt d'un milliard de dollars (près de 960 millions de francs suisses), au moment où de nombreux groupes luttent pour leur survie sur un marché en crise. L'immobilier a longtemps servi de moteur à la croissance en Chine, galvanisé par la hausse du niveau de vie de la population et une frénésie d'achats, dans un pays où l'acquisition d'un bien immobilier est souvent un prérequis au mariage.

awp