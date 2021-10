Résumé des principales informations économiques du lundi 4 octobre

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

SOCIÉTÉS OFFSHORE: Quelque 90 entreprises suisses seraient impliquées dans un vaste système de sociétés offshore servant à des fins d'évasion fiscale, selon une enquête du Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ). La création de ces entités écrans a permis à des responsables politiques et des personnalités publiques de placer discrètement leur fortune. D'après les recherches, baptisées "Pandora Papers", auxquelles ont collaboré environ 600 journalistes et qui s'appuient sur quelque 11,9 millions de documents, 90 sociétés suisses de conseil - des cabinets d'avocats, des notaires et des sociétés de conseil - seraient impliquées dans ces activités, a précisé l'ICIJ sur son site internet.

IMMOBILIER: Les loyers sont restés stables en Suisse au mois de septembre dans la quasi-totalité du pays. Mais face au recul du nombre de logements vacants, le prix des appartements pourrait augmenter à long terme, a averti le portail immobilier Immoscout24. Déjà stables en août, les loyers publiés dans les annonces sont restés quasiment inchangés (-0,2 %) en septembre sur un mois. Comparé au septembre 2020, l'évolution a été plate, a détaillé Immoscout24 dans un communiqué.

CONJONCTURE: Les prix à la consommation sont restés stables en septembre par rapport au mois précédent, mais sur un an le renchérissement a atteint 0,9%. L'indice (base 100 en décembre 2020) s'est établi à 101,3 points le mois dernier, a précisé l'Office fédéral de la statistique (OFS). L'inflation sous-jacente, hors produits frais saisonniers, énergie et carburants, a progressé de 0,1% sur un mois et de 0,5% sur un an. L'indice correspondant s'est établi à 100,6 points.

CONJONCTURE: Les détaillants suisses ont enregistré une hausse de leurs ventes en août, après deux mois de repli. Les recettes ont grappillé 0,2% en termes nominaux en comparaison annuelle, annonce l'Office fédéral de la statistique (OFS). En tenant compte du renchérissement, les chiffres d'affaires des commerces helvétiques ont avancé de 0,5% sur un an, précise le communiqué.

ASSURANCES: La série de cyberattaques visant des entreprises suisses se poursuit, l'assureur Zurich ayant été victime de pirates informatiques à la mi-août, en Espagne. Le groupe zurichois a confirmé à AWP une information qui a été relayée sur le réseau social Twitter. Zurich Insurance a informé immédiatement les clients concernés par cette cyberattaque, soit le 15 août. Le contact s'est fait directement ou par le biais d'intermédiaires qui commercialisent les offres de l'assureur. Le groupe souligne avoir respecté les exigences légales et réglementaires. L'incident a été signalé à la police ainsi qu'à l'autorité espagnole de protection des données.

ACQUISITION: La Poste a racheté la totalité de Swisssign Group, société développant la solution d'authentification en ligne "SwissID". Le géant jaune détenait auparavant une participation de 17% via une coentreprise. Jusqu'à présent, plusieurs instituts financiers - dont UBS, Credit Suisse, Raiffeisen ainsi que les banques cantonales de Genève et Zurich - détenaient 44% des actions de Swisssign Group. La Poste, les CFF et Swisscom en contrôlaient également 44%, alors que les 12% restants sont en mains d'assureurs et de caisses-maladie.

PANDÉMIE: Obliger ses employés à se faire vacciner: la question divise spécialistes du droit, faîtières et syndicats. Un peu plus de deux semaines après la décision du Conseil fédéral de rendre possible pour les employeurs d'exiger le certificat Covid sur le lieu de travail, sous certaines conditions, et quelques jours après l'obligation vaccinale pour le personnel naviguant de Swiss, la Suisse s'interroge sur la suite. "Dans le secteur des transport public, il y a des situations où le certificat Covid est obligatoire, mais il peut être obtenu par le test et pas forcément par le vaccin", remarque Barbara Spalinger, vice-présidente du Syndicat du personnel des transports (SEV).

TRANSPORT: Les compagnies aériennes devraient essuyer une perte mondiale cumulée de 51,8 milliards de dollars cette année en raison du Covid-19, et rester dans le rouge en 2022 avec une perte toutefois réduite à 11,6 milliards, a affirmé leur association, l'Iata. Ces prévisions, publiées à l'occasion de l'Assemblée générale de l'Iata à Boston aux Etats-Unis, sont plus pessimistes que celles diffusées en avril, quand l'organisation s'attendait à une perte de 47,7 milliards cette année.

PANDÉMIE: Le tourisme mondial a relevé la tête en juillet, grâce à l'avancée de la vaccination et à de moindres restrictions. En dépit de la progression, il reste encore très loin de ses niveaux d'avant la pandémie, a indiqué l'Organisation mondiale du Tourisme (OMT). En juillet, 54 millions de touristes internationaux ont été recensés à travers le monde, le chiffre le plus élevé enregistré depuis avril 2020, au début de la crise sanitaire, selon un communiqué de cette agence de l'Onu basée à Madrid. Soit une progression de 58% par rapport aux 34 millions de touristes de juillet 2020. Mais ce chiffre reste en revanche encore très éloigné des 164 millions de juillet 2019.

AUTOMOBILE: Volvo Cars va faire son entrée à la Bourse à Stockholm avant la fin 2021, a annoncé le constructeur suédois, propriété du groupe chinois Geely. Le constructeur suédois compte lever 25 milliards de couronnes (2,62 milliards de francs suisses) en entrant au Nasdaq Stockholm. Geely devrait vendre certaines de ses parts tout en restant son actionnaire majoritaire, a précisé Volvo dans un communiqué. La filiale de voitures électriques de luxe Polestar va être cotée en Bourse séparément à New York, avec une valorisation prévue de 20 milliards de dollars.

SERVICES FINANCIERS: Le groupe d'ingénierie pétrolière britannique Petrofac a été condamné par la justice britannique à payer 77 millions de livres (près de 97 millions de francs suisses) pour corruption sur des contrats au Moyen-Orient portant sur plus de 3,5 milliards de dollars. Cette sanction correspond à plus de 47 million de livres d'amende et près de 23 millions de confiscation, auxquels s'ajoutent une somme de 7 millions correspondant aux frais engagés par le SFO (Serious Fraud Office), l'équivalent du parquet financier.

