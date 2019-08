Résumé des principales informations économiques du lundi 5 août 2019

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

DEVISES: Le franc poursuivait lundi son mouvement de renchérissement face à l'euro et au dollar. Dans la matinée, la devise helvétique était passée sous la barre des 1,09 franc pour un euro, signant un nouveau record depuis mi-2017, dans un contexte de tensions internationales et de ralentissement conjoncturel. A 11h30, la monnaie suisse s'échangeait à 1,0868 franc pour un euro, contre 1,0950 EUR/CHF vendredi à la même heure.

CONJONCTURE: L'optimisme prévaut toujours chez les consommateurs suisses, qui nourrissent toutefois quelques inquiétudes au sujet de leur situation financière. En juillet, l'indice du climat à la consommation s'est fixé à -8,0 points, contre -9,3 points lors du précédent relevé en avril. L'indicateur se situe légèrement en dessous de sa moyenne pluriannuelle de -5 points, indique le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco), qui parle d'"optimisme modéré" des consommateurs helvétiques.

CONJONCTURE: Le commerce de détail a repris un peu de couleur en juin. Corrigées des jours fériés et ouvrables, les recettes générées par ce secteur ont augmenté de 0,7% en termes nominaux et réels sur un an. En mai, les statistiques présentaient une contraction. Sans tenir compte des carburants, les progressions en juin ont atteint respectivement 0,7% en nominal et 0,3% en réel (hors inflation), indique l'Office fédéral de la statistique (OFS).

TOURISME: Les nuitées hôtelières enregistrées en Suisse entre janvier et fin juin ont affiché une progression sensible. Le nombre d'hébergements de touristes étrangers, notamment Américains et Chinois, a accéléré un peu plus fortement que celui des hôtes locaux. Au premier semestre, l'hôtellerie helvétique a vu le nombre de nuitées progresser de 1,5% sur un an à 18,7 millions d'unités, a annoncé l'Office fédéral de la statistique (OFS). La demande étrangère a affiché 10,3 millions de nuitées (+1,8%), tandis que celle des touristes suisses a atteint 8,5 millions (+1,1%).

EMPLOI: Les perspectives d'emplois sont teintées d'optimisme en Suisse, sauf dans le secteur de l'industrie qui continue de souffrir des remous géopolitiques mondiaux, a annoncé le centre d'études conjoncturelles KOF. L'indicateur de l'emploi compilé par l'institut zurichois, qui constitue un baromètre avancé en matière d'embauche, s'est établi à 5 points pour le troisième trimestre, après 5,4 points (valeur révisée) au trimestre précédent et 4,4 points au premier partiel de l'année.

RÉASSURANCE: ReAssure, filiale britannique du géant zurichois de la réassurance Swiss Re, a conclu un accord pour le rachat de portefeuilles fermés de l'anglais Quilter. La transaction porte sur 200'000 polices d'assurance et des actifs de 12 milliards de livres sterling (14,28 milliards de francs suisses). Le prix d'acquisition est de 425 millions de livres (506 millions de francs suisses), annonce Swiss Re. La reprise concerne précisément Old Mutual Wealth Life Assurance Limited et sa filiale Old Mutual Wealth Pensions Trustees Limited, qui emploient quelque 300 personnes.

DEVISES: Le yuan a dégringolé lundi, passant la barre des 7 yuans pour un dollar pour la première fois depuis 2008, au risque d'alimenter la guerre commerciale sino-américaine Vers 09H25 GMT (11h25 à Paris), le yuan onshore est tombé à 7,0499 yuans pour un dollar pour la première fois en onze ans, tandis que le yuan offshore, plus libre, a atteint en début d'échanges asiatiques 7,1114 yuans pour un dollar, pour la première fois depuis 2010.

BANQUES: Le géant bancaire britannique HSBC a annoncé le départ surprise de son patron John Flint et la suppression de 4000 emplois face aux nombreux défis à relever entre guerre commerciale, Brexit et taux bas. Le groupe a expliqué dans un communiqué que John Flint avait décidé de quitter ce jour son poste de directeur général en accord avec le conseil d'administration.

AUTOMOBILES: Les performances du constructeur japonais de voitures, motos, scooters et autres véhicules, Suzuki Motor ont nettement marqué le pas au premier trimestre, victimes notamment d'une chute de ses ventes d'automobiles en Inde, son principal marché. Son bénéfice net d'avril à fin juin a fondu de 52,8% sur un an à 40,5 milliards de yens (373 millions de francs suisses). Le bénéfice d'exploitation a connu une évolution identique (-46,2% à 62,7 milliards de yens), tandis que les ventes du groupe ont reculé de 8,1% à 907,5 milliards de yens.

AÉRONAUTIQUE: Le groupe diversifié japonais Mitsubishi Heavy Industries (MHI) a fait état d'un bénéfice net en hausse de 3% sur un an pour le premier trimestre 2019/20, grâce à une amélioration notable dans l'activité aéronautique qui est sortie du rouge. D'avril à juin, MHI a dégagé un bénéfice net de 16,3 milliards de yens (150 millions de francs suisses), son gain d'exploitation ayant augmenté de 23% à 40,41 milliards de yens, du fait de la rentabilité recouvrée dans l'activité des avions civils.

COMMERCE DE DÉTAIL: Le géant britannique des supermarchés Tesco a annoncé la suppression de 4500 emplois au Royaume-Uni afin de s'adapter à un secteur de la distribution particulièrement concurrentiel dans le pays. Le groupe explique, dans un communiqué, que ces suppressions d'emplois, représentant autour de 1% de ses effectifs totaux, concernent ses 153 supermarchés Tesco Metro, des magasins de taille moyenne présents surtout en centre-ville.

awp