Résumé des principales informations économiques du lundi 6 juillet 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

TOURISME: L'hôtellerie helvétique a continué à souffrir des conséquences de la pandémie de coronavirus au mois de mai. Après un effondrement de près de deux tiers sur un an en mars et une évaporation de plus de 90% en avril, le nombre de nuitées hôtelières recensées par l'Office fédéral de la statistique a chuté de 79,2% à 625'054 en mai. Le recul cumulé sur les cinq premiers mois de l'année atteint 43,8%.

ENTREPRENEURIAT: La propension des Suisses à se lancer dans l'aventure entrepreneuriale est revenue à son niveau de 2017 l'année dernière, après un accès de faiblesse en 2018. La crise sanitaire actuelle devrait être favorable à la promotion d'un écosystème axé sur les petites et moyennes entreprises (PME). Selon la dernière édition du Global Entrepreneurship Monitor (GME), les intentions entrepreneuriales de la population suisse sont remontées à 10,7% en 2019, après avoir plongé à 6,9% l'année précédente. Elles restent cependant nettement en deçà des valeurs enregistrées dans les autres économies à revenus élevés (29,2%).

TÉLÉCOMS: L'opérateur Sunrise va collaborer avec la jeune pousse zurichoise Yapeal - qui se targue d'être la première fintech à avoir décroché officiellement une licence de la Finma - pour proposer au public suisse des services financiers sur terminaux mobiles. "Sunrise et Yapeal se complètent parfaitement et s'engagent pour les services de paiement et financiers en temps réel sur téléphones portables", s'est félicité André Krause, directeur général (CEO) du groupe de télécommunication, cité dans une note.

CONSTRUCTION: Le spécialiste des installations sanitaires Geberit a essuyé les conséquences de la pandémie de Covid-19 au premier semestre. Les effets de change ont également pesé sur la performance, a expliqué la société lundi. Face aux incertitudes, aucune prévision pour la suite de l'exercice n'a pu être fournie. Sur l'ensemble du premier semestre, les ventes ont reculé de 9,8% à 1,47 milliard de francs suisses. L'appréciation de la monnaie suisse observée à la suite de la pandémie a influencé négativement le résultats, alors qu'à taux de change constant, le chiffre d'affaires ne s'est replié que de 4,5%, a précisé le groupe dans un communiqué.

TECHNIQUES MÉDICALES: Le spécialiste des aides auditives Sonova s'attend à subir au premier semestre de son exercice décalé l'impact de la pandémie de coronavirus. Le chiffre d'affaires est attendu en baisse et le groupe va continuer d'optimiser ses structures. Des répercussions sur l'emploi sont à prévoir. A taux de change constant, le chiffre d'affaires du premier semestre 2020/2021 devrait représenter 65% à 75% de celui réalisé un an plus tôt et la marge opérationnelle (Ebita) être tout juste positive entre 1% et 9%.

INTERNET ET LOGICIELS: Les demandes de crédits automobiles se sont inscrites en hausse au sortir du confinement. En hausse de 36% début juin, elles ont dépassé leur niveau d'avant-crise, selon les données de Credaris, un partenaire du comparateur en ligne Comparis. Après une chute de 48% des demandes de crédits en mars, les demandes de crédits se sont inscrites en hausse dans les semaines qui ont suivi, dépassant même leur niveau d'avant la crise.

SEMI-CONDUCTEURS: Le principal fabricant chinois de semi-conducteurs, Smic, a indiqué espérer lever 53,2 milliards de yuans lors d'une prochaine introduction en Bourse à Shanghai, ce qui constituerait la plus grosse depuis une décennie en Chine. L'annonce a provoqué un bond de plus de 20% des actions de l'entreprise à Hong Kong, où elle est déjà cotée.

