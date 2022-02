Résumé des principales informations économiques du lundi 7 février

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

EMPLOI: Le taux de chômage en Suisse est resté quasiment stable à 2,6% en janvier par rapport au mois précédent. Le nombre de places vacantes annoncées a par ailleurs augmenté, indique le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco). Durant le mois sous revue, 122'268 personnes étaient inscrites au chômage auprès des Offices régionaux de placement, soit 540 de plus qu'en décembre. En comparaison annuelle, le nombre de chômeurs a par contre chuté de 47'485 personnes (-28%). Début 2021, cet indicateur était encore très affecté par la pandémie de coronavirus et le taux de chômage avait connu un pic à 3,7% en janvier, un plus haut depuis 2010.

MARCHÉ DES CAPITAUX: Le marché obligataire en francs suisses atteint des sommets inégalés jusqu'ici. A fin janvier, les emprunts contractés sur le marchés des capitaux suisses présentait une valeur nominale de 559,3 milliards de francs suisses. La précédent pic de 558 milliards de francs suisses, remontant à mai 2011, est ainsi dépassé, constate la Banque cantonale de Zurich (ZKB). Actuellement, la grande majorité des émetteurs sont domestiques, à hauteur de 75,9%, alors qu'ils représentaient 45,3% lors du record enregistré il y a plus de dix ans.

MATÉRIEL FERROVIAIRE: Le groupe d'ingénierie ABB a remporté auprès de Stadler une commande pour équiper des trains en Espagne avec des systèmes de propulsion et de batteries lithium-ion. La commande s'élève à 80 millions de dollars (73,9 millions de francs suisses). Cet équipement sera installé sur 59 trains régionaux du transporteur national Renfe, qui circuleront notamment à Madrid et Barcelone.

TÉLÉCOMS: Le distributeur d'abonnements et d'accessoires de télécommunications Mobilezone a trouvé un nouveau domaine d'activité avec la location de smartphones à Globus. Les employés du grand magasins recevront 2000 appareils fournis par l'entreprise zougoise. Dans le cadre de ce contrat, dont les contours financiers n'ont pas été divulgués, Globus loue les smartphones à Mobilezone contre un forfait mensuel. Ce dernier fournit les services nécessaires, notamment l'inventaire, le service clients et le remplacement des appareils.

RESTAURATION RAPIDE: Une chaine de fast-food créée en Allemagne, German Doner Kebab prévoit de créer près de 3000 emplois au Royaume-Uni cette année et tablait sur une croissance mondiale rapide. La chaine fondée à Berlin et dont le siège social se trouve à présent à Glasgow, en Écosse, prévoit d'ouvrir 78 sites cette année au Royaume-Uni, le double de l'an dernier.

COMMERCE EN LIGNE: Le site suédois de comparaison de prix PriceRunner va poursuivre en justice le géant internet américain Google pour 2,1 milliards d'euros (2,2 milliards de francs suisses), l'accusant d'avoir fait la promotion de ses propres comparaisons de prix dans les résultats de recherche. "Nous considérons ce procès comme un combat pour les consommateurs qui ont énormément souffert de la violation par Google du droit de la concurrence au cours des quatorze dernières années et encore aujourd'hui", a déclaré Mikael Lindahl, directeur général de PriceRunner.

STREAMING: Malgré une vive polémique, le PDG de Spotify a défendu le maintien sur la plateforme de la star américaine du podcast Joe Rogan, tout en "condamnant" certains de ses propos "nuisibles", dans un mail à ses employés dont l'AFP a obtenu copie. Le fondateur suédois du numéro un mondial du streaming audio, Daniel Ek, y confirme également que plusieurs épisodes de Joe Rogan ont été retirés ce week-end de la plateforme, notamment pour des propos inappropriés à caractère racial.

BANQUES: L'histoire tumultueuse de la banque italienne Monte dei Paschi di Siena (BMPS), la plus vieille de la planète, devrait connaître un nouvel épisode tendu, avec la convocation d'un conseil d'administration qui devra trancher le sort de son PDG. Après plusieurs jours de spéculations sur le limogeage imminent de Guido Bastianini, 63 ans, la banque a confirmé mercredi qu'un "audit" sur la gouvernance de son patron avait été rajouté à l'ordre du jour de la réunion, à l'origine consacrée à l'approbation des comptes.

AUTOMOBILE: Le nouveau groupe formé par les équipementiers automobiles Faurecia et Hella, suite au rachat du deuxième par le premier, vise des ventes supérieures à 33 milliards d'euros (34,9 milliards de francs suisses) en 2025 ainsi qu'une marge opérationnelle de plus de 8,5%. Le français Faurecia, qui a reçu fin janvier le feu vert de Bruxelles pour son rachat de l'allemand Hella, détient 79,5% de son capital à l'issue de l'opération. Ensemble, les deux équipementiers forment le septième groupe mondial du secteur.

CONJONCTURE: L'activité dans les services en Chine a connu en janvier une croissance moins rapide, perturbée notamment par des cas de Covid-19. L'indice d'activité des directeurs d'achat (PMI), calculé par le cabinet IHS Markit, s'est établi à 51,4 points, contre 53,1 en décembre. Un nombre supérieur à 50 témoigne d'une expansion de l'activité et, en deçà, il traduit une contraction. La décélération de janvier était attendue. Des analystes tablaient toutefois sur un ralentissement plus prononcé (51).

