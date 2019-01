Résumé des principales informations économiques du lundi 7 janvier 2019

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

POLITIQUE MONÉTAIRE: La Banque nationale suisse (BNS), qui fournira mercredi de premiers éléments sur sa performance en 2018, devrait avoir basculé dans le rouge, estime UBS. Selon le numéro un bancaire helvétique, l'institut d'émission devrait avoir essuyé une perte annuelle de près de 14 milliards de francs suisses, après avoir affiché un bénéfice record de 54 milliards en 2017. Sur le seul quatrième trimestre 2018, la perte devrait s'inscrire à quelque 6 milliards de francs suisses, après un débours de 12,94 milliards au cours des trois mois précédents, indique UBS. Pour mémoire, l'institut d'émission avait bouclé les six premiers mois de l'année sur un bénéfice de 5,1 milliards.

PHARMA: Vifor Pharma est prêt à poursuivre le développement de son médicament inhibiteur de la ferroportine administré par voie orale, qui permet de lutter contre la surcharge en fer dans le sang. Le laboratoire pharmaceutique a obtenu des résultats d'étude positifs en phase I et se dit désormais prêt à passer à la phase II. Le groupe a réitéré son ambition de devenir le numéro un mondial des traitements de la carence en fer, néphrologiques et cardio-rénaux.

INFORMATIQUE: Le fabricant de semi-conducteurs AMS a conclu un partenariat avec le chinois Face++, spécialisé dans les logiciels d'intelligence artificielle. Les deux entreprises vont coopérer dans le déploiement de capteurs optiques 3D notamment destinés à la reconnaissance faciale. Le partenariat entre les sociétés autrichienne et chinoise permettra aux fabricants de smartphones de proposer des solutions de paiement utilisant la reconnaissance faciale, des caractères "animoji" et la réalité virtuelle.

HORLOGERIE: Le groupe français Chanel a annoncé une prise de participation dans une manufacture horlogère suisse, Kenissi, quelques mois après être entrée au capital d'une marque genevoise de montres. Le groupe de luxe, qui ne précise pas à quelle hauteur il entre au capital de Kenissi, ni le montant de l'investissement, souligne dans un communiqué que cette opération lui permet de "continuer à renforcer sa position d'acteur de l'horlogerie de prestige".

CONJONCTURE: Le secrétaire américain au Commerce Wilbur Ross a reconnu que le bras de fer commercial avec la Chine handicapait "assurément" l'économie chinoise et que cela était "attendu". Les tarifs douaniers supplémentaires "ont certainement fait du mal à l'économie chinoise", a affirmé le ministre de Donald Trump sur la chaîne CNBC ajoutant que l'administration américaine ne se sentait "ni heureuse ni coupable" de ces conséquences.

AUTOMOBILES: Les ventes d'automobiles neuves ont chuté de 6,8% au Royaume-Uni en 2018, à cause d'un plongeon des véhicules diesel et sur fond de repli de la confiance des consommateurs avant un Brexit aux contours incertains, ont annoncé les professionnels du secteur. Quelque 2,367 millions de véhicules ont été écoulés au cours de l'année qui vient de s'achever, a expliqué l'Association des constructeurs et des vendeurs automobiles (SMMT) dans un communiqué.

CONJONCTURE: La croissance de l'activité dans les services aux Etats-Unis a ralenti en décembre pour s'établir à 57,6%, en-deçà des attentes des analystes, selon l'indice des directeurs d'achats publié par l'association professionnelle ISM. L'indice non-manufacturier enregistre une progression de l'activité dès qu'il s'établit au-dessus de la limite de 50%. Il signale une croissance du secteur des services depuis maintenant 113 mois d'affilée.

PHARMA: Le groupe pharmaceutique américain Eli Lilly a annoncé avoir trouvé un accord pour le rachat de la firme de biotechnologie Loxo Oncology, qui développe des traitements contre le cancer, pour un montant de 8 milliards de dollars. Eli Lilly propose 235 dollars par action, en liquide, et espère finaliser le rachat "avant la fin du premier trimestre 2019", selon un communiqué du groupe.

AUTOMOBILE: Le fondateur et patron du constructeur automobile américain Tesla, Elon Musk, a annoncé le début imminent de la construction d'une usine de voitures électriques à Shanghai, qui lui donnera plein accès au marché chinois, le plus grand au monde. "Nous sommes impatients de démarrer aujourd'hui le processus de construction de la giga-usine Tesla de Shanghai!", a écrit Musk sur son compte Twitter officiel.

AUTOMOBILE: L'alliance automobile Renault-Nissan, qui traverse une crise sans précédent depuis l'arrestation choc de son bâtisseur Carlos Ghosn mi-novembre au Japon, n'est "absolument pas en danger", assure le patron du constructeur japonais dans un entretien avec l'AFP. Hiroto Saikawa n'a, en revanche, pas souhaité s'exprimer sur le sort de son ancien mentor, toujours détenu à Tokyo pour des malversations financières présumées et qui comparaîtra pour la première fois mardi devant un tribunal.

