Résumé des principales informations économiques du lundi 7 mars

DEVISES: Le franc se relâchait quelque peu face à l'euro, après avoir atteint la parité dans la nuit de dimanche à lundi. La devise suisse, qui joue à plein sa fonction de valeur refuge dans un contexte d'escalade de la guerre en Ukraine, avait pour la dernière fois franchi cette barre en 2015 après l'abandon du taux plancher par la Banque nationale suisse (BNS). Vers 15h40, la paire de devises s'échangeait à 1,008 franc pour un euro. Vers 02h20, la monnaie helvétique avait culminé à 0,9973 franc pour un euro avant de se relâcher quelque peu.

BANQUES: L'exposition d'UBS à la Russie reste assez faible, assure le numéro un bancaire helvétique. A fin mars, l'établissement présentait des avoirs russes à hauteur de quelque 200 millions de dollars (180 millions de francs suisses). "Notre exposition directe à la Russie, à l'Ukraine et à la Biélorussie est limitée", affirme la grande banque dans son rapport annuel, une semaine et demie après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

MARCHÉ DU TRAVAIL: Le taux de chômage en Suisse s'est maintenu en février à faible niveau, s'érodant de 0,1 point de pourcentage (pp) à 2,5%. Le nombre d'inscrits auprès des Offices régionaux de placement (ORP) a reculé en un mois de près de 4300 pour s'établir à fin février à 117'970 personnes. Sur un an, le nombre de chômeurs recensés a fondu de pratiquement 30%, souligne le compte-rendu périodique publié par le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco).

BANQUE CENTRALE: La Banque nationale suisse (BNS) a enregistré l'année dernière un bénéfice net en hausse d'un quart à 26,3 milliards de francs suisses, un résultat conforme aux chiffres préliminaires publiés début janvier. Comme prévu, l'institut d'émission procèdera au versement d'un dividende de 15 francs suisses par actions, soit le maximum possible prévu par la loi, a-t-il indiqué. Après prise en compte de la réserve pour distributions futures de 90,9 milliards, le bénéfice porté au bilan a atteint 108,5 milliards. En plus du dividende, six milliards de francs suisses seront redistribués, pour un tiers à la Confédération et deux tiers aux cantons. Une fois ces versements effectués, le solde de la réserve pour distributions futures s'établira à 102,5 milliards, indique la BNS dans son communiqué.

TOURISME: Le redressement du secteur hôtelier s'est poursuivi en janvier. Le nombre de nuitées a bondi de 71,3% en rythme annuel, à près de 2,2 millions, selon le dernier relevé de l'Office fédéral de la statistique (OFS). Si les hôtes indigènes (+42,7%) ont continué de représenter plus de la moitié du total, avec un peu moins de 1,4 million de nuitées, le rebond a été encore plus marqué du côté des visiteurs étrangers (+162,8%). Parmi ces derniers, les Allemands (202'700, +154%) ont été les plus présents, devant les Britanniques (77'043, +778%) et les Français (64'734, +172%).

LUXE: Les marques horlogères du groupe de luxe genevois Richemont, dont Cartier, ont gagné des parts de marché notables en 2021, contrairement à celle de Swatch Group. Les produits des maisons indépendantes telles que Rolex, Audemars Piguet et Patek Philippe continuent pour leur part à être les plus convoités par les amateurs d'horlogerie de luxe. Sept griffes ont réussi à dépasser la barre d'un milliard de recettes en 2021, affirme Morgan Stanley dans une étude. Rolex trône en tête du placement avec environ 8 milliards de chiffres d'affaires (+30% sur un an), suivi de Cartier Montres (2,39 milliards) et Omega (2,2 milliards). "Cartier a réussi à dépasser Omega pour la première fois depuis longtemps", font remarquer les analystes de la banque américaine.

BANQUES: Le directeur général d'UBS, Ralph Hamers, a perçu l'année dernière une rémunération de 11,5 millions de francs suisses, à comparer aux 4,2 millions de francs suisses touchés au titre de 2020 pour quatre mois de travail. Le patron néerlandais du numéro un bancaire helvétique était entré en fonctions le 1er novembre 2020, après une transition de deux mois. A titre de comparaison, le prédécesseur de M. Hamers, Sergio Ermotti, avait gagné 13,3 millions de francs suisses en 2020 pour la période janvier-octobre, selon les indications du rapport annuel.

BANQUES: Les provisions pour litiges constituées par le géant bancaire UBS se chiffraient toujours en milliards à fin 2021. Ces réserves ont encore augmenté au quatrième trimestre en raison du procès en France. A fin décembre, les provisions pour litiges s'élevaient à 2,8 milliards de dollars (2,58 milliards de francs suisses), contre 2,1 milliards trois mois auparavant, selon les indications contenues dans le rapport annuel publié.

LOGICIELS: Temenos n'est pas exposé financièrement en Ukraine et réalise moins de 0,1% de ses revenus en Russie. L'éditeur de logiciels bancaires précise que l'Europe de l'Est ne représente qu'une petite partie de son activité globale. Le groupe genevois a mis en place un système assurant la continuité des activités (BCMS) qui fait partie intégrante des activités normales de l'entreprise, selon le communiqué. Il exprime sa solidarité avec le peuple ukrainien et soutient les dons de ses employés envers la Croix Rouge britannique.

IMMOBILIER: Les loyers proposés en Suisse ont à nouveau connu un léger renchérissement en février. Par rapport au mois précédent, l'indice élaboré par le portail immobilier Homegate et la Banque cantonale de Zurich (ZKB) a augmenté de 0,3 point pour atteindre 117,0 points. La variation des loyers oscille entre +2,15% dans le canton des Grisons et -0,56% dans le canton de Zoug. Appenzell (+1,65%), Glaris (+1,17%), Schwyz (+1,06%) et le Valais (+1,02%) ont également enregistré une hausse de plus de 1% pendant le mois sous revue. Sinon, les valeurs sont stables ou en légère hausse dans la plupart des cantons, comme en janvier, indiquent les auteurs du relevé.

MARCHÉS: Un possible embargo occidental sur le pétrole russe faisait de nouveau flamber les prix de l'or noir et provoquait la chute des marchés boursiers qui craignent un ralentissement de l'économie mondiale. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord a frôlé les 140 dollars dimanche soir, proche de son record absolu de 147,50 dollars datant de juillet 2008.

HABILLEMENT: Le géant japonais de l'habillement Fast Retailing (Uniqlo) ne prévoit pas "pour le moment" de suspendre ses opérations en Russie, a déclaré à l'AFP un porte-parole du groupe, contrairement à certains de ses concurrents comme l'espagnol Inditex (Zara). "Nous continuons à surveiller la situation en Russie, mais nous ne prévoyons pas pour le moment de suspendre nos opérations" dans le pays, selon ce porte-parole.

POLITIQUE MONÉTAIRE: L'invasion de l'Ukraine par la Russie complique la tâche de la Banque centrale européenne (BCE) qui va devoir ajuster sa réponse monétaire au double risque d'un choc d'inflation et d'un ralentissement de la croissance en zone euro. Les effets de la guerre déclenchée par Vladimir Poutine seront au coeur des discussions du Conseil des gouverneurs qui se réunit jeudi.

