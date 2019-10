Résumé des principales informations économiques du lundi 7 octobre 2019

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

TÉLÉCOMS: La fondation genevoise Ethos se prononce en faveur de la reprise du câblo-opérateur UPC Suisse par Sunrise. Elle recommande aux actionnaires d'approuver l'augmentation de capital de 2,8 milliards de francs suisses. Le directeur Vincent Kaufmann a confirmé cette position auprès d'AWP. L'organisation, qui regroupe des caisses de pension et institutions suisses, juge que la proposition de Sunrise est conforme aux lignes directrices d'Ethos. Il a ainsi confirmé les informations parues dans "Finanz und Wirtschaft". L'augmentation de capital proposée garantit des droits préférentiels de souscription et prévoit une compensation financières aux actionnaires qui ne sont pas en mesure d'y participer.

INDUSTRIE MINIÈRE: Le mastodonte de l'extraction et du négoce de matières premières Glencore et le chinois GEM ont conclu un nouveau contrat d'approvisionnement en cobalt sur cinq ans. La multinationale zougoise s'est engagée à livrer au moins 61'200 tonnes de ce métal, destiné notamment à la fabrication de batteries, sur la période 2020-2024. Le communiqué ne comprend aucune indication financière autour de cette transaction.

TOURISME: Hotelplan, filiale de Migros, reprend vtours, un voyagiste qui opère essentiellement en ligne dans les pays germanophones. Son chiffre d'affaires annuel s'élève à plus de 400 millions d'euros. Les 150 employés en Allemagne et en Suisse devraient garder leur poste. Hotelplan Group a signé vendredi le contrat d'achat de vtours dont le siège est à Aschaffenbourg (au sud de Francfort) et Glattbrugg/Zurich. Les parties ont convenu de ne pas divulguer le prix d'achat, selon le communiqué. La société produit et distribue notamment, sous ses propres marques et pour le compte de tiers, des vacances balnéaires dans le bassin méditerranéen.

SERVICES FINANCIERS: Partners Group indique avoir conclu la vente de Vermaat Groep B.V. au nom de ses clients avec Bridgepoint, un groupe international de capital-investissement. Le chiffre d'affaires de Vermaat est attendu à 300 millions d'euros (environ 327 millions de francs suisses) en 2019. Le montant de la vente n'est pas connu. Vermaat, fondé en 1978 en tant qu'épicerie fine, est un "leader néerlandais des services de restauration et d'accueil haut de gamme pour de nombreux marchés". Le spécialiste zougois en capital-investissement l'a acquis en 2015, quand la société comptait 231 emplacements aux Pays-Bas pour 138 millions d'euros de ventes. Actuellement, l'entreprise dispose de 350 restaurants, bistrots, cafés et cantines aux Pays-Bas, avec une présence croissante en Allemagne.

TRANSPORT: La faillite d'Adria Airways conduit Swiss et les CFF à introduire une nouvelle prestation pour relier le Tessin au "hub" de l'aéroport de Zurich. La compagnie aérienne et les chemins de fer fédéraux lanceront le 16 octobre la navette ferroviaire "Flugzug" (train-vol) entre la gare de Lugano et l'aéroport. Le prix du trajet sera inclus dans celui du billet d'avion Swiss, communique la compagnie aérienne. Il est prévu 14 correspondances par jour dans chaque direction, de quoi offrir "plus de souplesse que les quatre vols quotidiens" proposés jusqu'à présent (avant la faillite), précise le communiqué.

TRANSPORT: TGV Lyria, avec son investissement de plus d'un demi-milliard de francs suisses dans une nouvelle offre commerciale, fait le pari que les passagers seront au rendez-vous. L'entreprise ferroviaire franco-suisse se montre confiante quant au succès de son ambitieuse stratégie, en raison d'une meilleure rentabilisation de son parc de trains et d'une gamme de voyages plus diversifiée. A compter du 15 décembre, Lyria augmentera sa capacité en sièges de 30% dans les TGV circulant entre Paris et la Suisse (Genève, Lausanne, Zurich et Bâle) et mettra en circulation un matériel roulant comportant 15 nouvelles rames à deux étages.

TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION: La branche suisse des technologies de l'information et de la communication (TIC) s'attend à un bon quatrième trimestre. Selon Swico (organisation suisse des fournisseurs du secteur des TIC et d'autres secteurs connexes), tous les segments s'attendent à une croissance plus rentable. Les attentes sont positives en matière de commandes, de marge brute et de chiffre d'affaires, a fait savoir Swico. Le baromètre de la fédération reste à un haut niveau de 116,8 points. Au troisième trimestre, l'indice avait atteint sa quatrième plus forte valeur, à 117,0 points. Depuis le troisième trimestre 2015, il se situe au-delà du seuil de croissance fixé à 100 points.

FINANCE: Aux yeux des Nations Unies, la Building Bridges Week à Genève constitue une opportunité de rattraper - ne serait-ce que partiellement - le retard accumulé dans le domaine de la finance durable. Les organisateurs ambitionnent de faire de l'investissement durable une "norme" pour les mondes financier et bancaire. Organisée sous le patronage de la Ville, de l'Etat et de la place financière de Genève, cette semaine de la finance durable se tient jusqu'à vendredi, avec de nombreuses discussions au programme. Elle sera ponctuée jeudi par un sommet auquel participera notamment le président de la Confédération Ueli Maurer. La manifestation vise à renforcer la position de la place genevoise en tant que centre incontournable dans ce domaine particulier.

CONJONCTURE: Des économistes s'inquiètent pour la croissance des Etats-Unis, notamment à cause des tensions commerciales, et malgré un repli des risques de récession. Près de la moitié des économistes interrogés par l'Association nationale pour l'économie des entreprises (NABE) tablent sur une phase récessive avant la fin 2020. C'est moins que lors de la précédente étude trimestrielle, où ils étaient 60% à prévoir une telle évolution. Le panel estime que la croissance de la première économie mondiale va ralentir, tombant sous les 2% pour la première fois depuis 2016, en net ralentissement comparé aux 3,1% enregistrés au premier trimestre, relève lundi l'étude de la NABE.

TOURISME: Le Royaume-Uni achève lundi l'opération hors normes de rapatriement dans le pays de 140'000 touristes, deux semaines après la faillite soudaine du voyagiste Thomas Cook. L'autorité britannique de l'aviation civile (CAA) annonce dans un communiqué que cette opération baptisée "Matterhorn", la plus importante depuis la Seconde guerre mondiale, s'achèvera sous peu avec un vol arrivant à Manchester (nord) en provenance d'Orlando (Etats-Unis) avec 392 passagers à bord.

LUXE: Le marché florissant de l'art contemporain, avec New York et Hong Kong en tête de sprint, Paris à la traîne, a connu 284 enchères millionnaires tout en proposant la moitié des oeuvres à moins de 1000 dollars (à peu près autant en franc) au cours des douze mois passés, selon le rapport annuel d'Artprice. Entre le 1er juillet 2018 et le 30 juin 2019, un record de 71'400 lots, soit 195 oeuvres par jour, ont été écoulées dans des enchères publiques de "Fine Art".

MATIÈRES PREMIÈRES: Le groupe de négoce agricole Louis Dreyfus Company (LDC) a vu son bénéfice net chuter de plus de 44% et ses ventes de 6,1% au premier semestre 2019, mais indique avoir amélioré sa rentabilité par un renchérissement des prix. Le groupe, qui fait partie des quatre géants mondiaux "ABCD" du négoce de matières premières agricoles (avec les américains ADM, Bunge, et Cargill), a réalisé un bénéfice net part du groupe de 71 millions de dollars (à peu près autant en francs suisses) de janvier à juin 2019 contre 128 millions à la même période en 2018, indique un communiqué.

awp