Résumé des principales informations économiques du lundi 8 août 2022

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

MARCHÉ DU TRAVAIL: Le nombre de chômeurs en Suisse, qui avait marqué un plus bas de 20 ans en juin, s'est encore contracté en juillet. A fin juillet, on comptait 91'474 personnes inscrites au chômage à travers le pays, soit 1037 de moins qu'un an plus tôt. Le taux de chômage est quant à lui resté inchangé à 2,0%, écrit lundi dans un communiqué le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco). Ce chiffre correspond aux prévisions des économistes interrogés par l'agence AWP en aval de la publication.

MARCHÉ DU TRAVAIL: Le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) s'est attaqué à une série d'entreprises qui ont manifestement touché des indemnisations au titre du chômage partiel de manière frauduleuse pendant la pandémie de Covid-19. Jusqu'ici, 441 sociétés ont été passées à la loupe, et dans 39 cas, les autorités ont déposé plainte, indique lundi le Seco. Lorsque la pandémie a éclaté, la Confédération a offert la possibilité aux entreprises de recourir au chômage partiel afin de protéger l'économie. Les sociétés fortement pénalisées ont ainsi bénéficié d'aides massives de la part de Berne, ce qui a permis de sauver un nombre considérable d'emplois.

COÛT DE LA VIE: Pour la première fois depuis juin 2021, les loyers proposés en Suisse ont stagné sur un mois en juillet, mais augmenté de 2% sur un an, voire même de plus de 6% à Zurich. Les loyers des appartements mis en location "ont connu une baisse minimale de 0,2%" par rapport au mois précédent, souligne lundi Homegate, dont l'indice calculé avec la Banque cantonale de Zurich se situe désormais à 117,7 points.

MÉTAUX PRÉCIEUX: Depuis la semaine dernière, l'importation d'or en provenance de Russie est interdite. Cela ne semble pas poser de problèmes aux acteurs de la branche en Suisse, dont la faîtière a même salué le nouveau train de sanctions adopté par la Confédération. Mercredi dernier, le Conseil fédéral s'est aligné sur l'embargo sur les exportations d'or russe approuvé le 21 juillet par l'Union européenne dans le cadre du septième paquet de sanctions adopté depuis le début de la guerre menée par la Russie en Ukraine. Jusqu'alors, seule l'exportation du métal jaune vers la Russie était interdite.

TRANSPORT AÉRIEN: La Hongrie a instauré lundi une amende d'environ 745'000 francs suisses à la compagnie aérienne Ryanair qui facture aux passagers sa taxe exceptionnelle sur les entreprises mise en place contre l'inflation. "L'autorité de protection des consommateurs a constaté aujourd'hui une violation de la loi, la compagnie aérienne ayant trompé les consommateurs par des pratiques commerciales déloyales", a écrit la ministre de la justice sur Facebook.

SANTÉ: Le groupe pharmaceutique américain Pfizer a annoncé lundi le rachat de Global Blood Therapeutics (GBT), fabricant d'un médicament récemment approuvé contre une maladie génétique, la drépanocytose. Le montant de la transaction avoisine 5,4 milliards de dollars, soit environ 5,2 milliards de francs suisses. Pfizer précise que l'acquisition sera financée avec ses liquidités existantes, en rachetant l'ensemble des actions GBT, au prix de 68,50 dollars par action, précise le groupe dans un communiqué.

NOUVELLES TECHNOLOGIES: Le géant japonais des investissements dans les nouvelles technologies SoftBank Group a subi une perte nette record au premier trimestre de son exercice décalé 2022/23, continuant à pâtir des effets du recul mondial des valeurs technologiques. Le groupe, qui avait déjà essuyé une perte nette annuelle record pour son exercice 2021/22 conclu le 31 mars, a annoncé pour la période avril-juin un résultat net négatif de 3162,7 milliards de yens (près de 22,5 milliards de francs suisses), contre un bénéfice net de 761,5 milliards de yens un an plus tôt.

awp