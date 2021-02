Résumé des principales informations économiques du lundi 8 février 2021

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

CHÔMAGE: Le taux de chômage a encore augmenté en Suisse en janvier, atteignant 3,7% contre 3,5% en décembre, du jamais vu depuis avril 2010. L'impact de la crise liée au coronavirus continue de se faire sentir sur l'économie helvétique, alors que le chômage partiel est amené à s'étendre dans l'hôtellerie-restauration et le commerce de détail. Fin janvier, 169'753 personnes étaient inscrites au chômage auprès des offices régionaux de placement (ORP), soit 6208 de plus que le mois précédent. Sur un an, le nombre de chômeurs a bondi de 40,3%, soit 48'735 personnes de plus, selon les relevés du Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco). Les économistes interrogés par AWP prévoyaient un taux entre 3,6% et 3,8% pendant le mois sous revue.

INTERNET ET LOGICIELS: Le développeur de logiciels Nexthink a procédé à une ronde de financement qui lui a permis de lever 180 millions de dollars (162 millions de francs suisses). La société basée à Prilly va investir principalement dans la recherche et le développement, avec de nombreux emplois à la clé dans le canton de Vaud. "Nous allons créer 200 à 250 postes en recherche et développement dont la plupart, soit 80%, à Lausanne", a indiqué à AWP le directeur général et fondateur Pedro Bados, désormais installé aux Etats-Unis à Boston. Les emplois devraient voir le jour dans un délai de "12 à 18 mois". Ces investissements doivent aboutir à la commercialisation de nouveaux produits d'ici deux à trois ans. Des "innovations" sont annoncées pour cette année.

INFORMATIQUE: La mobilisation du personnel de General Electric (GE), qui a annoncé l'automne dernier une restructuration d'ampleur sur deux sites argoviens, a produit quelques effets. Près de 140 emplois seront maintenus à Oberentfelden et Baden, ont annoncé plusieurs syndicats. "La colère reste toutefois vive face à la politique commerciale désastreuse de GE et à son mépris à l'égard du personnel", soulignent Unia, Syna, Employés Suisse et la Société des employés de commerce dans un communiqué commun. L'arrêt de l'activité de production sur le site d'Oberentfelden suscite une "déception réelle", selon eux.

BANQUES: Le patron de Postfinance, Hansruedi Köng, a placé la barre haut en matière de prêts hypothécaires. La filiale du géant jaune, qui doit être privatisée selon les voeux du Conseil fédéral, vise un volume de 50 milliards de francs suisses de crédits immobiliers à moyen terme, a-t-il déclaré dans un entretien paru dans les journaux Tamedia. "Si nous pouvions augmenter (sur cette somme visée) notre marge de 0,4%, nous gagnerons chaque année 200 millions de francs suisses supplémentaires", a estimé M. Köng, ajoutant que la banque serait deviendrait alors intéressante pour des investisseurs.

CHIMIE: Le chimiste du bâtiment Sika s'est emparé de l'entreprise Kreps, présentée comme l'un des principaux fabricants de mortier en Russie. La société acquise génère des recettes annuelles de 15 millions de francs suisses. La transaction devra encore recevoir le feu vert des autorités compétentes, indique le groupe zougois. La reprise de Kreps, qui détient des sites de production à Saint-Pétersbourg et à Iekaterinbourg, doit permettre à Sika de renforcer sa chaîne d'approvisionnement et de gagner des parts de marché, précise le communiqué.

ENERGIE: L'énergéticien Axpo, par l'entremise de sa filiale Urbasolar, a remporté des marchés publics visant à la construction de 11 nouvelles centrales photovoltaïques en France, pour un montant non divulgué. La puissance cumulée de ces installations atteindra 33,8 mégawatts, précise le groupe argovien. Les panneaux seront aménagés à proximité de serres agricoles, mais également sur des bâtiments logistiques et des sites de production industriels.

HYDROCARBURES: Le baril de Brent est repassé au-dessus des 60 dollars pour la première fois depuis près d'un an, signe que le marché du pétrole se projette dans la reprise et commence à voir la pandémie comme de l'histoire ancienne. "Nous pouvons considérer que le marché mondial du pétrole est aujourd'hui complètement revenu à la normale, du moins en ce qui concerne les prix", salue Bjarne Schieldrop, analyste de Seb.

AUTOMOBILE: Le constructeur automobile sud-coréen Hyundai et sa filiale Kia ont démenti être en négociations avec Apple pour un projet commun de production de véhicules autonomes. Cette déclaration intervient un mois après une information de la chaîne sud-coréenne Korea Economic TV selon laquelle le géant informatique américain Apple avait contacté Hyundai en vue d'un projet de fabrication de voitures électriques et de batteries pour ces dernières.

BANQUES: Le géant japonais des investissements dans les nouvelles technologies SoftBank Group a livré des résultats trimestriels en très forte progression sur un an, gonflés par la forme éclatante des marchés financiers et notamment des valeurs technologiques. Son bénéfice net a atteint 1172 milliards de yens (près de 10 milliards de francs suisses) sur son troisième trimestre 2020/21, un chiffre multiplié par 21 sur un an.

