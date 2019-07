Résumé des principales informations économiques du lundi 8 juillet 2019

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

BANQUES: Julius Bär s'est choisi un nouveau directeur général, mettant un terme à des mois de spéculations. Philipp Rickenbacher va succéder à Bernhard Hodler à compter du 1er septembre. Le gestionnaire de fortune zurichois a retenu un candidat interne, peu connu du grand public, confirmant le virage opéré fin 2017 après le départ de Boris Collardi. Philipp Rickenbacher est l'actuel responsable de la division Intermediaries & Global Custody (activités d'intermédiation) et siège à la direction générale du groupe, indique lundi Julius Bär. Agé de 48 ans, il a rejoint la banque de gestion en 2004.

BANQUES: Au moment de choisir un nouveau directeur général, Julius Bär a préféré l'un des siens, fidèle à la banque zurichoise depuis 15 ans. Philipp Rickenbacher n'était pourtant pas le candidat attendu par les observateurs, qui prédisaient l'arrivée d'Iqbal Kahn, ex-banquier star de Credit Suisse, à la tête d'un des plus importants gestionnaires de fortune du pays. Agé de 48 ans, Philipp Rickenbacher prendra les rênes de Julius Bär en septembre, succédant à Bernhard Hodler. Ce dernier avait été propulsé directeur général (CEO) après le départ surprise de Boris Collardi, en novembre 2017.

TOURISME: Le mois de mai aura été faste pour l'hôtellerie suisse, avec près de 3 millions de nuitées enregistrées, soit 4,3% de plus qu'à la même période un an plus tôt. Depuis le début de l'année, le nombre de nuitées flirte avec les 15 millions, en hausse de 0,6% sur un an. Au mois de mai, le secteur hôtelier a hébergé un peu plus de 680'000 voyageurs locaux, représentant un peu plus de 1,2 million de nuitées. Les touristes étrangers ont légèrement dépassé les 930'000, pour près de 1,8 million de nuitées, précise l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans son relevé mensuel.

CONJONCTURE: L'économie romande suit une dynamique plutôt positive, selon le dernier indicateur conjoncturel du Créa. Cet indice avancé s'établit à 100,8 points pour le 3e trimestre, ce qui signifie que le PIB devrait atteindre pour la période considérée un niveau supérieur de 0,8% à sa tendance à long terme. Le baromètre est poussé vers le haut par les indices genevois, vaudois et jurassien, indique l'Institut d'économie appliquée de l'Université de Lausanne (Créa). Fribourg, Neuchâtel et le Valais affichent en revanche des reculs.

CONJONCTURE: Le nombre de faillites d'entreprises a légèrement baissé entre janvier et juin en Suisse. Alors que l'Espace Mitteland et le Nord-ouest ont enregistré de fortes baisses, une progression a été constatée dans l'Arc lémanique. Quelque 2396 sociétés ont mis la clé sous la porte au premier semestre, un chiffre en repli de 3% sur un an, a indiqué lundi la société d'informations financières Bisnode D&B dans un communiqué.

TOURISME: Orascom Development Holding (DH) a vendu, par l'intermédiaire de sa filiale Orascom Development Egypt, sa participation dans Oberoi Zahra Floating Boat pour 4 millions de dollars (quasiment autant en francs suisses), a annoncé le développeur et exploitant de destinations de vacances. La participation de 51% dans ce navire de 27 cabines circulant sur le Nil, a été cédée à un investisseur privé égyptien non identifié, selon un communiqué du groupe uranais.

CONJONCTURE: L'Allemagne a enregistré en mai un excédent commercial de 18,6 milliards d'euros, en légère hausse par rapport à avril, selon des données provisoires publiées par l'Office fédéral des statistiques. En données corrigées des variations saisonnières, les exportations ont augmenté de 1,1% sur un mois et les importations ont baissé de 0,5% par rapport à avril.

CONJONCTURE: La Banque de France (BdF) a revu à la baisse la croissance française au deuxième trimestre à 0,2% (-0,1 point), en repli par rapport au 0,3% atteint lors des trois premiers mois de l'année, dans sa troisième et dernière estimation. La BdF attribue ce recul à une baisse "significative" en juin de la production industrielle, en particulier dans l'automobile, le caoutchouc-plastique et l'informatique-électronique, a indiqué l'institution financière dans un communiqué.

RESTAURATION COLLECTIVE: Le numéro deux mondial de la restauration collective Sodexo a publié un chiffre d'affaires en hausse de 4,2% au troisième trimestre de son exercice décalé et maintenu ses objectifs annuels, mais attend une croissance "plus modeste" au dernier trimestre, après la perte de plusieurs contrats. Sur les neuf premiers mois de l'exercice 2018/2019, la croissance interne du chiffre d'affaires du groupe a atteint 3,5%, à 16,7 milliards d'euros.

TRANSPORT: La compagnie aérienne British Airways a annoncé qu'elle écopait d'une amende de 183 millions de livres (227,1 millions de francs suisses) de l'organisme britannique chargé de la protection des données personnelles ICO, après un vol de données financières de centaines de milliers de clients l'an passé. "Nous sommes surpris et déçus des conclusions initiales de l'ICO", a déploré le PDG de British Airways, Alex Cruz dans un communiqué. "British Airways a répondu rapidement à l'acte criminel du vol des données de ses clients. Nous n'avons trouvé aucune preuve d'activité frauduleuse sur les comptes touchés par ce vol", a-t-il poursuivi.

awp