Résumé des principales informations économiques du lundi 8 octobre 2018

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

BANQUES: Plus de dix milliards d'euros d'avoirs non déclarés, une "chasse" illégale aux riches clients français: le procès d'UBS s'est ouvert devant le tribunal correctionnel de Paris. S'il devait être reconnu coupable, le numéro un bancaire helvétique pourrait se voir infliger une très lourde peine pécuniaire.

MARCHÉ DU TRAVAIL: Le taux chômage en Suisse continue d'évoluer à un niveau très bas, restant en septembre à 2,4% pour le cinquième mois de suite. Les analystes sollicités par AWP avaient également anticipé le statu quo. A fin septembre, 106'586 personnes étaient inscrites auprès d'un Office régional de placement, en recul de 1,2%, indique le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco). Corrigé des variations saisonnières, la proportion de sans-emploi a reculé de 0,1 point en comparaison mensuelle pour se fixer à 2,5%, mieux qu'espéré par les spécialistes. Le chômage en Suisse affiche un recul marqué en rythme annuel.

CONSTRUCTION: La convention nationale du secteur de la construction (CN) expirera en fin d'année. Entre autres revendications des syndicats face aux entrepreneurs figure le maintien de la retraite à 60 ans. Syna et Unia l'ont rappelé lors d'une conférence de presse à Berne. "Depuis août, des négociations sont menées pour assurer la pérennité de la retraite à 60 ans", répètent les représentants de la construction. Selon eux, une solution est prête, prévoyant le maintien de l'âge de la retraite, et le financement de l'assainissement par les travailleurs en échange d'une hausse de salaire correcte.

BANQUES: La restructuration de l'entité helvétique de Credit Suisse suit son cours comme prévu. "Nous visions une réduction de 1600 postes en l'espace de trois ans, soit environ 10% des effectifs. Le processus devrait être achevé d'ici la fin de l'année", déclare le directeur général (CEO) de la division Thomas Gottstein dans une interview dans l'Aargauer Zeitung. "Ces trois dernières années, nous avons grandement amélioré notre efficacité et fortement réduit nos dépenses", précise le CEO. Il s'est dit par ailleurs optimiste quant à la réalisation de l'objectif de dégager un bénéfice avant impôts d'environ 2,3 milliards de francs suisses cette année.

ENTREPRISE INDUSTRIELLE: L'entreprise Baoshida Swissmetal, à Reconvilier (BE), connaît des difficultés financières. A la demande de grands clients, le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland a décidé de prononcer un ajournement de faillite jusqu'à la mi-avril 2019. Cette mesure, annoncée par la filiale suisse du groupe chinois Baoshida Holding Group, doit permettre à la société industrielle d'assainir sa situation financière. Elle doit aussi permettre à Baoshida Swissmetal de faciliter son développement.

SCIENCES ÉCONOMIQUES: Le 50e prix Nobel d'économie a été attribué aux Américains William Nordhaus et Paul Romer, ancien économiste en chef de la Banque mondiale. Il récompense leurs travaux en matière de modélisation de l'effet de l'activité économique sur le climat. Favoris du Nobel depuis plusieurs années, les co-lauréats "ont mis au point des méthodes qui répondent à des défis parmi les plus fondamentaux et pressants de notre temps: conjuguer croissance durable à long terme de l'économie mondiale et bien-être de la population de la planète", a indiqué l'Académie royale des sciences. Ils se partageront le prix de 9 millions de couronnes (environ 1,06 million de francs suisses).

CROISSANCE: Le produit intérieur brut (PIB) de la France devrait progresser de 0,5% au troisième trimestre, a estimé la Banque de France, qui a relevé son estimation de 0,1 point de pourcentage. Cette troisième prévision de croissance de la banque centrale française pour le troisième trimestre est conforme à celle de l'Insee, qui table également sur 0,5% de hausse du PIB.

PRODUCTION INDUSTRIELLE: La production industrielle allemande a poursuivi sa glissade en août, reculant de 0,3% sur un mois après avoir perdu 1,3% en juillet, selon des données corrigées des variations saisonnières (CVS) publiées par l'office fédéral des statistiques Destatis. Ce chiffre ressort sous les attentes des analystes interrogés par le fournisseur de services financiers Factset, qui tablaient sur un rebond de 0,15% en août, et déçoit d'autant plus que la baisse de juillet a elle-même été révisée (-1,2% initialement publié).

RÉSEAUX SOCIAUX: Facebook va commercialiser des écrans connectés qui permettent de passer des appels vidéo via une caméra grand angle. Doté d'intelligence artificielle (IA), l'appareil s'inscrit comme une mutation stratégique pour le réseau social en pleine tourmente. "C'est un virage", a dit à l'AFP Andrew Bosworth, vice-président des équipements de consommation chez Facebook. Le groupe américain avait racheté en 2014 le fabricant de casques de réalité virtuelle Oculus, mais c'est la première fois que le géant de l'internet développe en interne un équipement appelé à devenir un produit de grande consommation.

INTERNET ET LOGICIELS: Hennes & Mauritz va prendre une petite participation dans le spécialiste du paiement en ligne Klarna, ce qui constitue le plus grand partenariat noué à ce jour par la fintech suédoise. Le numéro deux mondial du prêt-à-porter, derrière l'espagnol Inditex, versera 185 millions de couronnes suédoises (20 millions de francs suisses) pour acquérir moins de 1% du capital de Klarna, a déclaré une porte-parole de la société de solutions de paiement, confirmant une information rapportée par le Financial Times.

awp