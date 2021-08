Résumé des principales informations économiques du lundi 9 août

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

MARCHÉ DU TRAVAIL: Le taux de chômage s'est fixé en Suisse à 2,8% pour le deuxième mois consécutif en juillet. Cet indicateur se stabilise ainsi à un niveau d'avant-crise. Les chiffres concernant le chômage partiel, qui remontent à mai, continuent de reculer. A la fin du mois dernier, 128'279 personnes étaient inscrites auprès des offices régionaux de placement (ORP), soit un recul de 3542 sans-emploi par rapport à juin, selon le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco).

TOURISME: La faîtière Hotelleriesuisse a appelé la Confédération à prolonger le soutien au secteur de l'hôtellerie, mis à rude épreuve par la pandémie de coronavirus. En plus de l'absence de touristes internationaux, la branche fait également face à une pénurie de main-d'oeuvre. "Nous demandons la prolongation des aides pour cas de rigueur et du chômage partiel au moins jusqu'à la fin de l'année, parce que ce soutien est nécessaire", a indiqué le président d'Hotelleriesuisse, Andreas Züllig, dans une interview au quotidien Le Temps.

CHIMIE: Sika s'est emparé d'un fabricant mexicain de mortier, lui permettant de s'étendre géographiquement et de renforcer ses capacités de production. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé. Le chimiste de la construction a racheté Bexel Internacional, qui produit des colles et du mortier à Mexico. L'entreprise a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires équivalent à 35 millions de francs suisses.

BANQUES: Postfinance a relevé à 100 francs suisses, au lieu de 80 francs suisses précédemment, la limite pour le paiement sans contact et sans saisie du code PIN avec la carte de débit . La fonction peut être désactivée. "La pandémie du coronavirus a renforcé la nécessité de pouvoir payer sans contact en Suisse", a souligné le bras financier du géant jaune, précisant que plus de 70% des paiements avec la carte de Postfinance étaient déjà sans contact.

TOURISME: Le groupe français Accor a de grandes ambitions sur le marché suisse: la chaîne hôtelière envisage d'ouvrir entre 30 et 40 établissements d'ici les deux prochaines années. "La Suisse est un marché très intéressant pour nous et nous sommes toujours à l'affût d'opportunités intéressantes permettant de mener le développement stratégique de nos marques", a indiqué à AWP une porte-parole, confirmant de récentes annonces parues dans les titres de CH Media.

CONJONCTURE: La hausse des prix à la production en Chine s'est inscrite en juillet à son niveau le plus élevé en près de 13 ans, en raison d'une flambée des prix des matières premières, selon des chiffres officiels. L'indice PPI, qui mesure le coût des marchandises sorties d'usine, a connu une augmentation de 9% sur un an le mois dernier, d'après le Bureau national des statistiques (BNS). Il s'agit de sa plus forte hausse depuis septembre 2008.

BALANCE COMMERCIALE: Les exportations allemandes ont dépassé en juin leur niveau d'avant la pandémie de Covid-19, une première depuis le début de la crise sanitaire, selon des données publiés par l'institut de statistique Destatis. La première économie européenne a exporté 118,7 milliards d'euros (127,8 milliards de francs suisses) de biens, soit 1,1% de plus qu'en février 2020, avant l'arrivée du coronavirus en Allemagne.

CONJONCTURE: L'activité en France est presque revenue à son niveau d'avant-crise en juillet, avec une perte de produit intérieur brut (PIB) comprise entre 1% et 1,5%, a estimé la Banque de France. L'amélioration par rapport à juin, lorsque la perte était encore de 2%, vient d'un fort redressement de l'hôtellerie - restauration, précise la banque centrale dans sa note de conjoncture mensuelle réalisée auprès de 8500 entreprises.

JUSTICE: L'héritier et patron de facto de Samsung Lee Jae-yong, actuellement en détention, bénéficiera d'une libération conditionnelle anticipée cette semaine, a annoncé le ministère sud-coréen de la Justice, une mesure destinée à apaiser les inquiétudes quant à une éventuelle vacance à le tête du groupe. Lee Jae-yong purge actuellement une peine de deux ans et demi de prison. Il a été condamné en janvier dans le retentissant scandale de corruption qui avait entraîné la destitution, puis l'incarcération, de l'ex-présidente sud-coréenne Park Geun-hye.

RESTAURATION: Le livreur allemand de repas à domicile Delivery Hero a acquis 5% du capital de la plateforme britannique Deliveroo qui s'envolait à la Bourse de Londres. Deliveroo a annoncé dans un communiqué financier cette prise de participation qui s'élève précisément à 5,09%, sans en dire plus sur les intentions de son concurrent allemand.

TÉLÉCOMS: L'opérateur téléphonique China Telecom, forcé de quitter Wall Street en début d'année, espère lever 6,6 milliards de francs suisses lors d'une prochaine introduction en Bourse à Shanghai, ce qui en ferait un montant record cette année au niveau mondial. La Chine a longtemps encouragé ses entreprises à se mondialiser et nombre d'entre elles lèvent des fonds aux Etats-Unis pour se développer.

ENERGIE: Le géant français de l'électricité EDF a annoncé qu'il cédait pour 885 millions de dollars (810,1 millions de francs suisses) ses parts au sein de sa coentreprise nucléaire américaine CENG, achevant un désengagement entamé en 2014. Le groupe avait annoncé en novembre 2019 qu'il vendait ses 49,99% de parts dans l'entreprise à Exelon Generation, qui possédait le reste de CENG, mais le montant de la transaction n'était pas encore déterminé.

TABAC: Le géant américain du tabac Philip Morris a relevé son offre de rachat sur Vectura, société britannique spécialisée dans les inhalateurs médicaux, afin de contrer une proposition concurrente émanant du fonds Carlyle. Philip Morris offre désormais 165 pence (2,10 francs suisses) pour chaque action de Vectura, valorisant cette dernière 1 milliard de livres, contre 150 pence pour sa précédente offre début juillet.

AUTOMOBILE: Le constructeur automobile chinois Geely (maison-mère de Volvo Cars) a annoncé qu'il s'alliait avec le français Renault dans les voitures hybrides. En Chine, les deux entreprises "mettront conjointement au point des modèles hybrides de la marque Renault avec les technologies avancées" de Geely, a indiqué dans un court communiqué le groupe chinois.

awp