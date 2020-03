Résumé des principales informations économiques du lundi 9 mars 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

CORONAVIRUS: Face à la propagation mondiale du coronavirus et la guerre des prix du pétrole qui se dessine, les investisseurs cédaient à la panique et se lançaient dans une vente à tout-va. Les grandes places financières internationales, les devises et le pétrole chutaient, incitant les banques centrales, et éventuellement la BNS, à réagir pour soutenir l'économie. Rarement, les places mondiales affichaient pareille déroute: en Asie, les Bourses de Tokyo (-5,1%), Shanghai (-3,0%) et Shenzhen (-3,8%) ont clôturé leurs séances respectives dans le rouge vif, affectant leurs homologues européennes.

EMPLOI: A mesure de l'augmentation des cas de coronavirus en Suisse et des mesures décidées par le Conseil fédéral pour lutter contre la propagation du virus, le nombre des demandes de chômage partiel a fortement augmenté. Selon le Seco, 75 entreprises employant 2516 salariés ont bénéficié de réduction d'horaire depuis début mars. En février, 18 entreprises comptant 498 collaborateurs ont vu leur notification préalable de chômage partiel approuvée par les autorités compétentes, a indiqué Boris Zürcher, le directeur du Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco), lors d'une conférence téléphonique. La situation a "complètement changé" depuis le 1er mars et les mesures annoncées par le Conseil fédéral comme l'interdiction de toute manifestation, réunion ou événement regroupant plus de 1000 personnes.

EMPLOI: Après quatre mois de hausse, le chômage en Suisse a enregistré un repli en février, la proportion de sans-emploi s'étant fixée à 2,5%, contre 2,6% en janvier.

COMMERCE EN LIGNE: A l'heure où les gouvernements mettent en garde contre les conséquences du coronavirus sur la croissance économique, il semble que certains secteurs parviennent à tirer leur épingle du jeu. En Suisse, l'épidémie a ainsi porté les ventes d'acteurs du commerce en ligne. Plus que tous les autres, c'est le secteur de la santé qui en profite. La pharmacie en ligne Zur Rose a enregistré depuis le début de l'épidémie "une solide hausse de la demande pour les médicaments et produits de santé", a indiqué à AWP la porte-parole Pascale Ineichen.

TOURISME: Après une année exceptionnelle en 2019, la meilleure de son histoire, l'industrie hôtelière se porte mal, touchée de plein fouet par le coronavirus. Suisse Tourisme s'attend à une perte de chiffre d'affaires de plus d'un demi-milliard de francs suisses pour l'ensemble de 2020, a déclaré son directeur général, Martin Nydegger, dans une interview à AWP. Il estime que les visiteurs étrangers réserveront près de 2,1 millions de nuitées en moins cette année, comparé à 2019. Il en résulterait une perte évaluée à 532 millions de francs suisses. Et il ne s'agit que du chiffre d'affaires lié au tourisme, a précisé M. Nydegger. Les pertes touchant la gastronomie ou les foires commerciales ne sont pas inclues.

ALIMENTATION: Le spécialiste des produits laitiers Emmi a formulé des recommandations en perspective de la tenue de son assemblée générale, le 2 avril 2020. Dans le contexte de la propagation du coronavirus, il n'est pas encore sûr que la manifestation puisse être tenue, a indiqué l'entreprise. Afin de limiter les risques sanitaires, Emmi encourage ses actionnaires à fournir une procuration pour leur vote et à suivre la réunion à distance, qui sera diffusée en direct sur internet.

IMMOBILIER: Les loyers semblent toujours suivre une légère tendance à la hausse. Les loyers ont progressé de 0,09% sur un mois en février et de 0,7% sur un an, indiqué la plateforme de petites annonces immobilières homgate.ch. Les loyers dans les cantons du Jura (+1,3%) et de Genève (+1,1%) se sont inscrits en forte hausse sur un mois. A l'inverse, le canton de Glaris a essuyé un repli de 0,7% des loyers en février. En Argovie, ils sont restés inchangés.

IMMOBILIER: L'assureur Allianz Suisse s'est emparé du projet immobilier "Les Hauts du Château", situé dans la commune genevoise de Bellevue, pour un montant de 200 millions de francs suisses. Les travaux du complexe de 300 appartements pour 20'000 mètres carrés de surface locative ont déjà commencé. La livraison est attendue pour 2022. "Cet investissement, le plus important jamais réalisé par Allianz Real Estate en Suisse à ce jour, offre un rendement attractif et contribuera à renforcer notre position à Genève, un emplacement stratégique", indique Martin Kaleja, directeur général d'Allianz Suisse Immobilier, cité dans un communiqué.

TRANSPORT: Le logisticien Kühne+Nagel s'est séparé d'une partie de ses activités en Grande-Bretagne. Les affaires Drinks Logistics, Food Services et Retail & Technology ont été cédées à XPO Logistics, a indiqué l'entreprise. La transaction doit encore être approuvée par les autorités compétentes. Les deux parties se sont mises d'accord pour ne pas dévoiler les détails financiers de l'opération. La finalisation est prévue au deuxième semestre de l'exercice en cours.

HYDROCARBURES: La demande mondiale de pétrole devrait se contracter cette année, pour la première fois depuis 2009, en raison de l'épidémie du nouveau coronavirus, a indiqué l'Agence internationale de l'énergie (AIE), qui s'attendait jusqu'à présent à une progression. La demande devrait se contracter d'environ 90.000 barils par jour (bpj) par rapport à 2019, selon le scénario central de l'AIE.

CORONAVIRUS: La Banque de France a revu à la baisse sa prévision de croissance de l'économie française au premier trimestre à 0,1%, contre 0,3% précédemment, à cause de l'expansion du coronavirus dans le pays, selon une deuxième estimation. Selon l'enquête mensuelle de conjoncture menée par la Banque de France auprès des chefs d'entreprises, ces derniers anticipent désormais un repli de l'activité en mars à la fois dans l'industrie et les services.

