Résumé des principales informations économiques du lundi 9 novembre 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par awp:

EMPLOI: Le taux de chômage en Suisse est demeuré inchangé fin octobre à 3,2%, par rapport au mois précédent, selon les derniers chiffres du Secrétariat d'Etat à l'économie. Corrigé des facteurs saisonniers, le taux a cependant légèrement progressé. Sur le plan cantonal, Genève et le Jura affichent les taux les plus élevés, tandis qu'Appenzell Rhodes Intérieures devient le modèle à suivre. L'impact de la crise pandémique sur le marché du travail suisse reste donc pour l'heure limité.

BANQUES: Le gestionnaire de fortune Julius Bär a conclu un accord avec le Département américain de la justice (DoJ) dans le scandale de corruption de la Fédération internationale de football association (Fifa). La banque zurichoise a provisionné un montant de 79,7 millions de dollars (71,7 millions de francs suisses) pour couvrir un paiement dont le montant n'est pas précisé. Ces nouvelles réserves vont avoir un impact sur le résultat 2020. L'accord prévoit une clause de non-poursuite de trois ans.

PHARMA: Vifor Pharma acquiert des droits sur un traitement expérimental en néphrologie du laboratoire clinique californien Angion, moyennant un investissement de 80 millions de dollars. Cette somme comprend un versement immédiat de 30 millions assorti d'une prise de participation dans la structure franciscanaise de même ampleur, ainsi qu'une réserve de 20 millions pour le franchissement de certains jalons de développement. Le contrat prévoit également d'autres versements d'étapes liés à des objectifs réglementaires et commerciaux susceptibles d'atteindre 260 millions, ainsi que des commissions sur les ventes pouvant s'élever jusqu'à 40% du total. L'ANG-3777 se trouve actuellement au stade de développement clinique avancé (phase III), dont les résultats sont agendés pour la fin de l'année prochaine.

COMMERCE DE DÉTAIL: L'exploitant de kiosques Valora se remet peu à peu de la mauvaise passe connue au premier semestre en raison des mesures de semi-confinement en Suisse. La réouverture de points de vente et des réductions de salaire ont permis au groupe bâlois de retrouver la rentabilité au troisième trimestre. Valora a dégagé un résultat opérationnel (Ebit) de 8,5 millions de francs suisses. Sur neuf mois, l'Ebit est désormais positif, à 6,6 millions de francs suisses.

ENERGIE: Romande Energie va faire l'acquisition d'un portefeuille de 15 projets éoliens en France grâce à la signature d'un partenariat de co-développement avec Calycé Développement. Concrètement, le groupe vaudois contrôlera 50% de 6 projets en début de développement, 100% de 7 autres projets en développement avancé, 80% d'un projet sécurisé et 100% d'un parc en exploitation dans les régions Grand Est, des Hauts-de-France et du Pays de la Loire, précise le communiqué.

TOURISME: Les Swissôtel de Bâle et Zurich, qui appartiennent à Accor, se sont déclarés en cessation de paiement, face à la chute de fréquentation touristique provoquée par la pandémie de coronavirus, a annoncé le groupe hôtelier français. Accor se trouve en discussion avec le propriétaire des immeubles qui abritent les deux hôtels, afin de trouver un nouveau gérant, selon un bref communiqué. Cela doit permettre de poursuivre l'activité hotellière à l'avenir et de "renforcer la marque Swissôtel en Suisse".

PHARMA: Un vaccin développé par Pfizer (Etats-Unis) et Biontech (Allemagne) est "efficace" à 90% pour prévenir les infections à Covid-19 selon l'essai à grande échelle de phase 3 en cours, dernière étape avant une demande d'homologation, ont annoncé conjointement ces sociétés pharmaceutiques. La protection des patients a été obtenue sept jours après l'injection de la deuxième dose du vaccin et 28 jours après la première, selon les résultats préliminaires.

AÉRONAUTIQUE: Sans attendre l'arrivée du nouveau président américain Joe Biden, Bruxelles a annoncé des sanctions douanières contre les Etats-Unis dans le litige opposant Airbus et Boeing pour chercher une fin négociée à ce conflit vieux de plus de 15 ans. "Nous avons une décision de l'Organisation mondiale du Commerce (OMC) sur le cas Boeing, qui nous autorise à imposer des taxes et c'est ce que nous faisons", a déclaré Valdis Dombrovskis, commissaire européen à l'Economie, lors d'une conférence de presse lundi matin, tout en précisant que Bruxelles restait "ouvert à une solution négociée".

TEXTILE: Le groupe textile américain VF Corporation (Vans, Timberland) va racheter la marque new-yorkaise de streetwear Supreme pour environ 2,1 milliards de dollars (1,9 milliard de francs suisses), selon un communiqué. Pour entrer au capital, VF Corp va acquérir les parts des sociétés d'investissement Carlyle Group et Goode Partners, actionnaires de référence de Supreme depuis 2017.

SPATIAL: Arianespace compte effectuer quatre lancements d'ici à la fin de l'année, espérant ainsi réaliser davantage de tirs qu'en 2019 malgré les retards dus à l'épidémie de Covid-19, a affirmé la société chargée de l'exploitation et de la commercialisation des lanceurs européens. Le groupe "se prépare à une fin d'année intense, avec jusqu'à quatre lancements visés en un mois et demi", explique-t-il dans un communiqué.

ALIMENTATION: Le géant américain du fast-food McDonald's a dégagé au troisième trimestre des résultats supérieurs aux attentes grâce au rebond des ventes aux Etats-Unis mais se montre prudent pour la suite face à la résurgence du nouveau coronavirus dans le monde. Presque tous les établissements de la chaîne étaient ouverts sur la période, souligne l'entreprise dans un communiqué.

TRANSPORT: La start-up américaine Virgin Hyperloop a annoncé avoir procédé avec succès dans le désert du Nevada au premier test de transport de passagers à bord d'un train futuriste supersonique. Le train a embarqué deux passagers, des salariés de Virgin Hyperloop, qui ont parcouru dimanche, sur une piste d'essai, 500 mètres à 15 secondes, atteignant 172 km/h.

SERVICES FINANCIERS: Société Générale a annoncé prévoir la suppression nette de 640 postes en France sans départs contraints, notamment au sein de sa banque de financement et d'investissement afin d'en améliorer la rentabilité. Cette annonce, publiée dans un communiqué, intervient alors que le groupe avait prévenu en août qu'il entendait améliorer la rentabilité de ses activités de marché au travers d'une réduction de coûts d'environ 450 millions d'euros (480 millions de francs suisses) à l'horizon 2022-2023.

INFORMATIQUE: Le géant japonais des investissements dans les nouvelles technologies SoftBank Group a publié un bénéfice net de 627,5 milliards de yens (5,34 milliards de francs suisses) au deuxième trimestre 2020/21, grâce notamment à des gains élevés sur investissements. Le groupe, qui avait subi une perte nette de 700 milliards de yens un an plus tôt, a profité de gains trimestriels record de ses fonds Vision Fund, investissant dans des startup du monde entier.

awp