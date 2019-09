Résumé des principales informations économiques du lundi 9 septembre 2019

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

EMPLOI: Le taux de chômage en Suisse est demeuré inchangé au mois d'août à 2,1%, restant fixé à un taux historiquement bas pour le troisième mois d'affilée. Moins de 100'000 personnes étaient inscrites auprès des Offices régionaux de placement (ORP) à la fin du mois. Le chiffre exact (99'552) de chômeurs officiellement recensés auprès de ces offices avait très légèrement augmenté (+1974 personnes) par rapport à juillet, mais présentait un recul de 7,7% (-8341 personnes) par rapport à août 2018, a indiqué le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco).

GESTION D'ACTIFS: Partners Group a pris le contrôle du chinois BCR Group. Le spécialiste zougois en capital-investissement a acquis une participation majoritaire pour le compte de ses clients, indique-t-il. Il a également injecté de l'argent dans Gong Cha, une firme taïwanaise. Hong Li, fondateur et directeur général de BCR, a cédé une partie de ses actions à Partners Group. Il gardera néanmoins une participation minoritaire "non négligeable" dans l'entreprise.

ASSURANCES: Swiss Re estime qu'il est encore trop tôt pour livrer des estimations sur les coûts des dégâts causés par l'ouragan Dorian, qui a touché le Canada ce weekend. D'autres spécialistes ont livré des estimations qui s'inscrivent en dessous des 10 milliards de dollars (quasiment autant en francs suisses). "La saison des ouragans qui s'annonce souligne l'importance d'avoir des prix qui reflètent les risques de manière adéquate", selon un communiqué du réassureur zurichois publié depuis Monte Carlo. Les acteurs de la branche se sont réunis à Monaco pour les traditionnels Rendez-vous de septembre, où sont discutés les prix et les conditions de renouvellement des contrats.

CHIMIE: Le chimiste de la construction Sika rachète, pour un montant non dévoilé, le producteur chinois d'épaississant et de colle à base de silicone Crevo-Hengxin. La cible de reprise génère avec ses quelque 140 collaborateurs un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 50 millions de francs suisses, précise un communiqué. L'opération doit permettre à la multinationale zougoise d'étendre sa présence dans l'Empire du Milieu et en zone Asie/Pacifique, sur les segments de l'industrie ainsi que de l'étanchéité.

PHARMA: Novartis indique avoir constaté en étude de suivi une efficacité du médicament contre la migraine épisodique Aimovig (erenumab), développé conjointement avec Amgen, sur le long terme. Plus de trois quarts des patients observés sur quatre ans et demi ont bénéficié d'une réduction d'au moins 50% du nombre de migraines mensuelles, souligne un communiqué. Pour un tiers d'entre eux, les maux de têtes avaient complètement disparu.

BIOCHIMIE: Lonza a décroché un contrat d'approvisionnement en anticorps CIT-013 auprès du laboratoire néerlandais Cytrill. Le biochimiste rhénan alimentera le programme de développement clinique de ce traitement expérimental destiné à combattre des affections auto-immunes comme le lupus, l'arthrite rhumatoïde ou encore la vasculite. Les deux sociétés ont déjà collaboré pour la mise au point préclinique de cet inhibiteur de pièges extracellulaires des neutrophiles (NET), principale substance développée par la société sise à Oss.

IMMOBILIER: L'augmentation du taux vacance dans l'immobilier résidentiel, qui a débuté en Suisse il y a une dizaine d'années, se poursuit. Au 1er juin 2019, plus de 75'000 logements n'avaient pas trouvé preneur, soit 4,2% de plus en l'espace d'un an, souligne l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans son recensement annuel. Les logements vacants représentent 1,66% du parc total - maisons individuelles comprises - de tout le pays. A l'exception de l'agglomération zurichoise (-0,10 point de pourcentage) et de la région lémanique (-0,07 point), le taux de vacance a augmenté sur l'ensemble du territoire, les plus fortes hausses étant enregistrées au Tessin (+0,27) et dans l'Espace Mittelland (+0,16).

TÉLÉCOMS: Dominik Müller deviendra le directeur général de Swisscom Broadcast le 15 novembre. Il succède à Jean-Paul de Weck, qui part à la retraite après 12 années passées à la tête de cette filiale du géant bleu. Dominik Müller dispose de 20 années d'expérience dans le secteur des technologies de l'information et de la communication (ICT). Il est actuellement chef de Network, IT & Operations.

BALANCE COMMERCIALE: Après avoir connu une légère contraction en 2017, les exportations tessinoises ont bondi en 2018, dopées par les secteurs de la pharma, des machines et du textile. L'Italie reste le principal partenaire commercial du canton italophone, alors que les plus fortes poussées ont été enregistrées sur le continent asiatique. Le total des biens exportés par les entreprises tessinoises avoisine les 7 milliards de francs suisses, ce qui représente une hausse de 14,1% par rapport à 2017, année au cours de laquelle il s'était contracté de 3,3%, rappelle l'Institut de recherches économiques (IRE) de l'Université de la Suisse italienne (USI) dans une étude publiée.

TRANSPORT AERIEN: La compagnie aérienne British Airways (BA) a annoncé l'annulation de la quasi-totalité de ses vols au Royaume-Uni au premier jour d'une grève très suivie des pilotes portant sur les salaires. "Nous n'avons pas d'autre choix que d'annuler presque 100% de nos vols", indique le transporteur dans un communiqué, ajoutant avoir été contraint à cette décision en l'absence d'information de la part du syndicat Balpa sur le nombre de pilotes en grève.

TRANSPORT AÉRIEN: Vente à la découpe, reprise intégrale, liquidation: Une journée cruciale s'ouvre pour Aigle Azur: les candidats à la reprise de la compagnie aérienne, qui emploie près de 1200 personnes et a cessé ses vols vendredi soir, doivent abattre leurs cartes avant lundi midi. En redressement judiciaire, le spécialiste de la desserte de l'Algérie est dans une telle impasse financière qu'il ne peut ni dédommager financièrement ses clients ni même assurer le rapatriement des voyageurs dont le vol retour a été annulé.

CONJONCTURE: La croissance économique française devrait atteindre 0,3% au troisième trimestre et poursuivre ainsi le rythme constaté lors des trois mois précédents, selon une deuxième estimation dévoilée par la Banque de France, qui constate toutefois un essoufflement en septembre. Cette hypothèse, basée sur l'enquête mensuelle de conjoncture menée par la Banque de France auprès des chefs d'entreprises, s'appuie notamment sur un rebond de l'activité industrielle en août, a indiqué la BdF dans un communiqué, qui perçoit cependant des signes de tassement dans l'industrie et les services pour septembre.

AUTOMOBILE: Le directeur général exécutif de Nissan, Hiroto Saikawa, rattrapé par un scandale de prime indûment perçue, va démissionner le 16 septembre, a annoncé le groupe qui vit un nouvel épisode de sa profonde crise depuis l'arrestation et l'éviction de Carlos Ghosn. L'actuel directeur opérationnel, Yasuhiro Yamauchi, assurera l'intérim dans l'immédiat. Puis le comité des nominations au sein du conseil d'administration a l'intention de choisir "d'ici fin octobre" un successeur à M. Saikawa, a déclaré le président du conseil d'administration du groupe, Yasushi Kimura, lors d'une conférence de presse au siège de Nissan à Yokohama, près de Tokyo.

CONJONCTURE: La croissance du produit intérieur brut (PIB) du Royaume-Uni a rebondi de 0,3% en juillet après une contraction au deuxième trimestre, ce qui pour les analystes pourrait éloigner la perspective d'une récession en pleine crise du Brexit. D'après le Bureau national des statistiques (ONS), le rebond de juillet a été observé dans tous les secteurs de l'économie à l'exception de l'agriculture.

TÉLÉCOMS: Le géant technologique taïwanais Foxconn, important sous-traitant d'Apple, a recours en Chine à un grand nombre d'intérimaires confrontés à des violations de leurs droits, a dénoncé une organisation de défense des droits des travailleurs. Dans le passé, Foxconn a plusieurs fois été épinglé pour des manquements à la législation ou avoir fait travailler dans l'illégalité des employés, notamment des mineurs.

AÉRONAUTIQUE: Le fabricant allemand de taxi volant Volocopter a annoncé avoir levé 50 millions d'euros (54,6 millions de francs suisses) auprès d'investisseurs, dont le constructeur automobile Geely, un financement qui risque de relancer le débat sur les investissements chinois dans l'UE. Ces fonds "seront utilisés pour lancer d'ici trois ans la commercialisation de l'engin aérien VoloCity", a déclaré Volocopter dans un communiqué.

awp