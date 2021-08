Résumé des principales informations économiques du mardi 10 août

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

TOURISME: Cet été, les nuitées et les taux de fréquentation en Suisse devraient s'approcher des résultats de 2020. Mais les chiffres devraient être inférieurs de 40% à la saison de 2019. Le bilan touristique de cet été s'annonce largement inférieur aux niveaux d'avant la crise du coronavirus, selon un premier bilan de Suisse Tourisme (ST), qui anticipe "des résultats globalement inférieurs d'environ 40% par rapport à l'été 2019, année record pour le tourisme suisse". L'organisme, qui a consulté les acteurs de la branche à l'approche de la fin des vacances scolaires, explique que les hébergements prévoient, en moyenne, un recul de 1% sur un an pour la période des vacances.

IMMOBILIER: Les prix de l'immobilier ont à nouveau augmenté au deuxième trimestre, aussi bien pour les maisons individuelles que pour les appartements. Le risque de surchauffe guette, selon l'indice de bulle immobilière d'UBS. Entre avril et juin, les prix ont progressé de 1,5% par rapport au trimestre précédemment. Sur un an, la hausse atteint 5,4%, portée à la fois par le renchérissement des maisons individuelles (+6,3%) et des appartements (+4,5%).

BANQUES: Tous les voyants sont passés au vert au premier semestre pour la Banque cantonale de Genève (BCGE), qui a signé une solide performance après un exercice 2020 rendu difficile par la crise pandémique. Ce contexte favorable a incité l'établissement à prendre de l'avance sur des provisions, à relever ses objectifs 2021 et à promettre une hausse du dividende. Recettes, rentabilité opérationnelle ou bénéfice net, l'ensemble des chiffres intermédiaires publiés mardi affichent des augmentations flatteuses.

MACHINES-OUTILS: Le fabricant prévôtois de machines-outils Tornos a réalisé un bon premier semestre, parvenant à accroître sa rentabilité et effacer la perte nette des six premiers mois de l'année dernière. Les effets de rattrapage devraient se manifester au second semestre. Le groupe, basé à Moutier (BE), a vu son chiffre d'affaires grimper de 50,2% à 84,4 millions, a-t-il indiqué dans un communiqué. Les entrées de commandes, qui se sont avérées très fortes au premier semestre, ont décollé de 144,3% à 42,8 millions.

LUXE: Le détaillant horloger Watches of Switzerland a enregistré des solides recettes au cours de son premier trimestre décalé, dépassant les niveaux d'avant-pandémie grâce à la vente dynamique de montres suisses de luxe telles que Rolex et Audemars Piguet. "Nous avons entamé le nouvel exercice avec une accélération de la croissance (...) soutenue par les divers marchés et catégories de produits", a relevé Brian Dufy, le directeur général, cité dans le communiqué.

ASSURANCES: Le géant allemand de la réassurance Munich Re a évalué à "plusieurs centaines de millions d'euros" le montant des dommages qu'il aura à indemniser à cause des inondations meurtrières qui ont frappé l'Allemagne et une partie de l'Europe en juillet. "Munich Re s'attend à ce que la charge globale des sinistres (...) soit de l'ordre de plusieurs centaines de millions d'euros", a-t-il indiqué dans un communiqué, à l'occasion de la présentation de ses résultats du deuxième trimestre.

TOURISME: Le groupe hôtelier britannique InterContinental Hotels (IHG) a annoncé un retour dans le vert au premier semestre grâce à l'amélioration de la fréquentation de ses établissements avec la réouverture des économies dans le monde. IHG, qui possède les enseignes InterContinental, Holiday Inn et Crowne Plaza, a dégagé un bénéfice net de 48 millions de dollars (44,2 millions de francs suisses) sur les six premiers mois de l'année contre une perte de 210 millions un an plus tôt, selon un communiqué.

awp