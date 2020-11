Résumé des principales informations économiques du mardi 10 novembre 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par awp:

CONJONCTURE: Bien qu'affectée par la pandémie de coronavirus, la Suisse ne devrait pas plonger dans une profonde récession. Après une chute cette année, la conjoncture helvétique devrait se reprendre et croître ces prochaines années grâce notamment à l'arrivée de vaccins anti-Covid, selon les prévisions d'UBS. L'emploi risque cependant d'être fortement impacté. "Les nouvelles mesures pour lutter contre le coronavirus pèseront fortement sur la croissance économique suisse au cours des prochains trimestres", ont souligné les économistes de la banque aux trois clés dans un communiqué.

BANQUES: Raiffeisen a décidé de quitter l'Association suisse des banquiers (ASB) au 31 mars 2021, selon un communiqué. Le groupe saint-gallois veut défendre ses intérêts et ceux de ses clients privés suisses et entreprises en toute indépendance. Le communiqué précise que Raiffeisen a analysé de façon critique son rôle et sa participation à la conception des conditions cadres au niveau politique. La banque est partie du constat que "le secteur bancaire et les intérêts des différents acteurs de la place financière suisse ont fortement évolué ces dernières années".

TOURISME: Le voyagiste Hotelplan a accusé son pire exercice depuis 85 ans, date de sa fondation, en raison de la pandémie de coronavirus. Le chiffre d'affaires s'est effondré de 65% en comparaison annuelle au cours de l'année décalée, close en octobre, a indiqué le directeur général Tim Bachmann lors d'une conférence de presse, sans donner de chiffres concrets. La société s'est également enfoncée dans les chiffres rouges. "Le résultat est la plus grosse perte depuis nos débuts. Les bénéfices de nombreuses années ont ainsi été perdus", a complété M. Bachmann. La filiale de Migros avait engrangé des ventes de 572,9 millions de francs suisses sur l'exercice 2018/2019.

IMMOBILIER: La société immobilière PSP Swiss Property est parvenue à conserver un dynamisme sur les neuf premiers mois de l'année, malgré avoir soulagé ses clients touchés par la crise du coronavirus. Le groupe zougois a augmenté ses recettes et amélioré la rentabilité. Le bénéfice net a chuté en raison d'un effet de base attendu. Les revenus des immeubles ont grappillé 1,9% sur un an à 221,2 millions de francs suisses, indique PSP. Le groupe a concédé des reports de loyers à hauteur de 2,8 millions de francs suisses pour les clients affectés par les fermetures de magasins.

ACQUISITION: Habitué depuis quelques années à des petites acquisitions, le spécialiste de l'inspection et de la certification SGS a procédé à une opération d'ampleur avec le rachat de Synlab Analytics & Services pour 550 millions d'euros (593,9 millions de francs suisses). Cette transaction intervient dans un contexte marqué par la crise pandémique qui a affecté la marche des affaires entre juillet et octobre. Fournisseur de diagnostics médicaux et d'analyse environnementale, Synlab a dégagé l'année dernière un chiffre d'affaires de 202 millions d'euros et un résultat brut d'exploitation (Ebitda) de 34 millions. La croissance organique a atteint 5,3% en 2019 et 0,3% au 1er semestre 2020 malgré le Covid-19, selon un communiqué du groupe genevois. L'entreprise emploie 2000 personnes.

SURGELÉS: Le britannique Nomad Foods a racheté la marque de produits surgelés Findus Suisse à Froneri International, une coentreprise entre Nestlé et deux fonds d'investissements, pour un total de 110 millions d'euros (118,9 millions de francs suisses). Certains droits de propriété intellectuelle ont par ailleurs été rachetés à une filiale de Nestlé, a précisé le propriétaire de la marque Iglo. Nomad Foods détient par ailleurs Findus en Finlande, en Italie, en Espagne, en France, en Norvège et en Suède.

EMPLOI: Le taux de chômage a bondi au 3e trimestre pour s'établir à 9% de la population active en France (hors Mayotte), une situation qui risque de s'aggraver dans les mois à venir avec la deuxième vague épidémique et le nouveau confinement. Selon les chiffres publiés par l'Insee, le taux de chômage, mesuré selon les normes du Bureau international du travail (BIT), a connu une hausse de 1,9 point: la France compte 2,7 millions de chômeurs, soit 628'000 personnes de plus sur le trimestre.

JEUX VIDÉO: La planète jeux vidéo attendait l'événement depuis des mois: Microsoft met en vente mardi sa nouvelle console Xbox Series, deux jours avant le lancement de la PlayStation 5 de Sony, marquant le passage à une nouvelle génération de machines. Les deux consoles, disponibles chacune en deux versions à des prix différents, se disputeront notamment les coeurs et les portefeuilles des joueurs pendant la saison des fêtes de fin d'année, traditionnellement lucrative pour le secteur du jeu.

TEXTILE: L'équipementier sportif allemand Adidas a fait état au 3e trimestre d'un bénéfice net effaçant la perte subie en conséquence de la pandémie de Covid-19 au trimestre précédent, alors que la plupart de ses magasins ont rouvert cet été. Le bénéfice net part du groupe a certes reculé de 15,5% sur un an, à 546 millions d'euros (584 millions de francs suisses), contre une perte de 295 millions au deuxième trimestre et en faisant un peu mieux que les attentes du consensus interrogé par Factset. Le résultat opérationnel (Ebit) a totalisé 794 millions d'euros, en recul annuel de 11,6%.

