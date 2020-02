Résumé des principales informations économiques du mardi 11 février 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

Zurich (awp/ats/awp) - INFORMATIQUE: AMS a profité d'un ultime partiel porteur en 2019 pour franchir la barre des deux milliards de dollars de chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'exercice. En cours, la reprise par le fabricant autrichien de capteurs de l'éclairagiste allemand Osram Licht continue de susciter les critiques de certains analystes. Sur le seul quatrième trimestre, les recettes ont atteint 655,3 millions de dollars (pratiquement autant en francs suisses), en hausse de plus d'un tiers en comparaison annuelle. L'excédent d'exploitation (Ebit) ajusté, soit hors frais liés aux acquisitions, restructurations ou à la cotation, a été multiplié par plus de trois à 184,3 millions et le bénéfice net par près de cent à 158,9 millions, détaille le compte-rendu.

COMMERCE DE DÉTAIL: Les magasins Landi Suisse ont enregistré une croissance de leur chiffre d'affaires en 2019, en particulier grâce aux assortiments plantes, animaux domestiques et bricolage, de même que le canal numérique. L'entreprise revendique avoir gagné des parts de marché. Les 270 magasins Landi ont ensemble réalisé un chiffre d'affaires de 1,4 milliard de francs suisses, soit une progression de 1,1%, selon le communiqué.

INDUSTRIE DES MACHINES: Le coronavirus a durement frappé le tissu industriel chinois. Beaucoup d'entreprises suisses actives dans le pays en ont également fait les frais avec des usines à l'arrêt ou au ralenti au cours des dernières semaines. Une légère reprise se dessine toutefois. Il est encore difficile d'estimer le degré des difficultés posées par cette situation. Le cabinet de conseil Kearney évoque des "turbulences mondiales dans la chaîne d'approvisionnement" à cause du virus, étant donné l'arrêt des vols passagers et fret ainsi que la fermeture des usines. Les exportations européennes vers la Chine sont également à la peine.

LUXE: Le joaillier-horloger Bulgari a décidé de ne pas participer à l'édition 2020 de Baselworld en raison de l'organisation du salon LVMH Watch Week à Dubaï en janvier et des incertitudes liées au coronavirus, indique la filiale du groupe français sise à Neuchâtel. "Cela ne signifie pas que Bulgari quitte définitivement Baselworld et les décisions pour 2021 et après seront prises à la fin du mois de juin (...)", déclare Jean-Christophe Babin, directeur général de l'entreprise, cité dans le communiqué.

TEXTILE: Le groupe de production et de distribution d'articles de sport Decathlon, qui appartient à l'Association familiale Mulliez (Auchan, Boulanger, Leroy Merlin), a annoncé avoir dégagé en 2019 un chiffre d'affaires mondial de 12,4 milliards d'euros (13,2 milliards de francs suisses), en hausse de 9%. Le groupe français non coté en Bourse a réalisé en France une croissance de ses ventes moindre (+3%) à 3,3 milliards d'euros, cependant bien meilleure qu'en 2018 (-5%).

TRANSPORT AÉRIEN: La compagnie aérienne italienne en difficulté Air Italy (ex-Meridiana), qui a accumulé des centaines de millions d'euros de pertes, a annoncé sa mise en liquidation, précisant que les vols resteront assurés jusqu'au 25 février, après quoi ils seront remboursés. "Du 11 au 25 février inclus, tous les vols d'Air Italy seront assurés par d'autres compagnies aux horaires et les jours prévus; tous les passagers ayant réservé des vols au départ ou à l'arrivée après le 25 février seront remboursés intégralement ou reprogrammés", indique la compagnie dans un communiqué.

AÉRONAUTIQUE: Le géant allemand du tourisme TUI a prévenu qu'il ne s'attendait plus à recevoir de livraison du Boeing 737 Max avant septembre, après avoir creusé ses pertes lors du premier trimestre de son exercice décalé. "Nous ne nous attendons plus à des livraisons de Boeing Max au cours de l'exercice en cours" s'achevant en septembre, a déclaré le patron du groupe, Fritz Joussen, lors de la présentation des chiffres trimestriels.

AUTOMOBILE: Daimler a présenté mardi un sombre bilan pour 2019, première année du nouveau patron Ola Källenius. Marquée par trois avertissements sur résultats, l'annonce de milliers de suppressions d'emplois, l'exercice sous revue a encore souffert d'un "dieselgate" de plus en plus coûteux. Le bénéfice net annuel a fondu de 64% à 2,71 milliards d'euros (2,89 milliards de francs suisses) - la pire chute en une décennie - tandis que le chiffre d'affaires a progressé de 3% à 172,7 milliards. En cause: une marée de problèmes internes et externes, à commencer par le scandale des moteurs truqués, en passe de devenir un gouffre financier pour le propriétaire de la marque Mercedes-Benz.

