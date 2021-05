Résumé des principales informations économiques du mardi 11 mai 2021

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

CAISSES DE PENSION: Les caisses de pension en Suisse ont réussi à surmonter l'année 2020 marquée par la crise du coronavirus. La plupart des institutions de prévoyance ont bouclé l'exercice avec des taux de couverture en hausse. Malgré les incertitudes persistantes, les marchés des actions se sont bien repris au deuxième semestre, a indiqué Vera Kupper Staub, présidente de la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CSH PP), lors du bilan de l'année écoulée.

GARDE EXTRAFAMILIALE: Les tarifs de la garde extrafamiliale des enfants sont en moyenne les plus avantageux dans les cantons de Genève et de Neuchâtel, à l'inverse de Bâle-Campagne, Zurich et Soleure, selon une étude de Credit Suisse. D'après les économistes de Credit Suisse, qui ont comparé les coûts des crèches dans 194 communes de Suisse, ce sont les cantons genevois et neuchâtelois "qui affichent globalement les tarifs de crèche les plus avantageux pour le ménage modèle avec deux enfants et deux jours de garde par semaine", d'après l'étude.

ASSURANCES: Le marché helvétique a pesé sur les volumes de Swiss Life au premier trimestre. L'assureur-vie zurichois a subi un net tassement des primes brutes sur son principal débouché, alors que les activités en France et les revenus de commissions ont quelque peu amélioré le tableau d'ensemble. Les objectifs 2021 sont confirmés. Entre janvier et mars, les primes brutes ont atteint 6,8 milliards de francs suisses, en recul de 14% sur un an, indique Swiss Life. Ce tassement est imputable notamment au domaine l'assurance complète en Suisse, où les volumes ont chuté de 24% à 4,3 milliards. La faiblesse des taux d'intérêts affecte toujours la marche des affaires.

BANQUES: Après Neon et Zak, notamment, une nouvelle néo-banque se lance en Suisse. Depuis mardi, Yuh, l'application de banque en ligne de Swissquote et PostFinance est disponible au téléchargement dans les magasins virtuels d'Apple et de Google. A l'image des offres concurrentes, une fois l'application téléchargée et installée, l'ouverture de compte peut s'effectuer directement depuis le smartphone, précise PostFinance dans son communiqué. Les clients disposent gratuitement d'une carte de débit Mastercard pour les retraits d'argent et les paiements, la néo-banque ne prélevant aucun frais pour le tenue de compte, les paiements et les transferts entre utilisateurs.

RÉGULATION: La pandémie de coronavirus a également marqué la Commission de la Concurrence (Comco), qui a été amenée à se prononcer sur le soutien financier accordé par la Confédération à certaines entreprises en difficultés à la suite de la crise sanitaire. En 2020, le régulateur a également prononcé des décisions attendues notamment au niveau de l'industrie horlogère, du marché du gaz et la transmission des matches de hockey. En mai 2020, le gendarme de la concurrence est arrivé à la conclusion que les garanties de la Confédération pour les emprunts destinés aux compagnies aériennes Swiss et Edelweiss, très affectées par la crise sanitaire, étaient conformes aux accords de transport aérien, rappelle un communiqué.

COMMERCE EN LIGNE: La plateforme d'e-commerce Digitec Galaxus ambitionne de développer sa présence à l'international, en particulier dans les pays germanophones. "A l'étranger, la priorité est clairement l'Allemagne", a indiqué dans les colonnes du Temps son cofondateur et directeur général (CEO) Florian Teuteberg. Déjà présent depuis 2018 outre-Rhin, où il revendique un demi-million de clients et un assortiment de plus de 600'000 articles, le numéro un helvétique de la vente en ligne, qui souffle cette année sa 20e bougie, envisage par ailleurs de prendre pied sur le marché autrichien. D'ici là, Galaxus Allemagne devrait bientôt proposer une place de marché ouverte aux vendeurs tiers, à l'image de ce que fait déjà la maison-mère.

CONSEIL AUX ENTREPRISES: Migros et Coop sont parvenus à conforter leur positionnement parmi les 50 meilleures entreprises mondiales de commerce détail en termes de chiffres d'affaires, révèle la dernière étude de Deloitte en la matière qui se base sur les revenus établis en 2019. Deux autres sociétés suisses, Richemont et Dufry, sont relativement bien classées. Si en se trouvant à la 40ème place mondiale Migros a perdu un rang d'une année sur l'autre, avec des revenus à 24,97 milliards de dollars (22,45 milliards de francs suisses), Coop revanche a conservé sa 46ème place à 23,34 milliards (20,1 milliards de francs suisses). De son côté Richemont est lui aussi resté stable, avec son 96ème rang et 11,09 milliards de dollars de chiffre d'affaires (9,97 milliards de francs suisses), alors que Dufry, qui a beaucoup souffert des restrictions de voyages, a perdu 4 places et se positionne désormais au 124ème rang pour un chiffre d'affaires de 8,66 milliards de dollars(7,8 milliards de francs suisses).

FERROVIAIRE: Le constructeur ferroviaire français Alstom a publié ses premiers résultats depuis le rachat de Bombardier Transport, affichant un bénéfice net en baisse de 47%, à 247 millions d'euros (270,7 millions de francs suisses), sur son exercice 2020/21 qui comprend deux mois de sa nouvelle acquisition, bien moins rentable. Le chiffre d'affaires annuel du groupe élargi, désormais numéro deux mondial, a progressé de 7% à 8,785 milliards d'euros, tandis que l'acquisition de Bombardier lui a permis de faire croître son carnet de commandes de 82% par rapport à la fin de l'exercice précédent, soit 74,537 milliards au 31 mars: 42,5 milliards côté Alstom, 32 milliards côté Bombardier.

AUTOMOBILE: Le constructeur automobile japonais Nissan a dit s'attendre à un résultat net de nouveau négatif sur son nouvel exercice 2021/22 démarré le 1er avril, en citant notamment la pénurie de semi-conducteurs et le renchérissement des matières premières. Nissan anticipe une perte nette proche de 60 milliards de yens (497,2 millions de francs suisses) en 2021/22, pour un bénéfice opérationnel nul, a-t-il annoncé dans un communiqué.

awp