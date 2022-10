Résumé des principales informations économiques du mardi 11 octobre 2022

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

ENERGIE: L'énergéticien Axpo a obtenu une facilité de crédit supplémentaire non garantie de 2,3 milliards d'euros, portant ses lignes de crédit à un total de 5,3 milliards d'euros. La nouvelle facilité de crédit a été obtenue auprès d'un consortium international de banques, précise l'entreprise argovienne dans un communiqué. D'une durée d'un an, elle pourra être prolongée de manière unilatérale par Axpo pour une année supplémentaire.

PARFUMS ET ARÔMES: Givaudan a bouclé les neuf premiers mois de 2022 sur des ventes en nette hausse, et ce en dépit d'un contexte qualifié de difficile. La progression des recettes demeure néanmoins en deçà des attentes des analystes. Au cours de la période sous revue, le spécialiste verniolan des arômes et des parfums a enregistré un chiffre d'affaires de 5,46 milliards de francs suisses, 7,7% de mieux qu'un en plus tôt. Ajustée des effets de change, la croissance s'est inscrite à 6,1% en rythme annuel, précise l'entreprise dans un communiqué.

ARÔMES ET PARFUMS: Le géant des arômes et parfums Firmenich a inauguré mardi son nouveau campus à Genève. Etabli sur les communes de Satigny et de La Plaine, le site de 225'000 mètres carrés dispose d'une capacité de production en grande partie automatisée de 61'000 tonnes par an. Il est le plus important des opérations mondiales du groupe et l'un des plus avancés sur le plan technologique. L'investissement pluriannuel s'élève à près de 200 millions de francs suisses. Composé de trois usines de production, de laboratoires, d'une plateforme logistique, d'un entrepôt et d'une usine recherche et développement en biotechnologie, le nouveau campus de Firmenich confirme l'importance à long terme de Genève dans les activités mondiales de l'entreprise.

BANQUES: Après une année 2021 particulièrement fructueuse, la guerre en Ukraine a généré des remous imprévus pour la place financière genevoise. Le secteur se déclare malgré tout "prudemment optimiste" pour 2022 et 2023, indique la Fondation Genève place financière. Certes, l'impact des sanctions contre la Russie est faible pour les acteurs de la finance genevoise, la clientèle russe étant "majoritairement" traitée depuis Zurich, indique l'organisation. Néanmoins, la déstabilisation des marchés boursiers entraînés par la guerre et ses conséquences, en particulier dans le secteur de l'énergie, incite à la prudence.

PHARMA: Le groupe pharmaceutique tessinois Helsinn a communiqué à ses employés la suppression imminente d'une cinquantaine de postes de travail dans le domaine de la recherche et du développement (R&D). Sollicité par AWP, sa direction n'était pas disponible dans l'immédiat pour fournir plus de détails sur l'information révélée par la RSI. Selon le média italophone, la direction aurait invité le personnel à "évaluer d'autres propositions de travail", afin d'éviter le plus possible d'avoir recours à des licenciements.

IMMOBILIER: Les loyers proposés en Suisse ont de nouveau progressé en septembre. Contrairement aux mois précédents, cette hausse concerne tous les cantons, indique le relevé mensuel de Homegate, élaboré en collaboration avec la Banque cantonale de Zurich (ZKB). Les loyers se sont en moyenne étoffés de 0,7% sur un mois, et l'indice s'est inscrit à 118,9 points. En comparaison annuelle, une avancée de 2,8% a été enregistrée au niveau national, indique mardi un communiqué.

LUXE: Le spécialiste de la vente en ligne d'articles de luxe Yoox-Net-A-Porter a annoncé avoir nommé Alison Loehnis directrice générale par intérim à partir du 31 octobre. Elle remplacera Geoffroy Lefebvre qui a décidé de quitter le groupe pour poursuivre sa carrière dans l'entreprenariat. Mme Loehnis, qui dirige actuellement les filiales Net-a-porter, Mr Porter et The Outnet de YNAP, restera à la tête de la plateforme jusqu'à la finalisation de la vente par le groupe Richemont de 47,5% des parts de YNAP au britannique Farfetch et 3,2% des parts à la société d'investissement Alabar. Cette opération devrait être terminée avant la fin de 2023, date à laquelle un nouveau directeur général sera nommé, précise un communiqué de YNAP.

COMMERCE DE DÉTAIL: Migros a pris une participation non spécifiée dans la jeune pousse Yuno, une société spécialisée dans la location de l'électronique de divertissement lancée en 2021 via l'incubateur de Sparrow Ventures, la société de capital-développement du géant orange. "Notre objectif consiste à faire de Yuno le premier loueur d'électronique grand public en Suisse", a déclaré Lorenz Lüchinger, directeur général (CEO) de Sparrow Ventures, cité dans un communiqué, précisant que la dynamique de croissance des nouveaux contrats est supérieure aux attentes.

CONSTRUCTION: La société de construction Implenia s'est associée au spécialiste de l'éolien norvégien WindWorks Jelsa (WWJ). L'accord prévoit d'établir une base pour la production de fondations en béton et l'assemblage de parcs éoliens flottants en Europe, précise Implenia. La société établie à Dietlikon apportera son savoir-faire technique pour participer à la production en série de structures en béton destinées au secteur de l'éolien en mer.

COURRIER: La Poste étend encore l'offre de tiers dans ses locaux. Après Swisscaution, Assura, Sympany et Banque Migros, la tessinoise Cornèr Banque disposera à partir du 18 octobre d'un accès privilégié à la clientèle du géant jaune. Cette dernière pourra acquérir ou recharger des cartes prépayées Cornèrcard dans 154 filiales à travers tout le pays. A compter de mi-novembre, une vingtaine de bureaux dans les trois grandes régions linguistiques offriront la possibilité d'acheter des cartes de crédit de l'établissement du Sud des Alpes. Les collaborateurs des bureaux concernés transmettront en outre à Cornèrcard les coordonnées des clients intéressés par des solutions d'épargne ou de négoce à Cornèr Banque en vue d'une prise de contact ultérieure.

CONJONCTURE: L'économie mondiale, secouée par des chocs à répétition depuis un an, se rapproche un peu plus de la récession, qui risque de toucher plusieurs pays avancées en 2023, a prévenu le FMI à l'occasion de la publication de son rapport d'automne sur l'économie. Certes, le Fonds monétaire international (FMI) a maintenu à 3,2% sa prévision de croissance pour 2022, déjà révisée trois fois cette année, mais il a abaissé de nouveau celle attendue pour 2023, cette fois à 2,7%, soit 0,2 point de moins que la précédente révision au mois de juillet.

CONJONCTURE: Longtemps crainte, désormais à l'horizon: une récession est entrevue par le FMI en Allemagne et en Italie l'an prochain en raison de la guerre aux portes de l'Union européenne (UE). Les deux premiers grands pays développés à basculer, trois ans seulement après la crise du Covid-19. Dans ses perspectives économiques mondiales, le Fonds monétaire international s'attend à des reculs respectifs de 0,3% pour le PIB allemand, et de 0,2% pour celui de l'Italie. La dégradation des prévisions pour ces deux pays est lourde: respectivement 1,1 point et 0,9 point de moins par rapport aux précédentes prévisions en juillet.

CONJONCTURE: L'Italie a vu sa production industrielle augmenter de 2,3% en août sur un mois, après une petite hausse de 0,5% en juillet, a indiqué l'Institut national des statistiques (Istat). Sur la période juin-août, la production industrielle baisse cependant de 1,2% par rapport au trimestre précédent.

AUTOMOBILE: Le constructeur automobile japonais Nissan va vendre tous ses actifs en Russie à l'Etat russe, a annoncé le gouvernement russe, conséquence des mesures de rétorsions prises contre Moscou après son offensive contre l'Ukraine. "Les actifs russes de Nissan Manufacturing Rus deviendront la propriété de l'État", a indiqué le ministère de l'Industrie et du Commerce, précisant que l'opération comprenait l'usine Nissan à Saint-Pétersbourg (nord-ouest), mise à l'arrêt en mars, et un centre de vente et de marketing à Moscou.

