Résumé des principales informations économiques du mardi 12 avril

PARFUMS ET ARÔMES: Givaudan a affiché une solide croissance au premier trimestre 2022. Le groupe genevois, numéro un mondial des arômes et parfums, a dégagé des revenus record de 1,78 milliard de francs suisses, en hausse de 6,4% en l'espace d'un an. La hausse illustre notamment le relèvement des prix nécessités par l'augmentation des coûts. Sur une base comparable en termes de périmètre de consolidation et à taux de change constants, la croissance s'est inscrite à 4,6%, indique Givaudan.

CHIMIE: Le chimiste du bâtiment Sika a vu ses ventes décoller sur les trois premiers mois de l'année, faisant fi de l'inflation et des difficultés d'approvisionnement. Les perspectives pour 2022 et au-delà ont été confirmées. Au premier trimestre, le chiffre d'affaires a progressé de 20% sur un an à 2,4 milliards de francs suisses, dépassant la moyenne des prévisions établie par les analystes interrogés par AWP. Hors effets de changes, la progression a même atteint 21,9%.

BANQUES: Les 24 banques cantonales ont affiché une solide performance l'année dernière, augmentant recettes et bénéfices. La bonne santé de ces établissements leur a permis de verser des dividendes substantiels à leurs propriétaires, les cantons et communes. Dans l'ensemble, les établissements cantonaux ont vu leurs produits d'exploitation progresser de 6,1% à 9,7 milliards de francs suisses en 2021. Les bénéfices cumulés ont atteint 3,4 milliards, en hausse de 8,6% comparé à 2020, selon un communiqué publié par l'Union des banques cantonales suisses.

ALIMENTATION: Les ventes de biscuits suisses ont poursuivi leur ascension l'année dernière, malgré la pression accrue de la concurrence étrangère, a annoncé la fédération Biscosuisse. En Suisse, les ventes ont augmenté en 2021 de 6,7% à 36'766 tonne pour un chiffre d'affaires de 409,7 millions de francs suisses (+7,9%), a détaillé la faîtière dans un communiqué.

PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE: Les Suisses resteraient de moins en moins les bras croisés en matière de prévoyance et s'impliqueraient pour améliorer leur situation financière en prévision de la retraite. Dans une étude, Credit Suisse constate le regain d'intérêt pour les solutions de 3e pilier depuis la pandémie, une tendance moins marquée chez les femmes. A en croire le numéro deux bancaire helvétique, les futurs retraités auraient pris conscience de l'importance de l'effort individuel dans l'optique du maintien du niveau de vie. En 2019, une majorité (53%) des actifs résidant en Suisse effectuaient régulièrement des versements au troisième pilier (3a), selon les chiffres de l'Office fédéral de la statistique repris par la grande banque.

CHOCOLAT: Le négociant et transformateur de cacao Barry Callebaut a renouvelé un contrat d'approvisionnement à long terme en chocolat et pâte à glacer avec le mexicain Grupo Bimbo, spécialisé dans les produits de boulangerie. L'accord initial, signé en 2012, porte sur les produits chocolatés destinés au marché domestique de Bimbo. L'extension comprend la distribution à Grupo Bimbo dans plusieurs pays d'Amérique centrale, aux Etats-Unis, au Canada et en Uruguay.

MARCHÉ DU TRAVAIL: Le marché suisse du travail a atteint un nouveau sommet au cours des trois premiers mois de 2022, et ce malgré la virulence du variant Omicron et les difficultés persistantes d'approvisionnement. Les offres d'emploi se sont envolées de près de moitié en rythme annuel, indique le dernier Swiss Job Market Index du géant de l'intérim Adecco. "La demande croissante de main-d'oeuvre qualifiée peut s'expliquer par le rebond économique post-coronavirus", relève Marcel Keller, responsable du marché Suisse de la multinationale zurichoise, cité dans le document. Et de signaler que "dans un avenir proche aussi, de nombreuses entreprises anticipent une nouvelle hausse de la demande", raison pour laquelle elles sont en train d'étoffer leurs capacités de production et de services.

BATTERIES: Dans le cadre d'une procédure pour violation des règles de conduite sur le marché, l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) a constaté des manipulations de marché par Blackstone Resources. La procédure a révélé que cette société d'investissement zougoise et l'un de ses organes avaient influencé de manière répétée et illicite le cours des actions depuis leur cotation, indique la Finma. Durant la procédure, les parties ont refusé de communiquer à la Finma tous les renseignements qu'elle leur demandait. Cela n'a pas empêché le gendarme financier de constater que la société ou des personnes liées à la société avaient "durant certaines périodes de négoce acheté à plusieurs reprises des actions de manière illicite afin d'influencer les cours", précise le communiqué.

HYDROCARBURES: Les prix du pétrole se reprenaient, après la nette chute essuyée la veille au soir. Plombé lundi par les effets sur la demande des confinements ordonnés en Chine face à la hausse des cas de Covid-19, alors que la question d'un embargo sur l'or noir et le gaz russes reste en suspens, le baril de Brent franchissait le seuil des 100 dollars. Vers 07h40, les 159 litres de pétrole de la mer du Nord (Brent) pour livraison en juin, rebondissait de 2,04% à 100,49 dollars, après avoir dégringolé de 4,18% à 98,48 dollars lundi soir. En l'espace d'une semaine, ils ont fléchi de plus de 6% et de 3,2% sur un mois, non sans avoir décollé de plus de moitié (+57,2%) en glissement annuel.

DEVISES ÉLETRONIQUES: Le bitcoin, plus importante des cryptomonnaies, est passée brièvement sous la barre des 40'000 dollars, dans un mouvement baissier amorcé depuis fin mars. Vers 07h50, la devise électronique s'échangeait pour 40'083,71 dollars, après avoir plongé la veille au soir à 39'396,09 dollars. Ce recul fait suite à un pic à 47'938,14 dollars atteint le 28 mars. Depuis, le bitcoin a continuellement perdu du terrain.

TRANSPORT AÉRIEN: Le liquidateur de Flightlease, la société qui détenait les avions de Swissair, a demandé au tribunal du district de Bülach de classer le dossier, près de 22 ans après la faillite retentissante de l'ancienne compagnie nationale. Flightlease AG gérait, via des contrats de location, la flotte du groupe Swissair. Sa mise en liquidation avait démarré en avril 2003, a indiqué le cabinet d'avocats Wenger Plattner, en charge de la procédure.

INFLATION: L'inflation s'est encore accélérée en mars aux Etats-Unis, atteignant son plus haut niveau depuis plus de 40 ans, en raison principalement des prix de l'essence qui ont bondi avec la guerre en Ukraine. Les prix ont décollé de 8,5% sur un an, et de 1,2% sur un mois, selon l'indice des prix à la consommation (CPI) publié par le département du Travail, qui précise que les seuls prix de l'essence ont flambé de 18,3% par rapport à février, et représentent plus de la moitié de l'inflation.

COMMERCE EXTÉRIEUR: Le déficit commercial français s'est porté en février à 9,4 milliards d'euros, en amélioration par rapport au mois précédent, ont indiqué les douanes. Il s'était établi en janvier à 9,8 milliards d'euros selon des chiffres corrigés mardi, soit le pire déficit jamais enregistré.

CONFLIT: Nokia va quitter la Russie et devoir procéder à des licenciements parmi ses 2.000 employés dans le pays, a annoncé l'équipementier télécoms finlandais. L'annonce du géant nordique comptant 90.000 employés intervient au lendemain de la décision de son concurrent suédois Ericsson de suspendre indéfiniment ses activités en Russie.

TRANSPORT: La compagnie à bas prix Easyjet anticipe une réduction de sa perte sur un an pour le premier semestre, et se félicite d'une forte reprise des réservations qui devraient retrouver des niveaux d'avant la pandémie cet été. Le transporteur "low cost" prévoit une perte avant impôts entre 535 et 565 millions de livres (650 et 685 millions de francs suisses) pour les six mois terminés fin mars, en baisse comparé à la même période de 2021 où la perte atteignait 690 à 730 millions de livres.

LIVRAISON ALIMENTAIRE: La plateforme britannique de livraison de repas et d'alimentation Deliveroo a vu ses commandes et revenus continuer à progresser au premier trimestre, mais la hausse ralentit alors que les restrictions sanitaires liées au Covid-19 se réduisent. Deliveroo a enregistré "une croissance solide" au premier trimestre, malgré "une base de comparaison difficile du premier trimestre 2021, quand des restrictions sanitaires étaient en vigueur sur nombre de nos marchés", a déclaré Will Shu, directeur général et fondateur de Deliveroo, dans un communiqué.

MÉDIAS: L'insatiable Vincent Bolloré, aux manettes du groupe français Vivendi, lancera jeudi l'offre publique d'achat pour prendre le contrôle de Lagardère, ultime étape d'un assaut de deux ans sur le pionnier de l'édition française, Hachette Livre, et des médias influents. Vivendi était entré au printemps 2020 au capital du propriétaire d'Europe 1, du JDD et de Paris Match, alors affaibli par la crise du Covid-19 (notamment sur son réseau de boutiques dans les gares et aéroports) et menacé par une fronde actionnariale.

JEUX DE HASARD: Le groupe français Partouche annonce créer Partouche Multiverse, une filiale dédiée aux projets dans le métavers, un concept d'univers virtuel en plein développement, avec pour ambition de devenir "un acteur de premier plan" du "divertissement 3.0". Le casinotier qui gère 40 établissements et aura 50 ans l'an prochain, se dit "convaincu que "les métavers représentent une révolution de grande ampleur", précise un communiqué.

