Résumé des principales informations économiques du mardi 12 janvier 2021

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

BANQUES: UBS confirme le redimensionnement de son réseau en Suisse. Le numéro un bancaire helvétique va fermer d'ici fin mars 44 de ses 240 agences en Suisse. La mesure, considérée comme un ajustement face aux changements d'habitudes des clients et qui avait déjà fuité dans la presse, concerne quelque 150 collaborateurs, mais pour l'heure aucune suppression d'emploi n'est prévue. Dans une interview publiée par la NZZ, le directeur général d'UBS Suisse, Axel Lehmann, précise que la réduction du réseau concerne de manière générale de petites agences. "A l'image d'une épicerie de village, il n'est pas possible de continuer à l'exploiter, alors que les clients accomplissent leurs achats en ligne ou se rendent dans de plus grandes filiales", selon le dirigeant. L'an dernier, UBS en a fermé 28.

BANQUES: La banque UBS a encore abaissé le seuil pour répercuter les taux négatifs sur les avoirs de certains clients. Ceux disposant de sommes dépassant 250'000 francs suisses ou euros se verront désormais prélever par année des frais de 0,75% pour le franc ou 0,6% pour l'euro. Le nouveau système de tarification entre en vigueur au 1er juillet pour les clients de la banque de détail et la gestion de fortune en Suisse, a précisé le groupe zurichois dans un document interne consulté par AWP. Le seuil individuel appliqué aux avoirs en francs suisses peut toutefois être plus élevé, les hypothèques et les placements étant pris en compte.

COMMERCE EN LIGNE: Digitec Galaxus a réalisé l'année dernière un chiffre d'affaires de près de 1,83 milliard de francs suisses, soit 59% de plus qu'en 2019. Dans les cantons de Genève, du Tessin et du Valais, les ventes se sont même envolées de plus de 90%. "Pendant l'année de la pandémie, la demande de produits de première nécessité et de tous les groupes de produits a été particulièrement forte", a indiqué la filiale du groupe Migros dans un communiqué.

CHIMIE: Le chimiste de la construction Sika a vu ses recettes locales progresser en 2020, malgré la pandémie de coronavirus. Mais ramenée en francs suisses, sa performance a été péjorée. La feuille de route pour 2023 est maintenue. Sika a généré l'an dernier une croissance de 3,4% en monnaies locales, engrangeant un chiffre d'affaires de 7,88 milliards de francs suisses. Les acquisitions ont contribué à hauteur de 7,2%. Comptabilisée en franc, la performance débouche néanmoins sur une contraction de 2,9%, détaille un compte-rendu provisoire.

CONSEIL AUX ENTREPRISES: Le numéro un mondial de l'inspection et de la certification SGS a acquis l'équipementier International Services Laboratory (ISL), basé à Ringaskiddy en Irlande pour renforcer sa division sciences de la vie. Les quelque 100 collaborateurs de l'entreprise appartenant jusqu'ici à Novartis seront transférés au groupe genevois à l'issue de la transaction dont les modalités financières n'ont pas été divulguées. L'Irlandais continuera à réaliser des contrôles de qualité pour le secteur pharmaceutique et à soutenir les opérations de production de Novartis. La finalisation de cette opération est attendue à la fin du premier trimestre 2021, précise un communiqué.

EMPLOI: Une nouvelle vague de suppressions de postes est à craindre dans trois à six mois, en raison des incertitudes économiques liées à la pandémie de coronavirus, a averti le spécialiste du reclassement Von Rundstedt. Face aux difficultés pour retrouver un emploi, le réseau personnel devient de plus en plus important pour rebondir. Le cabinet de reclassement, qui a interrogé plus de 2000 personnes licenciées et 200 entreprises, s'attend à de nouvelles suppressions de postes en raison "des budgets conservateurs pour 2021 établis par les grandes sociétés", selon un communiqué.

INTERNET ET LOGICIELS: Le développeur de logiciels bancaires Temenos va fournir sa solution Transact à Komercní Banka, un établissement tchèque appartenant au géant français Société Générale. Les détails financiers de cette commande ne sont pas divulgués. Komercní Banka est présentée comme l'une des plus grandes banques de République tchèque. La plateforme Temenos Transact va permettre à cet établissement de 1,6 million de clients et de 240 agences de bien négocier le virage numérique, notamment, indique le groupe genevois.

CONSTRUCTION: Implenia a décroché un contrat de 56 millions de francs suisses pour la construction de la première étape du nouveau campus du Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche (Empa) à Dübendorf. Les travaux devraient démarrer au printemps pour s'achever à l'automne 2023, selon un communiqué. Dans un premier temps, le projet prévoit l'édification d'un nouveau bâtiment de laboratoire, d'un bâtiment multifonctionnel et d'un parking à plusieurs étages, précise le communiqué.

AUTOMOBILES: Le constructeur automobile Renault a vu ses ventes baisser de 21,3% en 2020, où il a souffert comme le reste du secteur des restrictions liées à la crise sanitaire mondiale. Selon un communiqué, le groupe a écoulé 2,9 millions d'unités, sur un marché mondial en repli de 14,2%.

