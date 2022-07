Résumé des principales informations économiques du mardi 12 juillet 2022

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

TOURISME: Le tourisme, en particulier les voyages à l'étranger, reprend vigoureusement depuis le début de l'année et la saison estivale s'annonce tout aussi réussie. Mais alors que les Suisses reprennent l'avion avec la quasi-même ardeur qu'avant la pandémie, le secteur des croisières peine à redémarrer, ce mode de voyage restant boudé des vacanciers. "Les réservations pour les croisières reprennent plus doucement que dans d'autres segments de voyages", confirme à AWP Nicole Pfammatter, directrice d'Hotelplan Suisse. "Cette année, nous nous attendons à un volume de réservations inférieur de moitié au niveau de 2019", soit avant la pandémie.

AUTOMOBILE: Les tarifs pour les véhicules neufs et d'occasion en Suisse ont nettement progressé ces derniers mois, portés par les problèmes d'approvisionnement en puces électroniques et en matières premières mais aussi en raison d'un accroissement de la demande. Fin juin, le site internet Autoscout24.ch référençait 111'000 véhicules d'occasion et 23'000 voitures neuves. Un véhicule neuf coûte en moyenne 54'730 francs suisses, un montant en hausse de 4000 francs suisses sur un an (+8%), selon un communiqué du portail de petites annonces.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION: Le géant des matériaux de construction Holcim a annoncé le rachat de la société minière Teko Mining Serbia, spécialisée dans les granulats. Le montant de la transaction n'a pas été détaillé. "Teko complète parfaitement nos activités existantes dans le ciment et le béton, nous permettant d'ajouter les granulats et l'asphalte à notre offre sur ce marché dynamique", a souligné Miljan Gutovic, responsable de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique chez Holcim.

PHARMA: Le grossiste et exploitant de pharmacies Galenica acquiert la totalité des parts de la société argovienne Aquantic, spécialisée dans les solutions logicielles permettant le remboursement de certains médicaments dans le cadre de l'assurance-maladie. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé. A l'avenir, la société Aquantic sera gérée en tant qu'unité d'affaires autonome au sein du groupe Galenica et soutiendra le service de pharmacie spécialisée Mediserve, écrit Galenica dans un communiqué. Les solutions d'Aquantic offrent un écosystème numérique qui simplifie considérablement la prise en charge de médicaments spécifiques.

CONJONCTURE: BAK Economics révise à la baisse ses attentes de croissance du produit intérieur brut (PIB) de la Suisse pour 2023. Jugeant les perspectives assombries pour le semestre d'hiver l'institut rhénan anticipe désormais une croissance de la production helvétique de 0,9% l'an prochain, contre 1,4% jusqu'alors. Une progression inchangée du PIB de 2,5% reste prévue pour l'année en cours. L'économie suisse se trouve sur une bonne voie, note BAK Economics et le premier semestre, quand bien même riche de défis, a présenté une évolution dépassant les attentes. Toutefois, les perspectives s'assombrissent, la faute à la crise énergétique qui se dessine en Europe. De plus, le resserrement des politiques monétaires de nombreuses banques centrales va aussi contribuer au ralentissement conjoncturel.

FINANCE VIRTUELLE: Postfinance a l'intention de proposer d'ici 2024 à ses quelque 2,6 millions de clients une offre dans le domaine des monnaies virtuelles. Le bras financier du géant jaune va ainsi se retrouver en concurrence directe avec Swissquote, avec qui il propose déjà le négoce de cryptodevises via une application développée conjointement. "La direction de Postfinance a identifié les actifs numériques comme un domaine de croissance stratégique et a décidé de proposer dès que possible à ses clients une offre dans le domaine des cryptomonnaies", a indiqué une porte-parole à AWP, confirmant l'information relayée par plusieurs médias spécialisés sur la base d'un document interne.

TRANSPORT FERROVIAIRE: Les administrateurs de TGV Lyria, filiale des CFF et de la SNCF exploitant les trains à grande vitesse entre la France et la Suisse, ont nommé Eric Dehlinger au poste de directeur général. Celui-ci, qui succède à Fabien Soulet, entrera en fonction au 1er septembre 2022. Par ailleurs, les administrateurs ont également désigné Philippe Mäder à la présidence du conseil d'administration, selon un communiqué.

DEVISES: L'euro est tombé à un dollar, seuil qui n'avait pas été atteint depuis l'année de sa mise en circulation il y a deux décennies. La monnaie unique est notamment plombée par le risque d'une coupure des approvisionnements russes en gaz pour l'Union européenne (UE). Les investisseurs privilégiaient le billet vert qui a gagné près de 14% depuis le début de l'année et s'est brièvement échangé à un dollar pour un euro, un sommet depuis décembre 2002, quand les interrogations sur la toute nouvelle monnaie unique pesaient sur son cours. Le marché s'inquiète d'une crise énergétique majeure sur le Vieux continent, doutant du rétablissement par la Russie des flux de gaz après une interruption pour maintenance sur le gazoduc Nord Stream 1. Cette situation accentue les craintes de récession en Europe.

HYDROCARBURES: La croissance de la demande de pétrole va se poursuivre en 2023, mais à un rythme un peu moins soutenu, dans une évolution similaire à la croissance économique mondiale, selon une première prévision de l'Opep pour l'an prochain. "Pour 2023, la croissance de la demande mondiale de pétrole est attendue à 2,7 millions de barils par jour (mb/j) pour atteindre en moyenne 103 mb/j, les pays de l'OCDE augmentant de 0,6 mb/j et les pays hors de l'OCDE connaissant une croissance de 2,1 mb/j", a estimé l'Opep dans son rapport mensuel de juillet.

CONJONCTURE: Le moral des investisseurs allemands a plongé en juillet à son plus bas niveau depuis 2011 en raison des inquiétudes sur l'impact d'un éventuel arrêt des livraisons de gaz russe en Europe, selon le baromètre ZEW. Cet indicateur mesurant les attentes des marchés sur l'évolution de la conjoncture a perdu 25,8 points, à -53,8 points, "légèrement en dessous de sa valeur de mars 2020, au début de la pandémie de coronavirus", a indiqué l'institut ZEW dans un communiqué.

COMMERCE DE DÉTAIL: Les ventes au détail au Royaume-Uni ont pris l'inflation de plein fouet en juin et voient les volumes chuter à un rythme qui rappelle les heures sombres de la pandémie, prévient la fédération de commerçants BRC. "Les volumes de ventes chutent à un rythme qu'on n'avait plus vu depuis le plus fort de la pandémie, alors que l'inflation continue de frapper et que les ménages taillent dans leurs dépenses", s'inquiète Helen Dickinson, directrice générale de la BRC, dans un communiqué.

AUTOMOBILE: Renault a vu ses ventes mondiales (hors Russie) reculer de 16,5% au premier semestre, avec 716'720 véhicules écoulés, a indiqué le constructeur. En Europe, sur un marché fortement perturbé par les pénuries de composants électroniques, sa part de marché a reculé légèrement à 6,4% (-0,6 point sur un an).

TRANSPORT AÉRIEN: L'aéroport londonien d'Heathrow, principal "hub" britannique, amincit encore son programme de vol cet été. Après des dizaines d'annulations lundi, il a annoncé limiter pour deux mois le nombre de passagers au départ à 100'000 par jour, soit 4000 de moins que ses prévisions. Comme d'autres aéroports britanniques et européens, en plein chaos depuis plusieurs mois avec des annulations, des retards, des files d'attente à rallonge ou des problèmes de livraison de bagages, Heathrow peine à absorber le redécollage de la demande, essentiellement en raison d'un manque de personnel.

JOUETS: Le numéro un mondial du jouet, le groupe danois Lego, a annoncé cesser définitivement ses ventes en Russie en raison de la guerre en Ukraine. La décision concerne 81 magasins exploités par un distributeur russe. Le fabricant des célèbres briques en plastique "a décidé de cesser indéfiniment ses activités commerciales en Russie" et "de mettre un terme à son partenariat" avec le distributeur russe Inventive Retail Group, "qui possédait et exploitait 81 magasins au nom de la marque", a déclaré une porte-parole à l'AFP. Le groupe danois va également supprimer les postes de "la plupart de son équipe basée à Moscou", a-t-elle précisé.

awp