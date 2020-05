Résumé des principales informations économiques du mardi 12 mai 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

VÉHICULES ROUTIERS: Les premières mises en circulation de véhicules à moteur ont subi de plein fouet les effets de la pandémie en avril. En rythme annuel, les nouvelles immatriculations ont chuté de plus de moitié (-59%) à 16'312 unités. Pour la principale catégorie des voitures de tourisme, qui avait déjà accusé un repli de 39% le mois précédent, le recul a été de plus de deux tiers (-68%) à 9033 véhicules, selon le dernier relevé publié par l'Office fédéral de la statistique (OFS).

INFORMATIQUE: Le fabricant d'accessoires et périphériques informatiques Logitech a nettement amélioré ses résultats sur l'exercice 2019/20. Fort de cette performance, le groupe vaudois a confirmé ses objectifs financiers pour la nouvelle année, malgré les incertitudes liées au coronavirus. Sur l'exercice décalé qui s'est terminé fin mars, le spécialiste des souris et claviers a vu ses recettes augmenter de 7% à 2,98 milliards de dollars, un niveau "jamais atteint précédemment", souligne le compte-rendu. Hors effets de change, la progression a même été de 9%.

ASSURANCES: Comme attendu, Swiss Life a vu ses revenus des primes fléchir au premier trimestre de 21% sur un an à 7,82 milliards de francs suisses, après avoir bénéficié il y un an du retrait d'Axa Suisse de certaines affaires. Les recettes issues des frais et commissions ont en revanche bondi de 6% à 453 millions. Exprimé en monnaies locales, le tassement des primes s'est inscrit à 20%, alors que le bond des recettes provenant des frais et commission s'est fixé à 11%, indique l'assureur zurichois. Ce dernier rappelle que la baisse des primes était attendue, l'an dernier ayant été marqué par une vive hausse en raison du retrait au début 2019 d'Axa Suisse des affaires d'assurance complète, la filiale du géant français les jugeant insuffisamment rentables.

COMMERCE DE DÉTAIL: Dufry subit de plein fouet les effets de la pandémie de coronavirus. Alors que ses recettes ont été réduites quasiment à néant, le détaillant aéroportuaire a mis en place un plan d'urgence pour garantir les liquidités nécessaires à la poursuite de ses opérations. Sans toutefois convaincre le marché, ni la communauté financière. Après une entame d'année sous de bons auspices, Dufry a vu ses recettes s'effondrer au premier trimestre, à mesure de l'introduction des restrictions de mouvement pour endiguer la propagation de la maladie et a renoncé à ses ambitions annuelles.

SANTÉ: Si la majorité des secteurs économiques souffrent des conséquences de la pandémie de Covid-19, ce n'est pas le cas pour celui de la télémédecine et des téléconsultations. Beaucoup de prestataires de ce genre de services ont connu une croissance exponentielle de leurs activités depuis mars et les encouragements à rester le plus possible à la maison. "Dans le contexte du Covid-19 et des mesures prises pour endiguer l'épidémie, les médecins ont dû trouver des moyens de poursuivre leurs activités. Nous avons lancé le service de consultations par vidéo en mars, quelques semaines plus tard, nous en comptions plusieurs centaines par jour, l'adhésion a été immédiate", a indiqué à AWP Arthur Germain, directeur général et co-fondateur de Onedoc.

CONJONCTURE: L'activité économique en France a plongé de 27% au mois d'avril en raison du confinement pour lutter contre le coronavirus, mais moins que durant la deuxième quinzaine de mars, a estimé la Banque de France. Début mars, la banque centrale avait estimé la croissance de l'économie française à 0,1% au premier trimestre 2020. La chute de 27% de l'activité s'entend par rapport au niveau qui aurait été atteint si elle avait continué à croître à ce rythme en avril.

TRANSPORT: Dernière victime en date d'un secteur en crise, la compagnie aérienne belge Brussels Airlines, filiale de Lufthansa, compte supprimer un quart de ses effectifs, soit environ 1.000 postes, afin d'"assurer sa survie" face à la pandémie de coronavirus. "Cette crise sans précédent a aggravé notre situation financière, nous obligeant à prendre des mesures importantes et indispensables. La restructuration est nécessaire de toute urgence afin de survivre à la crise actuelle", a expliqué le PDG de la compagnie, Dieter Vranckx, à l'issue d'un conseil d'entreprise extraordinaire.

AUTOMOBILE: Les résultats du géant automobile japonais Toyota ont tenu bon sur son exercice annuel écoulé 2019/20, clos au 31 mars, mais le groupe a dit s'attendre à une sévère chute de son activité en 2020/21 à cause du Covid-19. Toyota anticipe un effondrement de 79,5% du bénéfice opérationnel sur son nouvel exercice 2020/21 démarré le 1er avril, qui devrait s'élever à 500 milliards de yens (4,5 milliards de francs suisses), selon un communiqué.

awp